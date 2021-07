Oroscopo di oggi 6 luglio 2021: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi martedì 6 luglio 2021: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi martedì 6 luglio 2021: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 6 LUGLIO 2021

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: la luna in transito nel tuo settore delle comunicazioni porterà un sacco di chiamate, e-mail e messaggi. Fai attenzione a non prendere a cuore tutto ciò che leggi e ascolti. Sforzati di essere il più sincero e diretto possibile. Altrimenti, potrebbe esserci un malinteso con un Gemelli o un Pesci.

Amore/Amicizia: gli obblighi sociali possono entrare in conflitto con il trascorrere del tempo con il proprio partner o i propri figli. Con Venere che si oppone alla richiesta di Saturno nella tua zona di amicizia, potresti sentirti gravato dagli impegni con un amico o un gruppo a cui partecipi. Non ti divertirai se senti che preferiresti essere altrove. Potrebbe essere necessario dire di no a un amico o rifiutare un invito a un evento. Anche i progetti creativi e gli hobby che ti piacciono potrebbero essere messi da parte da un programma sovraffollato. Segui il tuo cuore.

Carriera/Finanza: potresti scoprire di essere fuori dalla tua profondità quando Mercurio mentale si scontra con Nettuno confuso. Di conseguenza, un'idea creativa potrebbe non essere il colpo di genio che pensavi fosse. In una nota diversa, alcune persone nel tuo ambiente circostante possono essere un po' losche. Quindi, non dovresti credere a tutto ciò che senti. Nella migliore delle ipotesi, qualcuno potrebbe essere confuso. Nel peggiore dei casi, potrebbero volerti ingannare.

Crescita personale/spiritualità: non conviene essere sposati con le tue idee, specialmente con i concetti spirituali. La crescita avviene quando ascolti gli altri e lasci che la loro esperienza e conoscenza informi le tue opinioni.

TORO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 6 LUGLIO 2021

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: con la luna vuota ovviamente nel tuo segno, potresti sentirti fuori sincronia con ciò che sta accadendo intorno a te. Tuttavia, non ti impedirà di sfruttare al meglio quella che promette di essere una giornata deliziosa. I Sagittari saranno compagni divertenti.

Amore/Amicizia: con il tuo sovrano, Venere, nella tua zona natale allineata con l'asteroide Giunone, vorrai coltivare la tua idea di felicità domestica. Sotto questa influenza, vuoi l'intero quadro: passione, sicurezza emotiva e le comodità della vita. Se tu e il tuo partner condividete la stessa visione, è in serbo una giornata super accogliente, rassicurante e romantica. Per i single, cogli l'opportunità di rendere più invitante il tuo spazio, in particolare la tua camera da letto. Fa sapere all'Universo che sei pronto per l'amore.

Carriera/Finanza: Spendere per la tua casa o la tua famiglia è un saggio investimento poiché Venere si allinea con i nodi della luna nelle tue zone di denaro. Vale la pena fare tutto ciò che porta maggiore bellezza e piacere nella tua vita. È un momento opportuno per concedersi il lusso di qualcosa per cui hai risparmiato. Se il costo è un problema, un progetto fai-da-te è la strada da percorrere. Anche una piccola modifica può fare miracoli per trasformare il tuo spazio vitale.

Crescita personale/Spiritualità: vedrai te stesso sotto una nuova luce mentre il Sole in Cancro si allinea con Urano nel segno del cambiamento. È emozionante scoprire che in te c'è più di quanto pensassi. Abbraccia le tue qualità più bizzarre.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 6 LUGLIO 2021

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: la luna in transito nel tuo segno ti incoraggia ad immergerti più a fondo nella conoscenza di te stesso e a conoscere meglio il tuo sé autentico. In questo modo puoi evitare di dover creare una falsa narrativa su chi sei. Un Pesci capirà rapidamente il tuo stratagemma.

Amore/Amicizia: una dichiarazione di affetto può cadere nel vuoto quando Venere nel drammatico Leone si scontra con Saturno nel distaccato Acquario. Può essere un modo brutale per scoprire che tu e il tuo interesse amoroso non siete sulla stessa pagina. In alternativa, potresti trovare difficile entrare in contatto con qualcuno. Potrebbero non rispondere alla comunicazione in modo tempestivo o potresti rimanere fantasma. Se sei tu quello che non vuole comunicare, sii gentile e tratta l'altra persona con rispetto.

Carriera/Finanza: con il tuo sovrano, Mercurio, nel tuo segno, sei il tuo argomento di conversazione preferito. Non sarebbe diverso da te abbellire i fatti. Un netto cenno del losco Nettuno nel tuo settore della reputazione mette in guardia dal dire qualcosa che potrebbe dare a una persona un'impressione sbagliata su chi sei e cosa potresti fare. Mentire può avere conseguenze, specialmente con le figure autoritarie. Attieniti alla verità.

Crescita personale/spiritualità: la luna nel tuo segno che si allinea con i nodi mette in guardia contro l'esternalizzazione della tua autorità. Non importa quanto grande sia una persona, non dovrebbe spingerti a sottovalutarti. Fidati della tua conoscenza.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 6 LUGLIO 2021

Oroscopo del giorno Cancro :

Panoramica generale: il tempo trascorso da solo può ricaricarti mentre la luna transita nella tua casa d'esilio. Ci sono molti pensieri nella tua testa che richiederanno pace e privacy per disfare i bagagli. Se hai bisogno di parlare di qualcosa, un Gemelli può offrire un feedback approfondito.

Amore/Amicizia: Si parla molto di cose che probabilmente non dovrebbero essere divulgate. Le voci corrono dilaganti e i pettegolezzi possono essere difficili da ignorare mentre il chiacchierone Mercurio fa fronte al dubbioso Nettuno. Dovrai incolpare te stesso solo se rivelerai informazioni riservate. Se senti qualcosa che non suona bene, non dovresti prenderlo a cuore. Potrebbe renderti paranoico su qualcosa che non può essere verificato o contestato. Lascialo stare.

Carriera/Finanza: se sei in una situazione finanziaria, potrebbe sembrare che la tua serie fortunata non finirà mai. Questo può spingerti a spendere più di quanto faresti in condizioni normali. Con Venere che si oppone a Saturno responsabile nella tua zona di debito, fare una pazzia potrebbe massimizzare il tuo credito in pochissimo tempo. Controlla il saldo del tuo account prima di dire "caricalo". In una nota diversa, se il tuo partner è meno generoso del solito, potrebbe segnalare che è ora di pagare il conto o dividere le spese.

Crescita personale/spiritualità: ti ricorderai che il silenzio è d'oro quando la Luna Gemelli incontra il Nodo Nord nella tua dodicesima casa nascosta. Onora la tua saggezza e le tue intuizioni tenendole per te.