Oroscopo di oggi 6 luglio 2020: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi lunedì 6 luglio 2020: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi lunedì 6 luglio 2020: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 6 LUGLIO 2020

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: La Sagittario Luna è ovviamente nulla oggi, quindi potresti pensare che i tuoi ingranaggi siano in folle e che la tua ambizione abbia preso una vacanza improvvisa. Non preoccuparti, è temporaneo, goditi il ​​ritmo lento finché dura. Chirone in Ariete è Urano semi-sestile in Toro, che fornisce intuizioni improvvise, idee creative e un forte desiderio di libertà. La luna è quasi piena stasera, quindi invita un Gemelli a sedersi sotto le stelle con te e condividi sogni reciproci di avventura.

Amore / amicizia: il sole governa la tua quinta casa di amore e romanticismo ed è oggi Cerere trigono. Segui il tuo impulso a fare qualcosa di speciale per la tua amata. Tutti hanno bisogno di sapere che contano e che la loro persona speciale li tiene a cuore. Le azioni parlano più delle parole oggi.

Carriera / Finanza: presta attenzione alle idee, ai lampi di possibilità, alle intuizioni e alla consapevolezza che sorgono oggi. Se stai giocando con l'idea di una nuova carriera o di un cambiamento professionale, continua a lanciare quella palla e guardala da tutti i lati. Giove in congiunzione con Pallade nella tua decima casa di successo e Urano semi-sestile Chirone nella tua seconda casa di affari materiali indicano entrambi che lampi di brillantezza e intuizione sono influenze positive sulle tue finanze oggi.

Crescita personale / spiritualità: quando l'Universo pone un segnale di stop davanti a te, anziché eseguirlo, rallenta e fermati; guarda di nuovo la tua mappa e poi procedi consapevolmente.

TORO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 6 LUGLIO 2020

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: il vuoto, ovviamente, la Sagittario Luna può rallentare e far deragliare alcuni dei tuoi piani. Urano in Toro nella tua prima casa di sé è Chirone semi-sestile, quindi fai attenzione a improvvisi lampi di intuizione e intuizione. La tua mente è piena di possibilità creative, prendi una penna e scrivile. Chiedi a un Gemelli la sua opinione sulle cose. Sarà diverso dal tuo, ma tra voi due colpirete l'unghia sulla testa.

Amore / amicizia: Cerere in Pesci di gran cuore attiva la tua undicesima casa di affari umanitari e di amicizia ed è il sole in Cancro. Il desiderio di amare e prendersi cura delle persone, anche al servizio dell'umanità, è forte sotto questo transito. Segui il tuo impulso a fare qualcosa di gentile e amorevole per gli altri. Anche le cose piccole e semplici fanno un'enorme differenza.

Carriera / Finanza: Mercurio quadrerà Giunone nella tua sesta casa di lavoro, quindi fai attenzione a una lingua acuta, la tua e altre. La comunicazione può essere difficile in questo transito, quindi scegli cosa dirai con attenzione, soprattutto quando parli con il tuo datore di lavoro.

Crescita personale / spiritualità: sei equilibrato ma a volte un po 'schietto. Ammorbidisci la consegna e riceverai meglio ciò che hai da offrire.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 6 LUGLIO 2020

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: quando la luna diventa fredda come un cetriolo Acquario e la tua nona casa irrequieta, cercherai una via di fuga dall'intensità. Trova un modo per cambiare le cose e staccarti dalla solita routine. Perché non pianificare un'avventura con la tua Bilancia preferita?

Amore / Amicizia: con Marte nella tua zona di amicizia che attira pianeti nella tua casa dell'intimità, un amico potrebbe spingerti a prendere l'iniziativa con qualcuno a cui desideri avvicinarti. A volte, hai bisogno di una piccola spinta per fare una grande mossa. Ciò che conta di più è che ti senti a tuo agio e sicuro di ciò che stai facendo. Probabilmente senti che questa potrebbe essere una connessione molto intensa. Quindi, devi essere pronto per ciò che potrebbe accadere.

Carriera / Finanza: man mano che la Luna dell'Acquario si fonde con il rifiuto di Saturno, potresti prenderlo sul personale quando qualcuno non ti sostiene nel modo in cui pensi che dovrebbero. Non arrabbiarti, diventa intraprendente. C'è più di un modo per acquisire ciò di cui hai bisogno. Potrebbero essere disponibili numerose opzioni; tuttavia, non dovresti aspettarti che non ci siano stringhe associate.

Crescita personale / spiritualità: un grande trigono con Venere nel tuo segno, Giunone e la Luna dell'Acquario ti farà sicuramente brillare. Il tuo fascino, il tuo ingegno e il tuo atteggiamento cool saranno una combinazione vincente. Non essere sorpreso se qualcuno è curioso di saperne di più su di te. Sei un oggetto di fascino.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 6 LUGLIO 2020

Oroscopo del giorno Cancro:

Panoramica generale: imparare ad andare d'accordo con tutti i tipi di persone è qualcosa con cui avrai a che fare per molto tempo. È necessaria la pazienza, soprattutto quando si incontra un Capricorno stimolante oggi. Sapere quando rimanere fermi e quando piegare.

Amore / amicizia: un grande trigono nelle case delle emozioni mette in risalto la tua devozione per le persone a cui tieni. Quando la ferma Luna di Acquario, Venere e Giunone si allineano, non puoi fare a meno di sentire l'amore. Trascorrere del tempo tranquillo con la tua gente preferita sarà piacevole. Che ne dici di cena a casa tua? Non complicarlo. Optare per semplice e divertente.

Carriera / Finanza: con Marte guidato nella tua casa di carriera e reputazione, vuoi essere visto come uno pro-attivo; tuttavia, non puoi arrivare dove vuoi andare da solo. Gli aspetti di Pallade, Giove e Plutone nella tua zona di partenariato suggeriscono che potresti dover collaborare con una figura influente nel tuo posto di lavoro o nella tua cerchia professionale. Puoi imparare molto da qualcuno che ha esperienza con ciò che vuoi fare. Trova un modo creativo per stabilire una connessione.

Crescita personale / spiritualità: a volte le persone sono difficili. È solo un dato di fatto. Non prenderlo sul personale quando incontri qualcuno che non vuole fare le cose a modo tuo. È loro prerogativa scegliere ciò che desiderano.

LEONE OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 6 LUGLIO 2020

Oroscopo del giorno Leone:

Panoramica generale: il vuoto, ovviamente, Sagittario Luna rallenta le cose oggi, così puoi esaminare la tua vita e assicurarti di includere abbastanza divertimento nelle tue faccende quotidiane. Il gioco e il divertimento sono essenziali per la felicità. Non lasciamo questo bisogno alle spalle quando passiamo all'età adulta. Se non ricordi l'ultima volta che hai fatto una bella risata, oggi è il giorno di cambiarlo. Invita un Sagittario a unirsi a te in un parco giochi. Ti aiuteranno a ricordare quanto è divertente scatenarsi e giocare come un bambino.

Amore / amicizia: Nettuno in Pesci mette in risalto l'intimità e le risorse condivise nel tuo diagramma ed è quadrata con la luna, aumentando la tua sensibilità e ammorbidendo il tuo cuore. Indica anche che l'inganno potrebbe essere a portata di mano. Se sei incline all'inganno, pulisci le cose. Se qualcun altro viene ingannato, affronta le cose a testa alta, altrimenti la fiducia viene distrutta ed è difficile recuperarla.

Carriera / Finanza: Urano attiva la tua decima casa di carriera e di successo ed è semi-sestile Chirone. Presta attenzione a quelle improvvise intuizioni, possibilità e pensieri creativi che fluiscono oggi nella tua mente. Potresti essere in grado di paragonarli a progressi professionali.

Crescita personale / spiritualità: fai una pausa per un momento e rifletti su tutte le benedizioni che ti circondano e che riempiono la tua vita. Ringrazia e sottolinea la tua buona fortuna.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 6 LUGLIO 2020

Oroscopo del giorno Vergine:

Panoramica generale: il vuoto, ovviamente, Sagittario Luna rallenta le cose abbastanza da poter prestare molta attenzione alla tua casa e famiglia e valutare come stanno andando le cose in questa zona della tua vita. Ci sono cose o persone che hai trascurato? Ci sono progetti e attività che richiedono la tua attenzione? Fai un elenco e prendi le cose una alla volta. Sei saggio e capace; rimani organizzato, hai questo. Chiedi a un Capricorno informazioni e supporto. Sanno come ti senti e sanno anche cosa fare.

Amore / amicizia: Cerere in Pesci attiva la tua settima casa di associazione ed è il sole trigono nella tua undicesima casa di amicizia. Il tuo desiderio di amare e prendersi cura degli altri, di inondare di attenzione i tuoi cari, è ulteriormente approfondito da questo transito. Segui quegli impulsi e lascia che le tue azioni mostrino alle persone vicine a te quanto significano per te.

Carriera / Finanza: Mercurio raduna Giunone nella tua seconda casa di affari materiali, creando una lingua tagliente e parole scortesi. Fai attenzione a come parli agli altri perché le parole possono davvero ferire. Lascia passare il calore del momento prima di parlare e tutto andrà bene.

Crescita personale / spiritualità: la tua etica del lavoro è ammirevole, ma devi ricordare di prenderti il ​​tempo libero necessario per ricostituire la tua energia ed entusiasmo. Se il tuo pozzo si asciuga, l'intero villaggio ne soffrirà.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 6 LUGLIO 2020

Oroscopo del giorno Bilancia:

Panoramica generale: Il tuo pianeta dominante, Venere, attiva la tua nona casa di apprendimento superiore e avventura ed è di fronte alla luna in Sagittario nella tua terza casa di conoscenza e comunicazione. Questo è un grande giorno per aggiornare i profili online, iscriversi a una nuova lezione o seminario o recuperare la corrispondenza che hai rimandato. Vedi se un Ariete vorrebbe portare quella classe con te. È sempre più divertente quando puoi condividere qualcosa di significativo con un amico.

Amore / Amicizia: Venere governa la tua ottava casa di intimità e profonda connessione ed è di fronte alla luna, sottolineando il tuo desiderio di amore e affetto. Piuttosto che concentrarti su ciò che vuoi, ma potresti non avere, concentrati invece sul dare l'amore che desideri. Non ti limitare all'amore romantico; estendere l'amore agli amici, alla famiglia, ai vicini, agli animali domestici, ecc. Non c'è davvero alcun limite. L'amore che dai ti ritornerà dieci volte.

Carriera / Finanza: Mercurio, il sole e Vesta attivano la tua decima casa di carriera e la congiunzione tra Vesta e il sole sottolinea la tua forte identità e scopo. Sei inarrestabile quando sei in contatto con la tua chiamata, quindi sogna in grande e segui la tua passione.

Crescita personale / spiritualità: sai cosa devi fare e hai il coraggio e la forza per farlo. Fai il primo passo e tutto il resto andrà a posto.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 6 LUGLIO 2020

Oroscopo del giorno Scorpione:

Panoramica generale: è probabile che le abilità del tuo personale vengano messe alla prova. Fai del tuo meglio per essere reattivo piuttosto che reattivo, specialmente quando hai a che fare con un Toro testardo. È meglio guardare e ascoltare piuttosto che fare ipotesi su ciò che qualcuno dirà o farà.

Amore / Amicizia: le persone diventano imprevedibili quando la luna fa quadrare Urano nella tua casa di interazioni individuali. Questa sera, non si può dire cosa ti serve quando ti connetti con un caro amico. È meglio essere flessibili e mantenere una mente aperta. Ti preparerai alla delusione solo se ti aspetti che qualcuno faccia le cose dal libro.

Carriera / Finanza: c'è un modo per motivare i colleghi a entrare in azione. Ed è fornendo loro le informazioni necessarie per svolgere un lavoro. L'eccentrico angolo di Marte con i pianeti nell'autorevole Capricorno e la tua zona di comunicazione suggerisce che dovrai tracciare una consegna creativa. Non è intelligente diventare invadenti e dire a qualcuno cosa fare. Devi ispirarli a voler agire nella data da te fornita. Sei abbastanza furbo, quindi non c'è dubbio che capirai qualcosa.

Crescita personale / spiritualità: grazie a un grande trigono raffigurante la Luna dell'Acquario, Venere e Giunone, avrai una visione profonda delle persone a cui tieni. Capire da dove provengono i tuoi cari ti aiuta ad anticipare i loro bisogni. È gratificante connettersi in un modo così significativo.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 6 LUGLIO 2020

Oroscopo del giorno Sagittario:

Panoramica generale: se le tue anatre finanziarie sono tutte di fila, puoi andare avanti con un grande piano. Se hai dimenticato ciò a cui miravi, prenditi del tempo per rivedere i tuoi obiettivi. Un Capricorno può avere suggerimenti utili. Misurali contro il tuo giudizio.

Amore / Amicizia: il tuo approccio calmo, freddo e raccolto all'amore e all'amicizia è piuttosto affascinante. Puoi ringraziare un grande trigono con la luna in Acquario, Giunone e Venere per averti aiutato a dare il tono giusto. Le persone sono attratte da te perché non sembri disperato di stabilire una connessione. Quasi tutti godono di una sfida. Forse la tua atmosfera distaccata trasformerà i tavoli a tuo favore con qualcuno che ha giocato duro per ottenere.

Carriera / Finanza: ti piacciono le tue possibilità in materia finanziaria. Ecco perché sei pronto a dare il tutto per tutto. Non così in fretta. L'eccentrico angolo di Marte con i pianeti del Capricorno materialista e la tua zona monetaria richiedono di adottare un approccio più strategico. Potrebbe essere necessario fare appello a una persona in posizione di autorità e convincerla a concludere un affare. Se giochi bene le tue carte, potrebbero pensare che sia la loro idea. È il tuo modo di giocare al sistema.

Crescita personale / spiritualità: non lasciare che la ricerca di denaro e lo status ti accechino su ciò che è più importante. Queste cose dovrebbero essere il mezzo per godersi la vita con i tuoi cari piuttosto che un fine a se stessi.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 6 LUGLIO 2020

Oroscopo del giorno Capricorno:

Panoramica generale: La Sagittario Luna è ovviamente nulla, rallentando le cose e splendendo una luce lunare sugli affari mistici e sul tuo subconscio. Mentre la praticità e il mondo materiale sono il tuo baliato, hai un lato più sensibile. Dedica un po 'di tempo oggi alla meditazione o alla profonda contemplazione. Offrirà risultati sorprendenti e vale la pena investire tempo in questioni "poco pratiche". Chiedi a un Cancro la sua tecnica di meditazione preferita, potresti scoprire che ti piace.

Amore / amicizia: il sole in Cancro brilla nella tua settima casa di associazione ed è il trigono Cerere in Pesci. Tuffati in quell'impulso di amare e prendersi cura degli altri. Esplora e gioca con idee che si concentrano sull'esprimere quanto tieni alle persone a cui sei vicino, quindi dimostralo attraverso le tue azioni.

Carriera / Finanza: La Sagittario Luna è quadrata Nettuno, quindi non affrettarti in decisioni importanti. L'inganno è possibile sotto questo transito, quindi prenditi il ​​tempo per esaminare attentamente qualsiasi lavoro di ufficio sulla tua scrivania, nonché i motivi di coloro con cui stai facendo affari. Non c'è fretta, quindi fai la tua dovuta diligenza.

Crescita personale / spiritualità: anche se non lo ammetti spesso, sei molto intuitivo e il tuo successo è alimentato da questo lato nascosto di te. Devi prestare attenzione ai tuoi sentimenti intestinali. Non lasciarti ingannare dalle apparenze.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 6 LUGLIO 2020

Oroscopo del giorno Acquario:

Panoramica generale: sarai sensibile quando la luna si sposta nel tuo segno. È una cosa positiva perché significa che sarai più ricettivo e sensibile alle vibrazioni calde tra te e un Gemelli. Che sia romantico o platonico, vale la pena esplorare.

Amore / Amicizia: sentirai tutte le vibrazioni romantiche grazie a un grande trigono con la luna nel tuo segno, Giunone e Venere. Sotto questa influenza, è logico per te inseguire la tua visione dell'amore. Non importa quanto pazzo possa sembrare il tuo piano agli altri, puoi fidarti che stai facendo delle scelte sane prima che il tuo cuore e la tua mente siano sincronizzati. Quando sei disponibile per amore, è il gioco!

Carriera / Finanza: quando la luna si fonde con Saturno nel cauto Capricorno, potresti avere delle riserve sulla tua capacità di svolgere un compito. È probabile che sia una vecchia paura che gli sta sollevando la brutta testa piuttosto che qualcosa di nuovo. Abbi fede che lo scoprirai.

Crescita personale / spiritualità: vai dolcemente mentre ti avventuri in una ricerca per scoprire cosa ti fa spuntare. L'eccentrico angolo di Marte con i pianeti nel tuo regno subconscio porta il coraggio necessario per illuminare una luce sul tuo lato oscuro; tuttavia, è saggio prendere una strada tortuosa verso l'autoconoscenza. Ci sono alcune rivelazioni per le quali potresti non essere pronto. Quindi, la necessità di procedere in un modo che ti consenta di sentirti al sicuro.

PESCI OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 6 LUGLIO 2020

Oroscopo del giorno Pesci:

Panoramica generale: Nettuno attiva la tua prima casa di sé e piazza il vuoto naturalmente della luna nel Sagittario oggi. Potresti pensare di sfrecciare tra le sabbie mobili invece di nuotare in modo agevole tra le onde come al solito. Potresti essere più emotivamente sensibile e psichico. Non c'è vergogna nel prendere spazio se ne hai bisogno; gli introversi sanno qualcosa o due su come gestire l'energia. La luna piena quasi stasera supplica solo la tua compagnia. Invita un Capricorno a unirti a te, hanno davvero bisogno di decomprimersi.

Amore / Amicizia: il sole in Cancro attiva la tua quinta casa di amore e romanticismo ed è il trigono Cerere nella tua prima casa. Il tuo desiderio di amare e prendersi cura degli altri è doppiamente forte e la tua amata certamente suscita i benefici del tuo grande cuore; tuttavia, non limiti le tue espressioni d'amore solo alle tue relazioni personali. Sei un vero umanitario e il mondo è migliore per questo.

Carriera / Finanza: il vuoto, ovviamente, la luna in Sagittario illumina la tua decima casa di carriera. Non chiudere gli occhi o voltare le spalle a qualcuno di cui non ti fidi. Onora la tua intuizione e tieni gli occhi ben aperti; l'inganno e persino il tradimento sono possibili sotto questo transito.

Crescita personale / Spiritualità: se ti senti in colpa quando pensi male di qualcuno, riformulalo e capisci che la tua intuizione ti sta dando informazioni importanti e utili. Da quel punto di vista, un "grazie" è in ordine.