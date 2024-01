Oroscopo di oggi 4 gennaio 2024 segno per segno – Affaritaliani.it

Oroscopo oggi giovedì 4 gennaio 2024: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi giovedì 4 gennaio 2024: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 4 GENNAIO 2024

Oroscopo del giorno Ariete:

L'ingresso di Marte nel Capricorno, dove trova l'esaltazione, lo rende una forza da non sottovalutare. Nel tuo settore professionale, può alimentare il desiderio di inseguire le tue ambizioni e ottenere il plauso del pubblico. Fino al 13 febbraio, spingerai avanti le cose in modo aggressivo nel tentativo di raggiungere il tuo prossimo traguardo. Attento, montone. Il tuo spirito intraprendente può scatenare la competizione e creare conflitti con le persone che si sentono minacciate dalla tua spinta. Puoi salire uno o due gradini senza infrangere i sogni di nessuno. Meglio ancora, abbassati e aiuta la persona successiva a salire. Non importa quanto tu sia formidabile, avrai bisogno di alleati per arrivare dove vuoi. È intelligente pagare in anticipo il successo.

TORO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 4 GENNAIO 2024

Oroscopo del giorno Toro:

Marte diventa una forza formidabile mentre si sposta nel Capricorno, il suo segno di esaltazione. Non ti siederai né starai zitto con Marte nella tua idealistica nona casa fino al 13 febbraio. Attento, toro. Potresti essere così attaccato alle tue convinzioni da considerarlo un'offesa personale quando qualcuno professa fedeltà a una posizione politica o religiosa che si oppone alle tue opinioni. Arrabbiarsi non ti porterà da nessuna parte. Cerca di essere altrettanto appassionato nello scavare in profondità nelle ideologie che non capisci. Sei incredibilmente testardo, quindi ciò che impari probabilmente non ti farà cambiare idea. Tuttavia, può renderti più informato e un po’ meno dogmatico. Le questioni legali possono essere controverse durante questo periodo.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 4 GENNAIO 2024

Oroscopo del giorno Gemelli:

La virilità di Marte sarà in piena forza mentre si sposta nel Capricorno, il suo segno di esaltazione, e si stabilisce nella tua casa dell'intimità. Fino al 13 febbraio, il tuo appetito sessuale sarà fuori scala. Alcuni Gemelli saranno super aggressivi nel perseguire i propri desideri. A meno che una persona non ti dia il via libera, non è saggio procedere volontariamente. Possono sorgere conflitti quando non ottieni ciò che desideri. Scopri come accettare un no come risposta. Questo regno governa anche il debito e le risorse condivise. Nelle prossime settimane potrebbero sorgere disaccordi su denaro o beni. Non prestare e non prendere in prestito è una buona regola pratica.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 4 GENNAIO 2024

Oroscopo del giorno Cancro :

Marte diventa una forza formidabile mentre si sposta nel Capricorno, il suo segno di esaltazione, e si posa nella tua casa di partenariato. Sarete voi contro il vostro interesse amoroso, o voi due contro il mondo? La tua relazione più importante può surriscaldarsi nelle prossime settimane. Fino al 13 febbraio, uno spirito competitivo può mettervi l’uno contro l’altro o può motivarvi a diventare una coppia dinamica. Sarai inarrestabile quando lavorerai insieme per sconfiggere un nemico comune o raggiungere un obiettivo condiviso. Alcuni Cancro saranno super assertivi nel perseguimento dell’impegno. Ricorda solo che non può essere affrettato o forzato. Lascia che la natura faccia il suo corso.