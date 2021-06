Oroscopo di oggi 4 giugno 2021: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi venerdì 4 giugno 2021: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi venerdì 4 giugno 2021: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI VENERDì 4 GIUGNO 2021

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: potresti sentire un'ombra passare su di te oggi mentre la Luna in Ariete inizialmente ti riempie di fiducia ed energia e poi, dopo un robusto inizio, fuori dal cancello si imbatte in Chirone. Se un Capricorno fa o dice qualcosa che ferisce i tuoi sentimenti o influisce sulla tua autostima, non trattenerti. Vedi se c'è una lezione o un messaggio che può aiutarti, poi prendi il regalo e lascia il resto.

Amore/Amicizia: la danza emotiva tra Plutone e la Luna in Ariete può mettere a fuoco intensamente la tua relazione, e non nel modo migliore. Se ti senti compulsivo o ossessivo, probabilmente lo sei. Metti la tua attenzione su qualcos'altro, un obiettivo personale o un progetto. Dai alla tua amata il respiro di cui ha bisogno per prosperare.

Carriera/Finanza: Il Sole Gemelli fa quadrare Vesta in Vergine nella tua sesta casa di lavoro, sottolineando un conflitto latente tra il lavoro che stai facendo e lo scopo della vita che senti chiamarti. Se non c'è modo di fare da ponte tra i due, prendi in considerazione l'idea di parlare con un consulente di carriera e di trovare un modo per manifestare un lavoro più in linea con la tua vocazione. Una vocazione è del tutto possibile; non abbiate paura di fare dei passi in quella direzione.

Crescita personale/spiritualità: Rompi lo schema di detenzione in cui sei stato bloccato e fai qualcosa, fai qualsiasi cosa! Rimetti in moto l'energia ancora una volta.

TORO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 4 GIUGNO 2021

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: il tuo subconscio è in tilt oggi mentre la Luna in Ariete si muove attraverso la tua dodicesima casa e si congiunge a Chirone. Vecchi ricordi e problemi che pensavi a lungo sepolti potrebbero sorgere per una rapida revisione e un pop quiz. Poiché la situazione che si presenta è impregnata di emozioni, potresti provare una certa preoccupazione per il fatto che stai nuotando di nuovo in questa energia, ma non preoccuparti. È temporaneo e puoi sempre raggiungere la mano stabilizzatrice e la prospettiva pratica di un Capricorno.

Amore/Amicizia: il trigono tra il tuo pianeta dominante, Venere in Cancro e il benevolo Giove in Pesci illumina la tua undicesima casa dell'umanitarismo invitandoti a essere coinvolto in una causa che ti sta a cuore. A questo transito si unisce la congiunzione tra il compassionevole Nettuno e il guerriero per la giustizia, Pallade. Sei inondato di idee su come "essere il cambiamento che desideri vedere nel mondo". Scegline uno e mettilo in azione.

Carriera/Finanza: Saturno in Acquario tiene corte nella tua decima casa di carriera, successo e successo trigono al Sole Gemelli nella tua terza casa di comunicazione e idee. Prendi il tuo microfono e mettilo a frutto! Il tuo duro lavoro ripaga sotto questo transito; ricompensa e riconoscimento in arrivo.

Crescita personale/spiritualità: l'evitamento non è crescita e non risolverà il problema. Rimboccati le maniche e girati e affronta la sfida. Il cambiamento è in corso, ma prima devi pulire la casa.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI VENERDì 4 GIUGNO 2021

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: una discussione con un amico può far emergere vecchi ricordi e forti emozioni del passato mentre la Luna in Ariete congiunge Chirone nella tua undicesima casa. Non lasciare che piova sulla tua parata. Se c'è qualcosa che puoi fare per migliorare le cose, fallo. In caso contrario, fidati che si risolverà da solo. Un Gemelli ha una prospettiva spensierata che ti solleverà il morale.

Amore/Amicizia: la Luna in Ariete trigono al Nodo Sud nella tua settima casa e sestile al Nodo Nord nella tua prima. Evita di scivolare in una vecchia abitudine o schema con la persona amata. Hai lavorato duramente per superare quel problema; resistere di essere risucchiato nella sua orbita. Guarda l'immagine più grande e tieni d'occhio la destinazione che vuoi raggiungere. Ci arriverai, continua a mettere un piede davanti all'altro.

Carriera/Finanza: Giove illumina la tua decima casa di carriera, successo e riconoscimento, e trigono Venere nella tua seconda casa delle finanze personali aumenta il flusso di prosperità nella tua vita e porta una varietà di opportunità sulla tua strada. Considera di mettere alcune delle taglie in risparmi in modo da avere un gruzzolo nel caso ne avessi bisogno in seguito.

Crescita personale/spiritualità: ti stai avvicinando al traguardo, la folla esulta e puoi assaporare la dolce vittoria. Tutti i tuoi sforzi e il tuo duro lavoro stanno dando i loro frutti. Congratulazioni! Ce l'hai fatta!

CANCRO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 4 GIUGNO 2021

Oroscopo del giorno Cancro :

Panoramica generale: le cose potrebbero andare male oggi al lavoro poiché la Luna in Ariete si unisce a Chirone nella tua decima casa. I tuoi sentimenti potrebbero essere feriti, ricordando un incidente nel tuo passato. Vedi se c'è una lezione o un regalo nell'esperienza, poi prendi il buono e lascia il resto. Non portare il lavoro a casa con te quando esci. Un Pesci vorrebbe unirsi a te per un drink e una cena questa sera. Tira su un patio e lasciati la settimana lavorativa alle spalle.

Amore/Amicizia: i piani e i progetti congiunti che hai sul tavolo da disegno con la persona amata ottengono un vantaggio dal costante Saturno in Acquario nella tua ottava casa di risorse condivise e dal trigono all'allegro Sole Gemelli. Questo è un tipo di transito "facciamolo fare"; raccogliere ciò di cui hai bisogno e avviare le cose.

Carriera/Finanza: Giunone in Sagittario nella tua sesta casa di lavoro trigono la Luna in Ariete nella tua decima casa di carriera, facendo emergere la tua innata capacità di nutrimento. Sei un collega meraviglioso e solidale e le tue intenzioni sono buone. Fai un passo indietro e lascia che lo capiscano da soli.

Crescita personale/spiritualità: se provi a trascinarti dietro il passato, non andrai molto lontano. Devi lasciarti andare e avere fiducia che l'Universo possa gestirlo. Devi essere responsabile di te stesso e permettere agli altri di fare lo stesso.

LEONE OROSCOPO DI OGGI VENERDì 4 GIUGNO 2021

Oroscopo del giorno Leone :

Panoramica generale: la Luna in Ariete illumina la tua nona casa di avventura, viaggi, espansione e nuovi orizzonti mentre si armonizza con la tua allegra energia del Leone e ti chiama a giocare oggi. Il Sole Gemelli sestile alla luna, generando una meravigliosa sensazione di benessere e ottimismo. Se un Sagittario ti invita a divertirti e ad iniziare il fine settimana un giorno prima, potresti prenderlo in considerazione. Finché tutte le tue responsabilità sono assunte, chi dice che non puoi prenderti un giorno libero?

Amore/Amicizia: Saturno in Acquario mette in risalto la tua settima casa di collaborazione e impegno e sestile la focosa Luna in Ariete, dandoti una spinta per affrontare ciò che richiede attenzione nella tua relazione. Sii sensibile e audace; Non si escludono a vicenda. Ignorare qualcosa non fa altro che perpetuare il problema.

Carriera/Finanza: Plutone attiva la tua sesta casa di lavoro e si armonizza con la Luna in Ariete. Hai la capacità di arrivare al cuore di una questione urgente oggi. La tua visione a raggi X è accesa e puoi facilmente vedere cosa deve succedere per spostare le cose. Mettiti il ​​berretto da ingegnere e guida quel treno lungo i binari.

Crescita personale/spiritualità: se sei deluso da qualcuno o qualcosa, non fingere che non ti dia fastidio. Parla in modo che la situazione possa essere affrontata. Rimarrai piacevolmente sorpreso da come andranno le cose.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI VENERDì 4 GIUGNO 2021

Oroscopo del giorno Vergine:

Panoramica generale: la Luna in Ariete e il tuo pianeta dominante, Mercurio, danzano con Chirone oggi nella tua ottava casa della mente inconscia. Questo spiega quell'ansia di basso grado e fluttuante che ti sta perseguitando. A volte riconoscere semplicemente che niente è seriamente sbagliato, che stai solo sentendo l'influenza delle sfere celesti aiuta ad alleviare le cose. Fai un respiro profondo e incontra un Pesci a pranzo nel parco. Vi sentirete entrambi meglio dopo un piacevole appuntamento.

Amore/Amicizia: Giove benevolo in Pesci mette in evidenza la tua settima casa di collaborazione e impegno e trigono Venere in Cancro. Vedi la bellezza unica nella tua amata e anche nella tua relazione. Fai sapere al tuo partner quanto significano per te. Non è sempre facile per te esprimere i tuoi sentimenti più intimi, ma non perdere l'occasione di farlo oggi.

Carriera/Finanza: Il Sole Gemelli illumina la tua decima casa di carriera, successo e riconoscimento e sestile alla Luna Ariete. Ti senti sicuro, ottimista, realizzato e soddisfatto di te stesso! Goditi quell'energia sapendo che mentre proietti la tua parte migliore nel mondo, specialmente nella tua vita professionale, i tuoi doni e talenti sono evidenti a coloro che contano.

Crescita personale/spiritualità: non perdere tempo e sbatti la testa contro cose che non puoi cambiare. È qui che torna utile la preghiera della serenità. A volte hai solo bisogno di capovolgere le cose, fidarti dell'Universo e andartene.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI VENERDì 4 GIUGNO 2021

Oroscopo del giorno Bilancia :

Panoramica generale: le emozioni possono diventare calde mentre la Luna in Ariete illumina la tua settima casa di collaborazione, specialmente quando la luna si unisce a Chirone e la vecchia energia, i sentimenti e i problemi del passato iniziano a emergere. Rifiuta di essere trascinato in discussioni. Se hai bisogno di contattare un buon consulente per una messa a punto di una relazione, fallo. Qualsiasi segno è un buon segno finché il terapeuta è bravo in quello che fa.

Amore/Amicizia: Saturno in Acquario nella tua quinta casa di amore, romanticismo e passione è trigono al Sole Gemelli nella tua nona casa di avventura ed espansione. Esci dalla routine e pianifica un appuntamento notturno divertente che piacerà a entrambi. Includi cose che non hai mai fatto prima o luoghi che non hai ancora visitato. Ogni relazione può beneficiare di una boccata d'aria fresca di tanto in tanto.

Carriera/Finanza: il tuo pianeta dominante, Venere in Cancro, attiva la tua decima casa di carriera, successo e riconoscimento e trigono Giove in Pesci nella tua sesta casa di lavoro. La tua generosità di spirito entra nella stanza prima di te e la luce che porti solleva lo spirito dei tuoi colleghi, clienti e tutti quelli con cui hai a che fare. Un sorriso e una parola gentile possono cambiare completamente la traiettoria della giornata di qualcuno.

Crescita Personale/Spiritualità: È importante celebrare le vittorie nella vita, anche quelle piccole. Le celebrazioni fanno sapere all'Universo che sei grato e che ameresti ancora di più festeggiare.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI VENERDì 4 GIUGNO 2021

Oroscopo del giorno Scorpione :

Panoramica generale: l'autosabotaggio può sorgere oggi mentre la Luna in Ariete congiunge Chirone nella tua sesta casa della salute e del benessere. Sorge una vecchia energia inconscia che ha la capacità di farti deviare dal centro e portarti fuori rotta. Chi ti ha insegnato a minare te stesso in quel modo? Restituisci loro quell'energia e fai una scelta nuova e migliore. Una Vergine crede in te; rivolgiti a loro per un supporto morale.

Amore/Amicizia: non disperare se all'improvviso ti senti poco attraente o indesiderabile. Venere si scontra con Cerere, creando un conflitto tra il tuo bisogno personale di intimità e le esigenze della famiglia. Se arrivi al secondo posto una volta di troppo perdi la capacità di sentirti bene con te stesso. Mettiti al primo posto di tanto in tanto e questo cambierà.

Carriera/Finanza: Giunone in Sagittario attiva la tua seconda casa del denaro e delle finanze personali e trigono alla Luna in Ariete. Sei nutriente, solidale ed empatico con questo transito in gioco. Va tutto bene, basta non scivolare nella co-dipendenza. Se qualcuno è in grado di prendersi cura di se stesso, lascialo fare. Se lottano, costruiscono i muscoli necessari per aiutarli a prosperare.

Crescita personale/spiritualità: puoi usare le tue innate capacità di problem solving per risolvere la situazione che stai affrontando. Fidati del tuo intuito e seguilo, anche se in superficie sembra un po' strano. Una volta che la soluzione è in corso, stravagante diventerà meraviglioso.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 4 GIUGNO 2021

Oroscopo del giorno Sagittario :

Panoramica generale: all'inizio della giornata, quando la luna è vuota, è meglio evitare le preoccupazioni domestiche. Cosa può andare storto andrà storto? Potrebbe essere difficile capire i membri della famiglia e i coinquilini, specialmente un Pesci. Ti troveranno anche un po' ottuso.

Amore/Amicizia: una conversazione seria può fare molto per fornire chiarezza e alleviare le tue paure. Ciò non significa che ascolterai necessariamente ciò che vuoi sentire. Sebbene con il comunicativo Gemelli Sole che si allinea con Saturno maturo nel tuo settore della comunicazione, puoi stare certo che una discussione critica sarà trattata con la gravità che merita. Avvicinati all'altra persona con rispetto ed è probabile che risponda allo stesso modo. Non affrettare le cose. Sii paziente e dai tempo alle tue parole di assorbire.

Carriera/Finanza: essere sempre attivi può essere estenuante. Ci sono così tanti ruoli che devi interpretare per fare la giusta impressione. Avrai voglia di una pausa dai riflettori mentre il Sole Gemelli squadra Vesta nel tuo settore professionale. È un buon giorno per volare sotto il radar ed evitare il controllo di colleghi e superiori. Lavorare in silenzio dietro le quinte può essere incredibilmente rinfrescante.

Crescita personale/spiritualità: buona fortuna a fare le cose sul fronte interno. La cattiva comunicazione e la mancanza di organizzazione possono rovinare le cose quando Mercurio retrogrado e Pallade si scontrano. Concentrati su riparazioni e revisioni piuttosto che su nuovi schemi.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 4 GIUGNO 2021

Oroscopo del giorno Capricorno :

Panoramica generale: è meglio evitare discussioni critiche nelle ore mattutine. Con la luna vuota, ovviamente, te ne andrai con più domande che risposte. Trattare con un Pesci confuso può essere incredibilmente confuso. Evitali fino a tardi nel corso della giornata.

Amore/Amicizia: ancora una volta, la conversazione si fa confusa quando Mercurio retrogrado e Pallade si scontrano. Non importa ciò che è detto o non detto, qualcuno (forse tu) leggerà troppo e cercherà motivi e significati nascosti. Sii onesto e diretto dove puoi. Questo non è il momento di prevaricare o lasciare una persona con un'abbondanza di domande senza risposta. Potrebbe essere una buona idea evitare un argomento delicato.

Carriera/Finanza: non perdere tempo con una soluzione rapida quando hai a che fare con importanti questioni finanziarie. Un allineamento stabilizzante tra il Sole Gemelli e il saldo Saturno supporta la stabilità a lungo termine, quindi considera il futuro quando pianifichi la tua prossima mossa. Devi iniziare da qualche parte per raggiungere un grande obiettivo. È meglio iniziare l'azione mentre hai gli allineamenti planetari corretti che ti sostengono. Qual è il tuo obiettivo? Quale passo puoi fare oggi per muoverti nella direzione in cui vuoi crescere?

Crescita personale/spiritualità: la tua devozione all'apprendimento è ammirevole. Anche lo studente più devoto avrà bisogno di una pausa poiché il Sole Gemelli fa quadrare Vesta nella tua casa di educazione superiore. Prendete aria e assimilate ciò che avete imparato finora.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 4 GIUGNO 2021

Oroscopo del giorno Acquario :

Panoramica generale: se inciampi nelle tue parole e parli male oggi, puoi ringraziare la Luna in Ariete congiunta a Chirone nella tua terza casa di comunicazione. Non rinchiuderti in nulla, concediti tempo e spazio di manovra. Evita di firmare qualsiasi contratto e continua a contemplare ciò che vuoi veramente. Presta attenzione a come ti senti insieme a ciò che pensi. Uno non sostituisce l'altro, hanno bisogno di lavorare insieme in armonia. Un saggio Pesci può aiutarti a capire le cose.

Amore/Amicizia: il romanticismo è al centro della scena mentre l'allegro Sole Gemelli illumina la tua quinta casa dell'amore e della passione e trigono alla focosa Luna Ariete. La tua sicurezza e il tuo ottimismo sono incredibilmente attraenti, quindi guida con quello e farai un romantico fuoricampo. Naturalmente, sii sensibile anche all'altra persona. Stai giocando una mano vincente oggi.

Carriera/Finanza: Venere attiva la tua sesta casa del lavoro e trigono il benevolo Giove nella tua seconda casa delle finanze personali. Potresti essere una calamita per i soldi con questo transito in gioco. Man mano che la tua prosperità aumenta, aumenta anche il desiderio di spendere, quindi rilassati ed evita di spendere soldi che faresti meglio a risparmiare.

Crescita personale/spiritualità: è importante considerare nuovi punti di vista e prospettive diverse. Ti aiuta a vedere la foresta e non solo gli alberi, così come il sentiero che si snoda attraverso quei boschi.

PESCI OROSCOPO DI OGGI VENERDì 4 GIUGNO 2021

Oroscopo del giorno Pesci :

Panoramica generale: potresti incontrare una sfida finanziaria oggi mentre la focosa Luna in Ariete si unisce a Chirone. Presta attenzione a come ti senti in questo momento in quanto ti fornirà un indizio su quale lezione ti sta portando l'Universo. Con il benevolo Giove che aumenta la tua autostima e ottimismo, sei totalmente all'altezza del compito da svolgere. Se hai bisogno di una seconda opinione, un Leone è più che felice di fornirne una.

Amore/Amicizia: Venere in Cancro mette in risalto l'amore e la passione e trigono Giove in Pesci, rendendoti quasi irresistibile. Sei socialmente richiesto e tutti vogliono un piccolo pezzo della tua scintillante energia. Scegli la compagnia che tieni con saggezza, poiché sei incredibilmente sensibile all'energia degli altri e all'ambiente in cui ti trovi.

Carriera/Finanza: Giunone in Sagittario attiva la tua decima casa di carriera, successo e riconoscimento e trigono la Luna in Ariete nella tua seconda casa di denaro. Questo transito aumenta la tua già traboccante compassione, empatia e desiderio di nutrire gli altri. Se svolgi una professione di aiuto, hai un modo integrato per esprimere questo lato di te stesso. In caso contrario, dovrai trovare modi creativi ma professionali per prenderti cura di coloro con cui lavori.

Crescita personale/spiritualità: non permettere che la tua gentilezza venga scambiata per debolezza. Lasciare che qualcuno si approfitti di te non aiuta nessuno. Metti giù il piede. Quando è troppo è troppo.