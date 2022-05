Oroscopo di oggi 5 maggio 2022: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi giovedì 5 maggio 2022: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi giovedì 5 maggio 2022: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 5 MAGGIO 2022

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: quando la luna viaggia attraverso il Cancro, sarai attratto da ambienti familiari e persone che conosci e di cui ti fidi. C'è tutto il tempo per cercare l'avventura. A volte è super rassicurante sapere cosa puoi aspettarti. Guarda al cancro per sicurezza.

Amore/Amicizia: una conversazione premurosa con una persona cara può fare molto per logorare i nervi leniti poiché il guaritore ferito Chirone nel tuo segno si allinea con Cerere incoraggiante nella tua zona di comunicazione. Se c'è una questione delicata di cui devi discutere, può essere utile affrontarla in modo indiretto. Perché attivare la vulnerabilità per te o per l'altra persona? Tratta te stesso, il tuo ascoltatore e l'argomento in questione con un trattamento delicato.

Carriera/Finanza: una questione che coinvolge denaro o beni potrebbe progredire a un ritmo veloce e furioso. Fai del tuo meglio per stare al passo con ciò che sta accadendo e tenere traccia dei nuovi sviluppi man mano che si presentano. Una fusione sole-Urano nella tua zona patrimoniale potrebbe presentare un'opportunità insolita. Avrai bisogno di pensare in piedi ed essere pronto ad agire finché sei ancora in tempo. La tecnologia o qualcosa di non convenzionale potrebbe avere un ruolo. Se è un'impresa rischiosa, valuta se è un'opportunità che puoi permetterti di cogliere.

Crescita personale/Spiritualità: un allineamento notturno tra la Luna Cancro in cerca di conforto e Venere nel tuo segno potrebbe minacciare la produttività. Va bene riposare, ma non lasciare che l'inerzia ti impedisca di fare qualcosa che devi fare.

TORO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 5 MAGGIO 2022

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: Con la Luna Gemelli che completa il suo viaggio mensile attraverso la tua casa di beni, vorrai risolvere questioni in sospeso con problemi finanziari ed effettuare acquisti che sono rimasti nella tua lista della spesa. Non lasciare che un Pesci ti confonda sulle tue priorità.

Amore/Amicizia: Con l'audace Marte nella tua zona comunitaria che si allinea con il disgregatore Urano nel tuo segno, un amico potrebbe spingerti a fare qualcosa di folle. Non hai bisogno di molti suggerimenti per uscire dagli schemi in questi giorni. Sei molto meno inibito di prima, quindi sei sempre pronto a sfidare lo status quo. Forse farai un cambiamento audace al tuo aspetto? O forse farai qualcosa che attiri l'attenzione su uno dei tuoi talenti più insoliti? Si vive solo una volta.

Carriera/Finanza: Con l'astuzia Luna Gemelli che si allinea con Vesta focalizzata e Saturno disciplinato durante la notte, potresti svegliarti con una visione di come impressionare colleghi e individui nella tua cerchia professionale. Può comportare l'essere imperterriti nel perseguimento di un obiettivo formidabile. Sei noto per essere tenace. Mostra al mondo che hai questo.

Crescita personale/Spiritualità: curare una ferita emotiva richiede coraggio. Inizierai a sentire di essere all'altezza del compito mentre il sole nel tuo segno si allinea con il guaritore ferito Chirone. Sii gentile con te stesso mentre affronti le tue paure. È probabile che qualcosa che ha richiesto un po' di tempo per svilupparsi non si risolva in un giorno.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 5 MAGGIO 2022

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: le preoccupazioni materiali saranno nella tua mente con la luna nel Cancro attento alla sicurezza e la tua casa dei beni. Tuttavia, ciò non garantisce che sarai parsimonioso. Con il suggerimento di un Ariete, spenderai a tuo piacimento.

Amore/Amicizia: sarai la mamma orsa amorevole e protettiva di cui gli amici o la famiglia hanno bisogno poiché Chirone ferito nella tua zona comunitaria si allinea con Cerere nel tuo segno. Se qualcuno ha un problema, potresti rimandarlo adottando l'approccio diretto; invece, balla attorno al problema e tiralo fuori lentamente da esso. Apprezzeranno il fatto che tu stia camminando leggermente con una relazione scatenante. Il tuo incoraggiamento può salvarti la vita.

Carriera/Finanza: un allineamento notturno tra la Luna Cancro e l'indulgente Venere può renderti l'anello più debole in un progetto di gruppo. Ci vorrà una motivazione seria per metterti in marcia. Cerca di fare un passo avanti e supportare i tuoi colleghi.

Crescita personale/Spiritualità: la ricerca dell'anima può aiutarti a trovare l'oro della conoscenza di te stesso mentre il Sole del Toro incontra l'illuminante Urano nel tuo regno subconscio. Con questa sveglia cosmica, ciò che devi sentire squillerà forte e chiaro. Un sogno profetico o un messaggio da una fonte inaspettata potrebbe accendere le luci e accendere un momento divertente. Puoi anche sintonizzarti tramite la meditazione, il lavoro onirico o il viaggio sciamanico. Invia un segnale all'universo che vuoi connettere con i regni superiori.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 5 MAGGIO 2022

Oroscopo del giorno Cancro :

Panoramica generale: il tempo tranquillo può essere rigenerante mentre la luna completa il suo viaggio mensile attraverso la tua casa di riposo. Fai della meditazione, dei sonnellini e delle attività contemplative una priorità. Avrai bisogno di tranquillità per capire cosa succede con un Pesci.

Amore/Amicizia: non importa per cosa stai combattendo, sei sicuro di trovare qualcuno che si unirà alla tua causa. Insieme, farete molto rumore mentre il guerriero Marte e il disgregatore Urano si allineano. In generale, potresti scoprire di essere attratto da tipi eccentrici e indipendenti a cui piace dare una scossa alle cose, soprattutto perché ti ispirano a essere te stesso autentico. In compagnia di persone che sfidano le convenzioni, sei abbastanza coraggioso da far sventolare la tua bandiera strana.

Carriera/Finanza: c'è sempre spazio per migliorare quando si tratta della tua reputazione. Non significa che sei visto in una luce negativa, ma che è intelligente trovare piccoli modi per brillare. Poiché i contatti del Sole del Toro hanno frammentato Chirone nel tuo settore professionale, potrebbe essere vantaggioso correggere un errore. Dimostrare responsabilità può guadagnare la stima dei tuoi coetanei. Non fare un grosso problema. Basta fare ciò che deve essere fatto.

Crescita personale/Spiritualità: una ferita emotiva può richiedere cure mentre la Luna Gemelli incontra Cerere materna. Non è mai saggio tacere e ignorare il tuo bisogno di cure. Fai qualcosa che ti lenisca e fornisca il nutrimento di cui hai bisogno.