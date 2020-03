Oroscopo di oggi 4 marzo 2020: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi mercoledì 4 marzo 2020: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi mercoledì 4 marzo 2020: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 4 marzo 2020

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: Panoramica generale: "relax" è il tuo mantra per la giornata. Con il sole e la luna nelle case di riposo, ciò che più desideri è la pace, la privacy e un'atmosfera rilassata. Trascorrere del tempo con un cancro a bassa manutenzione è solo il biglietto per una compagnia rilassante.

Amore / amicizia: il mercurio retrogrado che scivola nell'acquario visionario può farti conoscere di nuovo con amici e gruppi che condividono alcuni dei tuoi interessi più lungimiranti o non convenzionali. Tecnologia, preoccupazioni umanitarie o concetti sperimentali potrebbero svolgere un ruolo nel quadro. I social media possono aiutarti a rimanere in contatto con la tua tribù e Internet può essere uno strumento prezioso per condividere le tue idee. Avrai tempo fino al 16 marzo per essere scoperto.

Carriera / Finanza: l' attrattore Venere che si trasferisce nel Toro e nella tua casa delle attività può renderti una calamita per i soldi. Venere in Toro ha due facce. Uno gode delle cose più belle della vita, mentre l'altro è il tipo di madre terra croccante, comodo, a cui piace mantenerlo naturale. Ad ogni modo, avrai i tuoi vantaggi esattamente come ti piacciono fino al 3 aprile. Questo flusso di fortuna senza sforzo può renderti pigro. Fai attenzione a non sprecare le tue benedizioni.

Crescita personale / spiritualità: vale la pena fare il possibile per connettersi con la famiglia o investire nella vita domestica mentre l'accogliente Luna del Cancro si fonde con il Nodo Nord. Nutrire la tua vita privata diventa sempre più importante nelle prossime settimane.

TORO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 4 marzo 2020

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: è una buona idea dedicare del tempo a conversare con un Cancro piuttosto che scambiare semplicemente saluti e continuare la giornata. Esprimere un interesse per la loro vita è un buon inizio e condividere ciò che ti sta succedendo potrebbe essere gratificante.

Amore / Amicizia: quando Mercurio contatta Venere, hai molto da dire sulla tua vita amorosa. Sei in contatto con i tuoi desideri e sai cosa vuoi. In caso contrario, una conversazione con un amico può aiutarti a chiarire ciò che stai cercando. Il prossimo passo è discutere con il tuo attuale, o forse futuro, interesse amoroso. Non puoi essere timido nel chiedere quello che vuoi.

Carriera / Finanza: Mercurio retrogrado che rivisita l’Acquario può ispirarti a conoscere gli ultimi progressi nel tuo campo e darti il ​​potere di guidare idee inventive. Perché non riconnetterti con un leader visionario che parla la tua lingua? Dimostrare che sei davanti alla curva può renderti la persona che tutti cercano per l'innovazione. Hai tempo fino al 16 marzo per completare la tua missione.

Crescita personale / spiritualità: il tuo fascino e la tua bellezza brillano con Venere nel tuo segno. Fino al 3 aprile, avere un bell'aspetto all'esterno come ti senti all'interno sarà essenziale, quindi perché non aggiornare il tuo look? Prenota un appuntamento per un taglio di capelli o un nuovo tocco di colore. Aggiorna il tuo guardaroba con nuovi vestiti che ti entusiasmano quando ti vesti.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 4 marzo 2020

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: la sicurezza emotiva e finanziaria è nella tua mente con la luna nella cura del cancro. Non puoi sempre dipendere dagli altri, in particolare un Capricorno. È necessario adottare misure per assicurarsi di essere in grado di provvedere alle proprie esigenze.

Amore / Amicizia: o la tua vita amorosa è così controversa che devi tenerla al ribasso o hai preoccupazioni più urgenti mentre Venere attraversa la tua dodicesima casa nascosta. Fino al 3 aprile, il mantenimento della privacy ti darà la possibilità di valutare la situazione e decidere come andare avanti. Se ti trovi in ​​uno scenario d'amore non corrisposto, recupera il potere che hai dato via e preparati a offrire il tuo amore a qualcuno che vuole quello che devi dare.

Carriera / Finanza: attirerai l'attenzione quando rivelerai un'idea creativa su cui sei stato seduto. L'allineamento di Mercurio / Venere di oggi incoraggia a esprimere i tuoi pensieri con un tocco artistico. Il tuo punto di vista sul tuo pubblico è puntuale, rendendo facile fornire un tono a cui risponderanno.

Crescita personale / spiritualità: con Mercurio retrogrado nell'acquario visionario per le prossime due settimane, rivisiterai saggezza e concetti lungimiranti. Potresti frequentare un corso o seguire un corso di studio indipendente. Anche i viaggi a lunga distanza potrebbero essere educativi. Oppure potresti essere pronto a condividere le tue intuizioni in un modo più formale.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 4 marzo 2020

Oroscopo del giorno Cancro:

Panoramica generale: con la luna nel tuo segno, il mondo è super recettivo all'amore che devi dare. Perché non riempire il tuo Scorpione preferito con affetto? Sono uno dei pochi segni emotivamente equipaggiati per gestire ciò che hai da offrire.

Amore / amicizia: i bei tempi con gli amici sono in arrivo con l'affabile Venere che si trasferisce nel Toro e nel tuo settore sociale. Fino al 3 aprile sarai popolare tra la tua squadra e all'interno della più ampia comunità. Quindi, sarai qualcuno che la gente ama avere in incontri alla moda ed eventi interessanti. Se stai cercando l'amore, potresti trovarlo nel tuo cerchio interiore. Oppure un'introduzione potrebbe essere fatta tramite un amico. Sappi solo che potrebbe essere complicato se ti coinvolgi con un amico.

Carriera / Finanza: per le prossime due settimane, Mercurio che rivisita l'Acquario innovativo può ispirarti a cercare strade non convenzionali di supporto finanziario. Perché non iniziare dicendo a tutti che tipo di assistenza o risorse stai cercando? Una conversazione potrebbe trasformarti in un vantaggio insolito. Non giudicare un libro dalla copertina! Ulteriori indagini potrebbero portarti a trovare quello che stai cercando.

Crescita personale / spiritualità: una fusione luna / nodo nord nel tuo segno ti incoraggia a darti la stessa cura amorevole che dai così liberamente agli altri. È bello che tu metta gli altri al primo posto. Tuttavia, non puoi permetterti di trascurare la cura di te stesso.

LEONE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 4 marzo 2020

Oroscopo del giorno Leone:

Panoramica generale: mettere al primo posto la tua salute emotiva può fare la differenza tra passare una bella giornata e una pessima. Sapere quando premere pausa in situazioni stressanti e prendersi un timeout. Puoi sempre contare su un cancro caldo e premuroso per il supporto.

Amore / Amicizia: per le prossime due settimane, Mercurio rivisitando il visionario Acquario rende facile comunicare con il proprio partner. Sarai bravo a esprimere te stesso e condividere intuizioni sulla tua relazione. I Leone single e accoppiati sono incoraggiati a pensare fuori dagli schemi in merito alla partnership e ad essere aperti a modi non convenzionali di connettersi. Chi dice che le relazioni debbano essere uguali per tutti?

Carriera / Finanza: la tua popolarità raggiunge il picco con l'attrattore Venere in cima alla tua classifica. Fino al 3 aprile attirerai l'attenzione, specialmente nella tua cerchia professionale. È un momento eccellente per socializzare con i colleghi e stringere amicizie che si estendono oltre il luogo di lavoro. Non fa mai male fare le giuste connessioni. Possono aiutarti negli affari e potresti anche fare nuove amicizie. Con gli alti aumenterai la giusta impressione, quindi i rapporti con i supervisori e le figure di spicco dovrebbero essere amichevoli.

Crescita personale / spiritualità: la Luna del Cancro che incontra il Nodo Nord nella tua mistica dodicesima casa segnala che la tua vita spirituale potrebbe usare un po 'di attenzione. Incorporare la meditazione o una pratica spirituale nella tua giornata potrebbe essere utile. È un antidoto per il vuoto che talvolta accompagna la vita di tutti i giorni.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 4 marzo 2020

Oroscopo del giorno Vergine:

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 4 marzo 2020

Oroscopo del giorno Bilancia:

Panoramica generale: non essere timido. Con la Luna Cancro che incontra il Nodo Nord nella parte superiore della carta, ci sono dei vantaggi nel venire fuori dal tuo guscio ed essere più visibili. Non lasciare che un Ariete di un giorno di no ti dica che non puoi fare un'impressione favorevole.

Amore / Amicizia: una vita sessuale più soddisfacente potrebbe essere in serbo per Venere nel sensuale Toro e nella tua zona di intimità. Fino al 3 aprile ti sentirai più desiderabile e sentirti più desiderabile per relazioni più felici. Se single, potresti incontrare qualcuno di nuovo che spunta tutte le tue caselle. Fai uno sforzo per socializzare o accendere la tua app di appuntamenti preferita e vedere chi ti piace.

Carriera / Finanza: il mercurio che si collega a Venere mentre entra nella tua casa di risorse condivise lo rende un momento eccellente per parlare di denaro, lavoro e qualsiasi finanziamento di cui hai bisogno per finanziare un progetto. Nel prossimo mese, le persone potrebbero essere desiderose di supportarti. Identifica i tuoi alleati e chiedi di cosa hai bisogno.

Crescita personale / Spiritualità: per le prossime due settimane, Mercurio rivisitando il visionario Acquario ti ispirerà a vedere il romanticismo, la creatività e i bambini sotto una luce diversa. Le discussioni su queste aree produrranno modi entusiasmanti per connettersi con le persone a cui tieni ed esprimere la tua visione artistica al mondo. Ogni Bilancia ha un occhio per la bellezza, quindi anche il meno creativo tra voi troverà un modo unico per esprimerla.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 4 marzo 2020

Oroscopo del giorno Scorpione:

Panoramica generale: La Luna Cancro che si collega al Nodo Nord è una chiamata per espandere i tuoi orizzonti. Metti da parte le tue riserve su cosa puoi fare mentre esplori i modi per espandersi. Un Cancro che è già stato su questa strada potrebbe essere una guida inestimabile.

Amore / amicizia: la partnership sembra promettente con l'affettuosa Venere in Toro e la tua zona di relazione impegnata. Fino al 3 aprile, una dolce atmosfera tra te e il tuo partner crea relazioni felici. Gli impegni assunti durante questo periodo sono probabilmente felici e prosperi, quindi è il momento ideale per sposarsi o fidanzarsi. Se sei single e sei pronto a sistemarti, potresti incontrare un potenziale partner pronto per l'impegno. Sii proattivo nella ricerca dell'amore.

Carriera / Finanza: è il momento ideale per collaborare con un partner a un progetto importante, dal momento che Venere nella tua zona di partnership avvantaggia anche le relazioni professionali. Le alleanze stipulate durante il mese successivo potrebbero rivelarsi prosperose, divertenti e reciprocamente vantaggiose. Se c'è qualcuno con cui stai pensando di lavorare, perché non contattarlo?

Crescita personale / spiritualità: nelle prossime due settimane, Mercurio rivisitando l'Acquario tecnologico susciterà discussioni sulla tua vita familiare e familiare e potrebbe ispirarti a modernizzare il tuo modo di vivere. Potresti decidere di migliorare la tua connessione wi-fi o aggiornare l'elettronica di casa. I consigli di un compagno di stanza esperto di tecnologia o di un membro della famiglia possono aiutarti ad aggiornare il tuo spazio abitativo.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 4 marzo 2020

Oroscopo del giorno Sagittario:

Panoramica generale: vai avanti e prova tutte le sensazioni. La premurosa luna nel Cancro che si collega al Nodo Nord suggerisce che indulgere nelle tue emozioni è una buona cosa. Può farti apparire più sensibile agli occhi dei Pesci, ed è davvero una buona cosa.

Amore / Amicizia: sei la giusta quantità di riflessivo e civettuolo mentre l'espressivo Mercurio si allinea con l'affettuosa Venere. Quando la conversazione scorre così facilmente, puoi parlare di quasi tutto. Perché non dedicare tempo a conoscere meglio qualcuno? Che si tratti del tuo partner di lunga data o di una recente conoscenza, apprezzeranno il tuo interesse maggiore.

Carriera / Finanza: chi dice che il lavoro deve essere noioso? Con Venere in Toro e la tua zona di lavoro fino al 3 aprile, ci sarà sicuramente qualcosa nel tuo lavoro che ami. Potrebbe esserci un nuovo progetto che ti appassiona. Le relazioni amichevoli con i colleghi potrebbero significare che ti piace di più il tuo lavoro, non importa quanto banali siano i tuoi compiti. Questo transito potrebbe indurre a flirtare sul posto di lavoro, anche se si consiglia cautela se si mescolano affari e piacere.

Crescita personale / spiritualità: per le prossime due settimane, Mercurio rivisitando il visionario Acquario migliora la comunicazione. Puoi pensare fuori dagli schemi e comunicare con sicurezza le tue acute intuizioni. Che tu stia lavorando a un progetto personale o la condivisione di idee in un ambiente formale, è un momento eccellente per condividere informazioni ed esprimere i tuoi pensieri.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 4 marzo 2020

Oroscopo del giorno Capricorno:

Panoramica generale: premere pausa sugli interessi egoistici e mettere al primo posto i bisogni degli altri è il messaggio consegnato da un allineamento tra la luna nutrente e il Nodo Nord. Rimarrai stupito da quanto è bello prendersi cura di qualcuno (forse un Cancro) che ami.

Amore / Amicizia: la tua vita amorosa sta guardando con Venere nell'affettuoso Toro e il regno che governa il romanticismo e l'intrattenimento. Fino al 3 aprile, nei tuoi programmi saranno presenti appuntamenti divertenti, nonché divertenti uscite soliste e attività creative. Questa straordinaria energia è un invito a fare le cose che ami e a condividere queste esperienze con le persone con cui ti piace passare il tempo. Se sei single, uscire e partecipare alle tue attività preferite sarà un ottimo modo per incontrare persone che condividono i tuoi interessi.

Carriera / Finanza: nelle prossime due settimane, Mercurio che rivisita l'innovativo Acquario può stimolare mosse intelligenti. È un ottimo momento per rivedere le strategie con un commercialista o un pianificatore finanziario. È anche un ottimo momento per perseguire opportunità fuori dal comune. La tecnologia o i social media potrebbero svolgere un ruolo nell'immagine. Qualcosa che sembra pazzo potrebbe mettere soldi extra in tasca.

Crescita personale / spiritualità: il tuo potere di auto-espressione è potente quando Mercurio e Venere si collegano. Ti divertirai anche ad alimentare il tuo spirito con parole, musica e arte che ti ispirano. Rendi la tua missione connetterti con ciò che ti muove.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 4 marzo 2020

Oroscopo del giorno Acquario:

Panoramica generale: essere produttivi è immensamente benefico poiché l'astuta Luna del Cancro contatta il Nodo Nord. La tua sicurezza aumenta man mano che completi compiti che non pensavi di poter gestire. Guadagna anche punti con un Cancro esigente nel tuo campo.

Amore / amicizia: la tua casa è il tuo santuario, quindi perché non renderlo il più bello e invitante possibile? Con Venere in Toro e la tua zona di casa fino al 3 aprile, avrai tutta l'ispirazione di cui hai bisogno per rendere il tuo spazio abitativo accogliente e armonioso. Divertente può apparire nei tuoi piani. È il momento ideale per investire nella nuova decorazione domestica. Se vuoi invitare più amore nella tua vita, inizia rinnovando la tua camera da letto. Impostare l'umore fa sapere all'Universo che sei pronto per il romanticismo.

Carriera / Finanza: per le prossime due settimane, l'intelligente Mercurio che rivisita il tuo segno ti farà desiderare di condividere le tue idee. Non ti dispiacerà suonare il tuo corno, soprattutto se hai progetti interessanti da promuovere. Potrebbe essere un momento frenetico durante il quale ti trovi a destreggiarsi tra diversi progetti. Organizzarsi può aiutarti a mantenere il controllo, ma fai attenzione a non diffonderti troppo.

Crescita personale / spiritualità: il tuo gioco di comunicazione è intelligente e dolce come allineano il mercurio espressivo e la Venere estetica. Le persone saranno molto incuriosite nel sentire le storie che devi raccontare. È anche un ottimo momento per scrivere su un diario, scrivere, progetti e diventare furbo.

PESCI OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 4 marzo 2020

Oroscopo del giorno Pesci:

Panoramica generale: La Luna Cancro che si fonde con il Nodo Nord ti invita a perseguire le persone, i progetti e i passatempi di cui ti senti appassionato piuttosto che aspettare che gli amici rinuncino ai tuoi interessi. Lascia che uno Scorpione ti rallegri mentre abbracci i tuoi doni.

Amore / Amicizia: non sarai minimamente timido nell'esprimere il tuo affetto ora che Venere è nel Toro leale e nella tua zona di comunicazione. Fino al 3 aprile, sarà naturale dire a qualcuno che li ami. Sarai ugualmente generoso nell'esprimere il tuo apprezzamento e gratitudine alle persone che fanno piccole cose che fanno la differenza nella tua vita. Ciò che va, torna. Non essere sorpreso quando qualcuno risponde in natura.

Carriera / Finanza: nelle prossime due settimane, probabilmente manterrai i tuoi pensieri mentre Mercurio rivisita l'Acquario e la tua dodicesima casa nascosta. Avrai sicuramente idee geniali, ma potresti essere riluttante a rivelarle. È un buon momento per rivedere un progetto che richiede discrezione. Una volta elaborati i dettagli, puoi pianificare una grande rivelazione. Fai solo attenzione a non essere uno scoiattolo troppo segreto perché un comportamento furtivo può destare sospetti.

Crescita personale / spiritualità: l'intuizione si fonde con l'ispirazione man mano che Mercurio e Venere si allineano. Potenzia la tua creatività e la tua capacità di comunicare pensieri ed emozioni. In altre parole, è un ambiente in cui prosperano le tue idee immaginative.