Oroscopo di oggi 30 settembre 2020: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi mercoledì 30 settembre 2020: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi mercoledì 30 settembre 2020: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 30 SETTEMBRE 2020

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: la tua intuizione è potenziata dalla luna nei Pesci mistici e nel tuo regno dietro le quinte per gran parte della giornata. Potresti non capire come sai quello che sai. Tuttavia, dovresti fidarti del tuo istinto. Una Vergine intelligente può confermare che le tue intuizioni sono puntuali.

Amore / amicizia: essere in grado di comunicare i tuoi desideri sessuali è cruciale poiché l'espressivo Mercurio e l'impegnata Giunone si allineano nella tua casa di intimità. Ti sentirai anche spinto a condividere dettagli intimi della tua vita che di solito tieni per te. Questo tipo di apertura aiuta a creare fiducia in una relazione. Può anche essere incredibilmente liberatorio aprirsi ed essere onesto su chi sei e cosa vuoi. La sicurezza che emani quando sei così schietto è super sexy.

Carriera / Finanza: la determinazione è forte nelle prime ore della giornata quando la Luna dei Pesci contatta Saturno e Plutone nella tua zona di carriera. Le mosse migliori che puoi fare sono quelle che nessuno vede arrivare. La tua intuizione è forte. Lascia che ti guidi nel trattare con i vertici e le figure influenti. Non essere aggiornati su alcuni sviluppi potrebbe farti inciampare. Chiedi consiglio a un collega ben informato.

Crescita personale / spiritualità: non è quanto sai che conta. È quello che fai con la conoscenza che possiedi. Cerca dei modi per mettere in atto i tuoi principi spirituali.

TORO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 30 SETTEMBRE 2020

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: con la Luna dei Pesci nella tua zona della comunità per la maggior parte della giornata, sarai a tuo agio quando collaborerai con gli altri. Al lavoro e nel gioco, vorrai essere vicino a persone con cui ti senti in contatto. Tu e uno Scorpione avrete molto di cui parlare.

Amore / amicizia: in coppia o single, ti consigliamo di trovare una persona comprensiva con cui condividere le tue preoccupazioni relazionali. Con il chiacchierone Mercurio che si fonde con Giunone nella tua zona di collaborazione, avrai molto da dire sui partner passati, presenti e futuri. Se hai una relazione, il tuo partner potrebbe essere più comunicativo del solito. Ora è il momento di porre tutte le tue domande scottanti. Assicurati solo di essere disposto a offrire la stessa onestà e apertura che ti aspetti.

Carriera / Finanza: la ricerca, lo studio e il collegamento con figure influenti che sono lontane sono gestite al meglio nella prima parte della giornata. Puoi fare molto con questi compiti mentre la Luna dei Pesci contatta il magistrale Plutone e il disciplinato Saturno. Dove puoi inciampare è con le finanze. La luna che si scontra con i nodi avverte che potresti non avere le informazioni o i contatti di cui hai bisogno. Ottieni una soluzione creativa.

Crescita personale / spiritualità: in alcune aree hai acquisito una conoscenza considerevole. Ora è il momento di credere che sai di cosa stai parlando e che puoi fornire agli altri una solida saggezza.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 30 SETTEMBRE 2020

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: con la Luna dei Pesci nel tuo settore pubblico per la maggior parte della giornata, ti divertirai a essere al centro dell'attenzione. Troverai conforto nel condividere le tue idee e fare in modo che le persone riconoscano le cose che sono importanti per te. Un Capricorno influente può supportare i tuoi sforzi.

Amore / Amicizia: a volte, ti risenti per l'influenza che certe persone hanno su di te. Sebbene con l'empatica Luna Pesci in aspetto ai pesi massimi Plutone e Saturno, potresti apprezzare la forza e la stabilità che danno alla tua vita. Queste connessioni possono aiutarti a rimanere ancorato nel mezzo di una tempesta emotiva. C'è qualcosa di affermativo nell'avere persone nella tua vita che credono in te e non si accontentano che tu faccia meno del tuo meglio.

Carriera / Finanza: nessuno può dubitare del tuo impegno quando parli del lavoro che svolgi. Con Mercurio loquace e devota Giunone che fondono la tua casa di lavoro, potrebbe sembrare che tu sia sposato con il tuo lavoro. Un potenziale datore di lavoro potrebbe trovare la tua dedizione piuttosto impressionante. Quindi, è un ottimo giorno per un colloquio per una nuova posizione o per discutere le tue opzioni di impiego. Indipendentemente dal compito in cui sei impegnato, sarai completo, informato e molto preparato.

Crescita personale / spiritualità: è meglio non dare per scontato che tu capisca di cosa hanno bisogno gli altri. I tuoi desideri cambiano continuamente, quindi perché non dovrebbero i loro? La comunicazione è essenziale per avere rapporti sani con le persone a te più vicine.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 30 SETTEMBRE 2020

Oroscopo del giorno Cancro:

Panoramica generale: con la luna in fantasiosi Pesci per la maggior parte della giornata, la curiosità e la creatività alimenteranno le tue attività. Lasciare che la tua immaginazione vaghi libera fornirà un sacco di ispirazione. Un Capricorno sensibile può aiutarti a trasformarlo in un'idea realizzabile.

Amore / Amicizia: la tua vita sentimentale sarà il tuo argomento di conversazione preferito mentre il chiacchierone Mercurio incontra Giunone nel regno che governa gli appuntamenti e le storie d'amore. È un momento opportuno per conoscere meglio qualcuno che ti piace. In questo momento, sei un libro aperto, quindi ti aspetterai che le persone con cui parli siano ugualmente disponibili. Se hai un appuntamento, scegli un'attività e un luogo ideali per conversare. Forse davanti a un drink o un caffè? Anche una chat video andrà bene.

Carriera / Finanza: sei impaziente di espandersi in una nuova direzione. La confusa Luna dei Pesci che quadra i nodi avverte che potresti non avere le informazioni necessarie per procedere. È facile rimanere così affascinati dal quadro generale da non riuscire a prestare attenzione ai punti più fini del tuo piano. Una revisione della tua scena potrebbe rivelare che i dettagli essenziali sono stati trascurati. Prenditi del tempo per riempire gli spazi vuoti.

Crescita personale / spiritualità: sarai nella zona quando lavori a un progetto furbo, un hobby o un'attività preferita. Imparare di più e discuterne con qualcuno che condivide i tuoi interessi sarà molto divertente.

LEONE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 30 SETTEMBRE 2020

Oroscopo del giorno Leone:

Panoramica generale: è facile fissarsi e farsi prendere dal dramma emotivo mentre la luna è in Pesci e la tua ossessiva ottava casa; tuttavia, non tutto ciò che accade merita una tale intensità. Una conversazione con un Capricorno sensibile può mettere le cose nella giusta prospettiva.

Amore / amicizia: le tue parole riveleranno la tua dedizione mentre il chiacchierone Mercurio incontra Giunone nel tuo regno domestico. Nessuno può sfuggire alle tue domande approfondite quando sei determinato ad andare in fondo a una questione che riguarda la tua famiglia o la tua casa. Come un cane alla ricerca di ossa, non mollerai finché non troverai quello che stai cercando. È il momento opportuno per fare progetti familiari o pianificare un programma di miglioramento della casa. Sarai approfondito nella ricerca delle tue opzioni e nella raccolta delle informazioni di cui hai bisogno.

Carriera / Finanza: l' intuizione, unita alla pura determinazione, fa iniziare la tua giornata in modo entusiasmante mentre la Luna dei Pesci si allinea con il magistrale Plutone e il disciplinato Saturno nella tua casa di lavoro. I compiti impegnativi sono meglio affrontati come prima cosa. Più tardi, quando la tua energia diminuisce, puoi cambiare marcia e concentrarti sui compiti di routine. In questo modo, puoi assicurarti che i progetti importanti ricevano il tempo, l'energia e l'attenzione di cui hanno bisogno.

Crescita personale / spiritualità: non puoi eccitarti per ogni piccola cosa. Per motivi di sanità mentale, devi scegliere le tue battaglie. Ricorda che non devi presentarti a ogni combattimento a cui sei invitato.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 30 SETTEMBRE 2020

Oroscopo del giorno Vergine:

Panoramica generale: stai alla ricerca di qualcuno (forse un Capricorno di talento) con cui senti un legame speciale. Con la luna in Pesci empatici per la maggior parte della giornata, desidererai ardentemente la compagnia di persone che sono sulla tua lunghezza d'onda emotiva.

Amore / amicizia: un'atmosfera stabile nella prima parte della giornata consolida il legame tra te e il tuo interesse amoroso. Con la romantica Luna dei Pesci che si allinea con l'intenso Plutone e il costante Saturno nelle tue zone di incontri e relazioni, potresti ricevere la rassicurazione che segnala che la tua connessione è forte. È facile indovinare te stesso in seguito, ma non farlo. I problemi possono sempre essere trovati quando sei scontento e decidi di andare a cercarli.

Carriera / Finanza: le persone con cui ti connetti oggi dovrebbero essere pronte a rispondere a domande approfondite e fornire le informazioni dettagliate di cui hai bisogno. Non lascerai nulla di intentato nella tua ricerca di risposte mentre il curioso Mercurio incontra Giunone nel tuo settore della comunicazione. I collaboratori dovranno essere intelligenti e ben informati per tenere testa a te. È un momento eccellente per progetti che coinvolgono la scrittura, l'apprendimento, il parlare in pubblico e la diffusione di informazioni. La tua passione per l'argomento scelto traspare.

Crescita personale / spiritualità: trarrai più piacere da un hobby, un progetto furbo o un'attività nel tempo libero quando lo condividi con qualcuno che ha interessi simili. Ottenere la scintilla con una persona che la pensa come te sarà divertente.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 30 SETTEMBRE 2020

Oroscopo del giorno Bilancia:

Panoramica generale: con l'intuitiva Luna dei Pesci nel tuo settore di lavoro per la maggior parte della giornata, sarai nella zona quando ti concentri sulle attività di routine. Sarà gratificante cancellare alcuni elementi dalla tua lista di cose da fare. Per aiuto con il sollevamento di carichi pesanti, chiedi a un Capricorno.

Amore / Amicizia: potresti sentire di essere all'oscuro di certe questioni di relazione mentre l'evasiva Luna dei Pesci quadra i nodi. Non puoi sempre ottenere le risposte che vuoi quando le vuoi. Se lo fai, potresti non comprendere appieno ciò che qualcuno condivide con te. In momenti come questi, devi essere paziente e contento di riposare nel mistero. Abbi fiducia che le risposte sorgeranno quando sarà il momento giusto.

Carriera / Finanza: con l'incontro intelligente di Mercurio con Giunone nella tua seconda casa materialistica, le questioni relative al denaro e ai beni saranno gestite con la massima attenzione e cura. È un momento opportuno per negoziare i termini di un accordo importante o per effettuare un acquisto significativo. Raggiungere ciò che cerchi è fondamentale, quindi puoi essere piuttosto astuto nei rapporti con gli altri, in particolare il tuo interesse amoroso o un alleato professionale. In questo momento, i soldi e le proprietà possono avere la meglio sulle tue relazioni.

Crescita personale / spiritualità: potresti trarre vantaggio dal trascorrere del tempo in meditazione o contemplazione tranquilla. Anche una passeggiata nella natura può fornire la calma mentale che calma la tua mente e rinfresca il tuo spirito.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 30 SETTEMBRE 2020

Oroscopo del giorno Scorpione:

Panoramica generale: i tuoi poteri creativi sono potenti con la fantasiosa Luna dei Pesci nella tua casa di autoespressione per la maggior parte della giornata. Porterai un cuore straordinario a tutte le tue attività. Un Capricorno apprezzerà la passione che porti in ciò che fai.

Amore / Amicizia: con l'incontro loquace di Mercurio dedicato a Giunone nel tuo segno, sei pronto a vendere al tuo partner o potenziale interesse amoroso tutte le qualità che ti rendono una cattura desiderabile. E perché no? Sei una persona davvero fantastica, quindi vai avanti e suona il tuo clacson. Nessuno sa meglio di te cosa sei capace di portare in tavola in una relazione. Se il tuo discorso non riesce a suscitare il loro interesse, saprai che non sono quello che fa per te.

Carriera / Finanza: creatività e forti capacità di comunicazione si fondono in un modo meraviglioso mentre l'immaginativa luna nei Pesci entra in contatto con il magistrale Plutone e l'autorevole Saturno nel tuo regno mentale. Farai del tuo meglio per pensare, strategizzare e comunicare nelle prime ore del mattino. È il momento migliore della giornata per chiamate e riunioni. Successivamente, puoi analizzare ciò che è stato discusso e tracciare i passaggi successivi di un compito.

Crescita personale / spiritualità: le persone e le attività a cui ti dedichi rivelano molto su chi sei. Dopotutto, diventi ciò a cui dedichi tempo ed energia. Si spera che ciò in cui investi ti dia potere e migliori la tua vita.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 30 SETTEMBRE 2020

Oroscopo del giorno Sagittario:

Panoramica generale: con l'empatica Luna dei Pesci nel tuo regno domestico per la maggior parte della giornata, ti sentirai particolarmente vicino alla famiglia, ai compagni di stanza e ai membri della tribù scelta. Potresti scoprire che tu e un Capricorno avete molto più in comune di quanto pensassi.

Amore / Amicizia: quando Mercurio e la diligente Giunone si allineano, potresti passare molto tempo a parlare con qualcuno (forse il tuo partner) e cercare di risolvere i loro problemi. Attenzione al fascino dell'uccello con l'ala spezzata. Il più delle volte, volano in gabbia una volta che ricevono le cure di cui hanno bisogno. Non lasciarti coinvolgere troppo dalla risoluzione dei problemi di qualcuno. Interpretare il martire o il salvatore è un lavoro ingrato. Invece, sii un buon ascoltatore e dai loro spazio per gestire i propri problemi.

Carriera / Finanza: All'inizio della giornata, quando l'intuitiva Luna dei Pesci contatta il magistrale Plutone e il responsabile Saturno nella tua zona finanziaria, avrai l'intuizione di cui hai bisogno per prendere un'importante decisione finanziaria che può avvantaggiare la tua casa o la tua famiglia. Confida di essere collegato abbastanza da capire cosa è necessario per risolvere i tuoi problemi. Un'azione decisiva farà muovere le cose nella giusta direzione.

Crescita personale / spiritualità: non c'è fine alla passione che porti nelle tue attività preferite. Il tuo spirito competitivo rende la vittoria la priorità numero uno. È bello, a condizione che non offuschi la semplice gioia di divertirsi.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 30 SETTEMBRE 2020

Oroscopo del giorno Capricorno:

Panoramica generale: con la luna in Pesci empatici per la maggior parte della giornata, sarai abbastanza in sintonia con le persone che incrociano il tuo cammino; tuttavia, dovrai guardare oltre le tue nozioni preconcette su una Vergine per capire da dove vengono.

Amore / amicizia: il tempo che investi per entrare in contatto con qualcuno dimostra che sei un amico devoto. Sarai tutto orecchi mentre il comunicatore Mercurio incontra Giunone nella tua zona di amicizia. Avrai voglia di sapere tutto ciò che sta accadendo nella vita del tuo amico. Sarai pronto a offrire una guida sensata sui loro problemi se ti viene chiesto un consiglio. In una relazione, essere in grado di parlare apertamente come amici è fondamentale. Relegare il romanticismo sul sedile posteriore per ora. Non deve essere sempre amorevole.

Carriera / Finanza: non c'è bisogno che nessuno si preoccupi quando sei al lavoro. Quando l'intuitiva Luna dei Pesci si allinea con Plutone e Saturno nel tuo segno all'inizio della giornata, sarai completamente equipaggiato per prendere il comando. Le persone rispetteranno l'autorità e l'atmosfera matura che porti. Assicurati di ascoltare le preoccupazioni degli altri. Ti aiuterà a definire la giusta linea di condotta per gestire un compito importante.

Crescita personale / spiritualità: le persone hanno fiducia in te per una buona ragione. Lascia che ti ispiri a fidarti delle tue capacità e dei punti di forza che ti rendono unico. Sei capace di più di quanto puoi immaginare.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 30 SETTEMBRE 2020

Oroscopo del giorno Acquario:

Panoramica generale: è facile emozionarsi riguardo al denaro e ai beni con la sensibile Luna dei Pesci nella tua seconda casa materialistica per la maggior parte della giornata. I sentimenti e le finanze sono un mix terribile, quindi non lasciare che il tuo umore influenzi le tue scelte. Chiedi consiglio a un Capricorno.

Amore / Amicizia: con la volubile Luna dei Pesci nella tua zona monetaria a quadrare i nodi, potresti non essere sicuro di quanto spendere per un appuntamento o un evento sociale. Non dovrebbe creare confusione, ma è facile lasciarsi sopraffare quando ci sono diverse variabili da considerare. Invece di fare tutto il lavoro pesante, delega alcune responsabilità (e spese) a un amico o al tuo partner. Perché dovresti fare tutto il lavoro?

Carriera / Finanza: quando il chiacchierone Mercurio incontra il rispettoso Giunone nel tuo settore professionale, tutto ciò di cui vuoi parlare è la tua carriera e cosa ti aspetta. Questo perché sei sposato con il tuo lavoro. Potresti non pensarlo; tuttavia, la tua intensa devozione risuonerà per chiunque sia a portata d'orecchio. È un momento opportuno per fare rete e connettersi con persone influenti che possono aiutarti a raggiungere i tuoi obiettivi. È difficile non rimanere impressionati da qualcuno che è così entusiasta di quello che fa.

Crescita personale / spiritualità: stai cercando un nuovo hobby o un'attività che ti piacerà? Lascia che un amico che la pensa allo stesso modo ti conduca a qualcosa di nuovo. Trarrai vantaggio dall'incorporare il gioco nella tua routine quotidiana.

PESCI OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 30 SETTEMBRE 2020

Oroscopo del giorno Pesci:

Panoramica generale: con la luna nel tuo segno per la maggior parte della giornata, sei sicuro di portare vibrazioni compassionevoli, immaginazione e meraviglia infantile in tutto ciò che fai. Anche una persona stoica (forse un Capricorno) nella tua cerchia non sarà in grado di resistere al tuo fascino.

Amore / amicizia: Otterrai molto dal parlare con qualcuno che proviene da un paese straniero o da un background diverso mentre il chiacchierone Mercurio incontra Giunone nella tua nona casa mondana. Apprezzerai la nuova prospettiva che portano alla conversazione. Allo stesso modo, ti legherai al tuo interesse amoroso o a un amico quando ti impegnerai in una discussione profonda e filosofica. Sarai curioso di saperne di più sulle loro convinzioni e sul perché pensano in quel modo. Questa potrebbe essere una conversazione molto intrigante.

Carriera / Finanza: i tuoi colleghi apprezzeranno la tua creatività e l'intuizione fantasiosa che offri. A loro volta, possono fornire la guida pratica che ti aiuta a realizzare le tue idee. Ti consigliamo di iniziare subito a collaborare. Trarrai vantaggio dalla collaborazione quando la luna nel tuo segno al mattino contatta il magistrale Plutone e il disciplinato Saturno. Se sei un agente solista, contatta un amico esperto per chiedere consiglio.

Crescita personale / spiritualità: la curiosità, unita a una profonda empatia, può creare interazioni affascinanti. Qualcuno potrebbe aprirsi con te perché sente che il tuo interesse per la loro storia è sincero. La sincerità non può essere falsificata.