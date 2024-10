Oroscopo di oggi 31 ottobre 2024 segno per segno – Affaritaliani.it

Oroscopo oggi 31 ottobre 2024: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi 31 ottobre 2024: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 31 OTTOBRE 2024

Oroscopo del giorno Ariete:

I tuoi sensi di ragno stanno formicolando? L'intuitivo Mercurio sincronizzato con il mistico Nettuno può sintonizzarti su frequenze più elevate. Di conseguenza, è probabile che il tuo intuito sia azzeccato. Saprai cosa pensano e provano alcune persone, come il tuo interesse amoroso, senza che dicano una parola. Leggere tra le righe sarà il tuo forte. Potresti spaventarli se riveli ciò che hai capito. Potrebbe essere intelligente tenere per te le tue intuizioni se non sono tipi stravaganti. Anche i sogni e le sincronicità possono essere piuttosto potenti. Sii vigile per un messaggio importante che ti dice qualcosa che devi sapere. Potrebbe essere una vera rivelazione!

TORO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 31 OTTOBRE 2024

Oroscopo del giorno Toro:

Una conversazione potrebbe suggerire una connessione spirituale tra te e il tuo interesse amoroso o un caro amico. Quando l'espressivo Mercurio e il trascendente Nettuno si sincronizzano nelle tue zone interpersonali, la tua interazione va oltre il banale nel regno dello straordinario. Potrebbe diventare un po' inquietante quando sperimenti una sincronicità che ferma il tempo o scopri di stare operando sulla stessa strana lunghezza d'onda. È un momento opportuno per collaborare a un progetto creativo o a un'impresa spirituale perché siete totalmente in sintonia. Se il tuo intuito non riesce a colmare le lacune su qualcuno, contatta il tuo sensitivo dell'amore preferito per avere un'intuizione. La tua lettura potrebbe rivelare che la tua connessione è più speciale di quanto pensassi.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 31 OTTOBRE 2024

Oroscopo del giorno Gemelli:

Un presentimento sul tuo lavoro o una potenziale opportunità potrebbe essere azzeccato, quindi ascolta il tuo intuito. Con un trigono Mercurio-Nettuno che influenza la tua vita lavorativa, potresti avere una finestra su cosa sta succedendo. Il tuo intuito potenziato potrebbe darti un'idea di un collega o del tuo capo. Comprendere la loro prospettiva può rendere più facile lavorare insieme, quindi cerca di vederli con empatia. La tua prospettiva può cambiare radicalmente quando ti metti nei panni di un'altra persona. È un giorno eccellente per progetti artistici e attività che possono trarre vantaggio dal talento creativo. Con compiti al lavoro e a casa, il tuo intuito può dirti come mettere insieme i pezzi e portare a termine il lavoro. Fidati di te stesso.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 31 OTTOBRE 2024

Oroscopo del giorno Cancro :

Stai pensando a qualcuno che vive lontano? Il messaggero Mercurio nella tua casa del romanticismo che si sincronizza con il mistico Nettuno nella tua zona di viaggio suggerisce che c'è una forte connessione nonostante siate separati dal tempo o dalla distanza. Non sorprenderti se ricevi una chiamata, un'e-mail o un messaggio di testo inaspettati dalla persona che hai in mente. Potrebbe essere la tua occasione per aprire un nuovo capitolo o chiudere il passato. Un risultato soddisfacente potrebbe dipendere dalla tua volontà di mostrare compassione e offrire il beneficio del dubbio. Forse hai bisogno di perdono? Se è così, esponi il tuo caso e chiarisci le cose. Sii onesto e realista su ciò che è possibile andare avanti.

LEONE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 31 OTTOBRE 2024

Oroscopo del giorno Leone :

Poiché l'intuitivo Mercurio si sincronizza con l'intuitivo Nettuno nella tua casa dei segreti, qualcosa che senti o percepisci di una persona a cui sei vicino potrebbe fornirti un'intuizione su ciò che sta attraversando. Tieni a mente queste informazioni quando vi collegate, ma non spifferare nulla. Probabilmente non è saggio divulgare ciò che sai o intuisci. È meglio lasciare che decidano loro cosa vogliono rivelare. Cerca di essere compassionevole e comprensivo invece di giudicare la loro situazione. Potrebbero essere molto più sensibili di quanto pensi. Fidati del tuo istinto su questioni di casa e famiglia. Una conversazione con una persona cara potrebbe rivelare che il tuo presentimento è esatto.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 31 OTTOBRE 2024

Oroscopo del giorno Vergine:

L'intuitivo Mercurio e il mistico Nettuno sincronizzati nelle tue zone interpersonali segnalano una profonda sintonia con le persone nel tuo ambiente immediato. Potresti sapere cosa passa per la testa di una persona senza che dica una parola. Il tuo intuito può essere inquietante per qualcuno che non è il tipo woo-woo, quindi è intelligente tenere per te ciò che cogli. Una conversazione potrebbe rivelare che hai una connessione molto più profonda con qualcuno di quanto pensassi. Questa atmosfera creativa e stimolante lo rende un momento opportuno per unire le forze con una persona che è sulla tua lunghezza d'onda e lavorare insieme per raggiungere un obiettivo comune.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 31 OTTOBRE 2024

Oroscopo del giorno Bilancia :

I doni che offri così generosamente al mondo alla fine tornano a te. Mentre l'abile Mercurio nella tua zona di guadagno si sincronizza con il creativo Nettuno nella tua casa del lavoro e del servizio, potresti scoprire un modo per trarre vantaggio da un'abilità speciale. Potrebbe essere qualcosa che normalmente faresti gratuitamente o offriresti come contributo di beneficenza. Monetizzare potrebbe non essere nel tuo radar. Tuttavia, essere ricompensato per questo talento unico potrebbe fornire i mezzi per essere in grado di dare ancora di più. Una conversazione con qualcuno che conosce le tue competenze e la tua esperienza può essere un'apertura degli occhi. In generale, le tue intuizioni su lavoro e denaro sono probabilmente azzeccate.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 31 OTTOBRE 2024

Oroscopo del giorno Scorpione :

Vibrazioni romantiche e battute spiritose saranno presenti nel tuo gioco di flirt mentre il chiacchierone Mercurio nel tuo segno si sincronizza con il sognante Nettuno nella tua casa degli appuntamenti e dell'intrattenimento. Ti divertirai a dipingere un quadro di come potrebbe essere la vita con te. Fai attenzione a quello che dici, Scorpione. È fin troppo facile farsi prendere dal momento e dire cose che non pensi necessariamente. Allo stesso modo, se le parole di qualcuno sembrano troppo belle per essere vere, probabilmente lo sono. Tuttavia, puoi prenderle con le pinze e sfruttare al meglio un'interazione deliziosa. Una fantasia può essere molto divertente, a patto che non cada nel clamore.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 31 OTTOBRE 2024

Oroscopo del giorno Sagittario :

Presta attenzione a un sogno, a un presentimento o a una sincronicità su una questione importante, in particolare se riguarda la tua casa o la tua famiglia. L'universo ha tutti i tipi di modi interessanti per comunicare informazioni che devi sapere. L'esperto Mercurio che si sincronizza con il mistico Nettuno potrebbe rivelare un modo creativo per manifestare un sogno. Non portarti sfortuna, Sagittario. Mantieni i tuoi piani su una base di necessità di sapere finché non hai capito le cose. Non hai bisogno che l'invidia, la negatività o i cattivi consigli di nessuno seminino semi di dubbio nella tua mente e ti distraggano da ciò che ti sei prefissato di fare. Dopo che il tuo progetto è ben avviato, puoi fare una grande rivelazione. Lascia che il tuo intuito ti guidi verso il passo successivo.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 31 OTTOBRE 2024

Oroscopo del giorno Capricorno :

Perspicace e comprensivo sono alcune delle parole che le persone potrebbero usare per descriverti. Visionario, romantico e creativo potrebbero anche emergere nelle conversazioni su di te. Poiché Mercurio spiritoso e Nettuno intuitivo si sincronizzano nelle tue zone interpersonali, le tue capacità comunicative e la capacità di empatizzare sono di livello successivo. Queste capacità possono metterti in sintonia con le persone che ti circondano e aiutarti a essere emotivamente reattivo ai loro bisogni. Non sottovalutare il valore della gentilezza. Un po' di compassione può fare molta strada. La tua mente brucia di idee fantasiose, rendendo questa giornata perfetta per un'impresa artistica. Scrittura, musica, arti visive e altre attività spirituali possono essere immensamente soddisfacenti.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 31 OTTOBRE 2024

Oroscopo del giorno Acquario :

Presta molta attenzione a ciò che le persone influenti nel tuo ambiente professionale hanno da dire. Potresti sentire qualcosa che fa luce su un urgente problema lavorativo o finanziario, o potrebbe darti un suggerimento su una potenziale opportunità. Agire su un presentimento o su informazioni riservate potrebbe rivelarsi vantaggioso poiché l'esperto Mercurio nella tua zona di carriera si sincronizza con il creativo Nettuno nella tua casa dei guadagni. Ciò che senti dagli altri potrebbe confermare che i tuoi istinti sono sulla strada giusta. È incredibilmente rassicurante quando il tuo intuito si allinea con i fatti.

PESCI OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 31 OTTOBRE 2024

Oroscopo del giorno Pesci :

Sei noto per essere un visionario. L'abile Mercurio sincronizzato con il creativo Nettuno nel tuo segno potrebbe ispirarti a portare tutta la potenza della tua immaginazione e intuizione a incidere sui tuoi compiti lavorativi. Sei miglia avanti al gruppo quando si tratta di intuire le tendenze, quindi non aver paura di offrire il tuo contributo. La svolta creativa e la prospettiva unica che porti a un progetto potrebbero essere proprio ciò di cui ha bisogno. È un giorno eccellente per le attività spirituali perché stai operando su una frequenza cosmica. Dare e ricevere una guida spirituale può essere gratificante.