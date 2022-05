Oroscopo di oggi 4 maggio 2022: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi mercoledì 4 maggio 2022: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi mercoledì 4 maggio 2022: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 4 MAGGIO 2022

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: dopo alcuni giorni frenetici, non vedrai l'ora di trascorrere una serata rilassante a casa. Con la luna che entra nell'accogliente Cancro e nel tuo regno domestico, apprezzerai un delizioso pasto cucinato in casa e la compagnia dei tuoi cari, in particolare un incoraggiante Gemelli.

Amore/Amicizia: Con la luna in quadratura con Giove speranzoso, Nettuno confuso e Venere indulgente, è meglio non prendere decisioni importanti sulla tua vita amorosa. Un momento, sarai ciecamente ottimista sulla tua situazione, e il momento successivo, temerai che tutto sia disastroso. Faresti meglio ad aspettare e vedere come si svolgono le cose. Nel frattempo, una lettura con il tuo sensitivo preferito può fornire chiarezza.

Carriera/Finanza: sei nel punto giusto in cui la compassione incontra l'azione. Con il tuo sovrano, Marte, che si allinea con Urano umanitario nella tua casa dei beni, il desiderio di alleviare le difficoltà per te stesso o per gli altri può ispirare una mossa di denaro aggressiva o non convenzionale. Mantieni i tuoi piani in base alla necessità di sapere. Rivelare i tuoi piani prima che il lavoro sia finito può invitare alla competizione o all'opposizione. Marte nella tua dodicesima casa segreta suggerisce che le tue azioni saranno più efficaci se tenute a porte chiuse.

Crescita personale/Spiritualità: il potere del perdono è potente poiché il Sole del Toro si allinea con il guaritore ferito Chirone nel tuo segno. È il momento opportuno per liberarsi dai guai per una trasgressione passata. Hai senza dubbio imparato la lezione. Prometti di non ripetere lo stesso errore.

TORO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 4 MAGGIO 2022

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: Con la Luna Gemelli che completa il suo viaggio mensile attraverso la tua casa di beni, vorrai risolvere questioni in sospeso con problemi finanziari ed effettuare acquisti che sono rimasti nella tua lista della spesa. Non lasciare che un Pesci ti confonda sulle tue priorità.

Amore/Amicizia: Con l'audace Marte nella tua zona comunitaria che si allinea con il disgregatore Urano nel tuo segno, un amico potrebbe spingerti a fare qualcosa di folle. Non hai bisogno di molti suggerimenti per uscire dagli schemi in questi giorni. Sei molto meno inibito di prima, quindi sei sempre pronto a sfidare lo status quo. Forse farai un cambiamento audace al tuo aspetto? O forse farai qualcosa che attiri l'attenzione su uno dei tuoi talenti più insoliti? Si vive solo una volta.

Carriera/Finanza: Con l'astuzia Luna Gemelli che si allinea con Vesta focalizzata e Saturno disciplinato durante la notte, potresti svegliarti con una visione di come impressionare colleghi e individui nella tua cerchia professionale. Può comportare l'essere imperterriti nel perseguimento di un obiettivo formidabile. Sei noto per essere tenace. Mostra al mondo che hai questo.

Crescita personale/Spiritualità: curare una ferita emotiva richiede coraggio. Inizierai a sentire di essere all'altezza del compito mentre il sole nel tuo segno si allinea con il guaritore ferito Chirone. Sii gentile con te stesso mentre affronti le tue paure. È probabile che qualcosa che ha richiesto un po' di tempo per svilupparsi non si risolva in un giorno.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 4 MAGGIO 2022

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: ti consigliamo di risolvere questioni in sospeso con preoccupazioni personali mentre la luna completa il suo soggiorno mensile attraverso il tuo segno. Va bene essere egoisti per portare a termine le cose. Non lasciare che un Pesci ti faccia sentire in colpa per aver messo te stesso al primo posto.

Amore/Amicizia: la mancanza di una buona amicizia può farti sentire isolato. Guarire una relazione fratturata potrebbe essere all'ordine del giorno poiché il leale Sole del Toro contatta il guaritore ferito Chirone nel tuo settore sociale. In alternativa, potresti rivolgerti a qualcuno che sta attraversando un momento difficile. Sai com'è lottare da solo. Estendere la tua compassione a una persona bisognosa può alleviare la tua solitudine.

Carriera/Finanza: un desiderio non convenzionale che hai negato a lungo potrebbe ispirare una decisione insolita sulla tua carriera poiché Marte intraprendente nel tuo settore professionale si allinea con il disgregatore Urano. "Niente azzardato, niente guadagnato" sarà il tuo motto mentre sfrutti qualcosa di nuovo e diverso. Anche tu potresti essere sorpreso da ciò che ti motiva a muoverti verso il cambiamento. Potrebbe essere un sogno, un'intuizione o un'improvvisa epifania. Ascolta la voce minuscola, ma tonante, che ti dice di fare un atto di fede.

Crescita personale/spiritualità: la cura di te stesso e degli altri sarà in cima alla tua lista di priorità poiché la luna incontra Cerere materna nel tuo segno. Una volta che avrai soddisfatto i tuoi bisogni, avrai l'energia necessaria per supportare gli altri.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 4 MAGGIO 2022

Oroscopo del giorno Cancro :

Panoramica generale: il tempo tranquillo può essere rigenerante mentre la luna completa il suo viaggio mensile attraverso la tua casa di riposo. Fai della meditazione, dei sonnellini e delle attività contemplative una priorità. Avrai bisogno di tranquillità per capire cosa succede con un Pesci.

Amore/Amicizia: non importa per cosa stai combattendo, sei sicuro di trovare qualcuno che si unirà alla tua causa. Insieme, farete molto rumore mentre il guerriero Marte e il disgregatore Urano si allineano. In generale, potresti scoprire di essere attratto da tipi eccentrici e indipendenti a cui piace dare una scossa alle cose, soprattutto perché ti ispirano a essere te stesso autentico. In compagnia di persone che sfidano le convenzioni, sei abbastanza coraggioso da far sventolare la tua bandiera strana.

Carriera/Finanza: c'è sempre spazio per migliorare quando si tratta della tua reputazione. Non significa che sei visto in una luce negativa, ma che è intelligente trovare piccoli modi per brillare. Poiché i contatti del Sole del Toro hanno frammentato Chirone nel tuo settore professionale, potrebbe essere vantaggioso correggere un errore. Dimostrare responsabilità può guadagnare la stima dei tuoi coetanei. Non fare un grosso problema. Basta fare ciò che deve essere fatto.

Crescita personale/Spiritualità: una ferita emotiva può richiedere cure mentre la Luna Gemelli incontra Cerere materna. Non è mai saggio tacere e ignorare il tuo bisogno di cure. Fai qualcosa che ti lenisca e fornisca il nutrimento di cui hai bisogno.