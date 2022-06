Oroscopo di oggi 6 giugno 2022: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi lunedì 6 giugno 2022: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi lunedì 6 giugno 2022: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 6 GIUGNO 2022

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: porti notevole intensità alle tue imprese. Tuttavia, potresti usarlo per evitare emozioni che preferiresti non affrontare poiché la luna si oppone all'ossessiva Vesta. L'atmosfera nutriente di un Cancro può confortarti e calmare i tuoi nervi.

Amore/Amicizia: i tuoi tentativi di aiutare una persona cara potrebbero sembrare invadenti mentre il tuo sovrano, l'invadente Marte, fa squadra che nutre Cerere nel tuo regno domestico. È probabile che il tuo cuore sia nel posto giusto e tu voglia solo risolvere un problema. Prima di entrare di fretta, assicurati di ascoltare le preoccupazioni degli altri e chiedi come puoi aiutare.

Carriera/Finanza: le tue finanze potrebbero beneficiare di un lampo di intuizione e di un piano ben congegnato mentre lo stratega Pallade incontra il creatore di cambiamenti Urano nella tua casa dei guadagni. Il tuo piano sarà probabilmente in anticipo sulla curva, quindi non sorprenderti se la maggior parte delle persone non ottiene ciò che stai facendo. Solo le menti più innovative possono seguire. Potrebbe essere necessario prendere una decisione in una frazione di secondo. Se hai tutti i fatti e le cifre in chiaro, sarai pronto ad agire.

Crescita personale/Spiritualità: Discutere le proprie sfide è meglio che reprimere i propri sentimenti e fingere che vada tutto bene. Il sole nell'espressivo Gemelli che contatta il guaritore ferito Chirone nel tuo segno può rendere un sollievo condividere le tue ansie. Se ti apri con un confidente fidato, potresti scoprire di non essere solo nelle tue esperienze.

TORO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 6 GIUGNO 2022

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: con la Luna Vergine nella tua giocosa quinta casa, la tua allegria è imbattibile. Nemmeno un cupo Pesci può piovere sulla tua parata. Un Cancro incoraggiante sarà più il tuo stile e una conversazione con loro potrebbe essere commovente.

Amore/Amicizia: potresti sentirti disilluso da un amico mentre Venere nel tuo segno si scontra con lo strano Nettuno nel tuo settore comunitario. Ci si può fidare? Sono la persona che si fanno sembrare? A meno che non ci sia un valido motivo di preoccupazione, cerca di non cedere alla paranoia. In alternativa, potresti essere insoddisfatto dello stato generale della tua vita sociale. Cosa porti a tavola? Forse hai bisogno di intensificare il tuo gioco.

Carriera/Finanza: puoi gestire i problemi che conosci. Sono i problemi sconosciuti che sorgono senza preavviso che possono farti girare e rigirarti di notte. L'astuto Gemini Sun nella tua casa dei guadagni che si sincronizza con l'insicura Chirone potrebbe spingerti a costruire il tuo prossimo uovo per fornire sicurezza. Il denaro non risolve tutto, ma rende più facile affrontare problemi che potrebbero disturbare la tua tranquillità.

Crescita personale/Spiritualità: un momento epico di realizzazione potrebbe essere nel tuo futuro quando Pallade percettiva incontra Urano illuminante nel tuo segno. Potrebbe liberarti da un elemento limitante della tua auto-percezione.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 6 GIUGNO 2022

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: l'estroversa Luna Leone illumina la tua terza casa di comunicazione e comunità, invitandoti a uscire di casa e tuffarti nel mondo che ti circonda. Quando la luna quadra Mercurio, le persone saranno più sensibili e più facilmente offese, quindi procedi con cautela. Non lasciarti coinvolgere dai pettegolezzi o da altre attività a bassa vibrazione. Lascia che la luce risplenda attraverso di te e su coloro che ne hanno bisogno. Un Pesci ha un delizioso trucco di vita da condividere con te.

Amore/Amicizia: Con uno stellium di pianeti Toro nella tua dodicesima casa di spiritualità e intuizione, l'attenzione ora è sull'amore universale e transpersonale: un amore che cambia il mondo per l'umanità. Lascia che il tuo spirito interiore ti guidi in avanti e fidati del tuo intuito. Ci sono tanti modi per esprimere questo tipo di amore. Appoggiati a quelli che parlano direttamente al tuo cuore.

Carriera/Finanza: Nettuno attiva il tuo settore di carriera, scontrandosi con la luna e rendendoti più sensibile alle persone e al tuo ambiente. Se ti trovi in ​​un ambiente tossico, indietreggia il più rapidamente possibile. Non sarai in grado di cambiarlo, ma puoi sicuramente proteggerti.

Crescita personale/Spiritualità: un finale è sempre un nuovo inizio sotto mentite spoglie. Non combattere per mantenere le cose che hai superato. Ti trascineranno solo verso il basso. Spiega le ali e vola.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 6 GIUGNO 2022

Oroscopo del giorno Cancro :

Panoramica generale: la compassione che provi quando la luna e Nettuno si allineano si trasforma in paura e frustrazione dopo che Plutone è entrato nel quadro, specialmente quando incontri individui intimidatori e controllanti. Avrai bisogno di avere dei limiti con Scorpione e Capricorno.

Amore/Amicizia: vivrai con gli amici che ti motivano mentre la socievole Venere nella tua zona comunitaria si allinea con Marte. È bello circondarsi di persone che credono in te e ti ispirano a perseguire i tuoi sogni.

Carriera/Finanza: l'ambizione può portarti solo così lontano mentre Marte nel tuo settore professionale è in contrasto con il Nodo Nord. Fare il passo successivo con un progetto o un piano potrebbe richiedere collaborazione. Sei limitato in ciò che puoi ottenere da solo. Avrai bisogno di persone esperte e laboriose nel tuo angolo che ti aiutino a fare quello che vuoi fare. Supera la tua riluttanza a lavorare con gli altri. Inizia a creare le connessioni di cui hai bisogno.

Crescita personale/Spiritualità: sogni ricorrenti e scoppi di memoria hanno lavorato per catturare la tua attenzione. Ora che il comunicatore Mercurio è di stanza direttamente, puoi disimballare questi messaggi e integrarli nella tua consapevolezza cosciente. Scoprirai presto che affrontare cose che non vorresti vedere non è così scoraggiante come pensavi. Potresti avere una prospettiva diversa su uno scenario del passato, che può aiutarti a metterlo a tacere.