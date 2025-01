Oroscopo di oggi 31 gennaio 2025 segno per segno – Affaritaliani.it

Oroscopo oggi 31 gennaio 2025: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi 31 gennaio 2025: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI VENERDì 31 GENNAIO 2025

Oroscopo del giorno Ariete:

Un incontro segreto potrebbe suggellare l'accordo tra te e una persona di interesse, poiché l'affettuosa Venere nella tua casa di isolamento si sincronizza con la devota Giunone. Una volta che è stato stabilito un certo livello di intimità, non si torna più a come erano prima le cose. Se ti trovi in ​​uno scenario complicato, dovresti considerare attentamente le conseguenze prima di oltrepassare un limite. L'atmosfera è super romantica, il che la rende la serata perfetta per un appuntamento. Tuttavia, l'intensità suggerisce che potrebbe essere meglio tenerlo a porte chiuse. Non essere troppo ambizioso con i tuoi piani, però. Con il sole e Venere in contrasto, potresti non essere pronto per niente di troppo folle.

TORO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 31 GENNAIO 2025

Oroscopo del giorno Toro:

C'è una bella connessione tra te e il tuo interesse amoroso e gli amici, poiché Venere adorante e Giunone devota si sincronizzano nelle vostre zone interpersonali. Se siete in coppia, tu e il tuo partner potreste fare grandi progetti per il futuro. Questo potrebbe includere andare a vivere insieme, fidanzarvi o pianificare un matrimonio. Anche se non succede nulla di drammatico, potreste sentire che i vostri cuori sono allineati e che il futuro è pieno di possibilità luminose. Con il sole e Venere in disaccordo, un desiderio di convalida può renderti petulante. Vorrai essere visto come speciale e farti sentire a tuo agio. Non sei l'estraneo che pensi di essere. Sii l'amico che vorresti che gli altri fossero.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI VENERDì 31 GENNAIO 2025

Oroscopo del giorno Gemelli:

Potresti guadagnare fan nella tua cerchia professionale mentre la carismatica Venere e la devota Giunone si allineano nei tuoi settori lavorativi. La tua passione per ciò che fai attirerà l'attenzione e potrebbe farti guadagnare sostenitori preziosi. Alcuni potrebbero dire che sei sposato con il tuo lavoro. Quando i vantaggi sono così buoni, sembrerà un impegno degno di nota. È un giorno eccellente per un colloquio per una nuova posizione, poiché sarai un candidato desiderabile. Vorrai che le persone guardino oltre il tuo fascino e riconoscano la tua intelligenza. Con il Sole e Venere in contrasto, sostenere lo stile con la sostanza potrebbe richiedere più sforzi di quanto tu sia pronto a fare. Questo non è il momento di lasciar cadere la palla. Sfrutta lo slancio della giornata.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 31 GENNAIO 2025

Oroscopo del giorno Cancro :

Le previsioni per la tua vita amorosa sono divertenti e avventurose, poiché Venere nella tua casa dell'esplorazione si sincronizza con la devota Giunone nella tua zona degli appuntamenti. L'atmosfera è giusta per incontrare una persona intrigante che è diversa dal tuo solito tipo. Potrebbe essere un caso di amore a prima vista. Se in coppia, vorrai sfruttare al meglio questa atmosfera super romantica. Fai piani speciali per la serata. Potrebbe essere una notte da ricordare! Con il sole e Venere in disaccordo, potresti dare troppa enfasi al fatto che ogni tuo desiderio venga soddisfatto. Non rovinare l'atmosfera con aspettative folli. Assicurati di essere disposto a dare tutto ciò che ti aspetti in cambio.

LEONE OROSCOPO DI OGGI VENERDì 31 GENNAIO 2025

Oroscopo del giorno Leone :

Vorrai essere emotivamente e fisicamente vicino ai tuoi cari, poiché l'affettuosa Venere nella tua casa dell'intimità si sincronizza con la devota Giunone nel tuo regno domestico. Se sei sposato, sei tutto per quella casa e la vita familiare. Se non hai ancora realizzato il tuo sogno di partnership, potresti essere più vicino alla tua destinazione finale. Ci arriverai se ti associ a qualcuno che è attento alle tue esigenze e ai tuoi desideri. Con il Sole e Venere in disaccordo, alcuni Leoni prenderanno la strada della minor resistenza nelle relazioni. Fare di meno non è necessariamente una cosa negativa. A volte, devi aspettare e vedere come vanno le cose.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI VENERDì 31 GENNAIO 2025

Oroscopo del giorno Vergine:

L'amorevole Venere nella tua casa della partnership in sincronia con Giunone orientata all'impegno nel tuo settore della comunicazione può innescare una conversazione incoraggiante con il tuo partner. Potresti discutere di fidanzamento, matrimonio, convivenza o di dove vuoi portare la tua relazione da qui. Una chiacchierata con una persona di interesse potrebbe essere altrettanto promettente. Potrebbero accennare al fatto che il loro interesse per te è più di una cosa casuale. Con il Sole e Venere in disaccordo, dovrai stare attento a non aspettarti che l'altra persona faccia tutto il lavoro pesante. Non sei noto per evitare le responsabilità, ma anche tu hai i tuoi momenti. Fai un piccolo sforzo per coltivare la relazione che desideri.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI VENERDì 31 GENNAIO 2025

Oroscopo del giorno Bilancia :

Ti dedicherai a occuparti degli aspetti pratici di una relazione mentre Venere amorevole e Giunone impegnata si allineano nei tuoi regni materiali. Potrebbe comportare mettere in ordine le tue finanze in modo da poter provvedere a te stesso e ai tuoi cari o occuparti di problemi di lavoro. È importante che tu abbia un partner che condivida i tuoi valori finanziari e la tua etica del lavoro. L'amore è una cosa meravigliosa, ma non paga le bollette. Con il Sole e Venere in disaccordo, alcune Bilance vorranno tutto il divertimento di una favolosa vita amorosa ma nessuna responsabilità. Prendere la strada della minor resistenza può essere conveniente, ma non ti porterà dove vuoi andare.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI VENERDì 31 GENNAIO 2025

Oroscopo del giorno Scorpione :

Potresti aver lasciato perdere le faccende domestiche e le faccende domestiche per qualche giorno, Scorpione, quindi oggi potresti decidere di farle tutte in una volta. Hai l'energia e la resistenza per farlo. Tuttavia, fai attenzione a non farti prendere troppo dai piccoli dettagli che solo tu tendi a notare. Questo può impedirti di portare a termine le faccende più importanti.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 31 GENNAIO 2025

Oroscopo del giorno Sagittario :

L'amorevole Venere nel tuo regno domestico in sincronia con Giunone orientata all'impegno potrebbe accendere il desiderio di realizzare un sogno segreto di casa e famiglia. Osa credere che il tuo desiderio possa avverarsi! La magia può accadere quando i pianeti si allineano per supportare i tuoi desideri. Non rendere pubblici i tuoi piani per il momento. Per ora, fai il possibile per coltivarli a porte chiuse. Nelle prossime settimane, scoprirai cosa è possibile. Con il sole e Venere in disaccordo, non tutti i Sagittari faranno lo sforzo necessario per ottenere ciò che vogliono. Non lasciare che la pigrizia o la mancanza di fede ti indeboliscano. Indossa le tue mutandine da persona grande e vai per ciò che vuoi.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 31 GENNAIO 2025

Oroscopo del giorno Capricorno :

Una conversazione con il tuo interesse amoroso può diventare seria, poiché l'amorevole Venere nel tuo settore della comunicazione si sincronizza con l'impegno di Giunone nella tua casa dei piani a lungo termine. I piani per migliorare la tua relazione potrebbero essere presenti nella tua discussione. È il momento perfetto per discutere di fidanzamento, matrimonio o convivenza. Se sei già impegnato, è il giorno perfetto per fare progetti entusiasmanti per il futuro. Avere qualcosa da aspettare con ansia può dare nuova vita alla tua relazione. Con il Sole e Venere in disaccordo, dovrai essere consapevole di ciò che dici. Non dare speranze al tuo partner promettendo qualcosa che non puoi mantenere. Sii realista su ciò che è fattibile.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 31 GENNAIO 2025

Oroscopo del giorno Acquario :

Sei abbastanza intelligente da sapere che ci vuole più dell'amore per far funzionare una relazione. Quando Venere amorevole e Giunone attenta all'impegno si sincronizzano nelle tue zone denaro e carriera, ti renderai conto dell'importanza di collaborare con qualcuno che abbia le capacità per pagare le bollette. È molto più facile coltivare una relazione felice quando tu e il tuo partner siete sulla stessa lunghezza d'onda con la vostra etica del lavoro e i vostri obiettivi finanziari. Con il Sole e Venere in disaccordo, alcuni Acquario potrebbero spendere in modo frivolo nonostante il loro desiderio di sicurezza. Un atteggiamento del tipo "gioca ora, paga dopo" potrebbe far sì che il tuo interesse amoroso metta in discussione le tue priorità. Anche gli Acquario single potrebbero subire conseguenze se accumulano bollette elevate. Spendi responsabilmente.

PESCI OROSCOPO DI OGGI VENERDì 31 GENNAIO 2025

Oroscopo del giorno Pesci :

Sarai attratto da tipi intelligenti, avventurosi e creativi, poiché la carismatica Venere nel tuo segno si sincronizza con la propensione all'impegno di Giunone nella tua casa dell'esplorazione. Sarà dura resistere al fascino di una persona che ti accende una prospettiva diversa sull'amore. Potrebbe esserci un incontro memorabile di cuori e menti quando tu e una persona speciale vi incrocerete. Se accoppiati, un appuntamento divertente può essere immensamente piacevole. Con il sole e Venere in disaccordo, potresti preferire lasciare che le cose vengano da te piuttosto che andare dietro a ciò che desideri. È fantastico, ma fai attenzione a non lasciarti sfuggire un'opportunità di felicità. Sii proattivo.