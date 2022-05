Oroscopo di oggi 6 maggio 2022: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi venerdì 6 maggio 2022: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi venerdì 6 maggio 2022: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI VENERDì 6 MAGGIO 2022

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: cercherai vecchi ritrovi, compagni familiari e vere comodità mentre la sentimentale Luna del Cancro si allinea con il Nodo Sud che forma l'abitudine. Non tutti i giorni devono essere una spinta per provare cose nuove. L'atmosfera sarà simpatica con uno Scorpione che conosci.

Amore/Amicizia: la conversazione scorre liberamente mentre Mercurio espressivo nel tuo settore della comunicazione si allinea con l'affettuosa Venere nel tuo segno. Poiché sei a tuo agio con te stesso e fiducioso nella tua desiderabilità, potresti dire cose che normalmente non diresti. La tua mancanza di inibizione può essere affascinante. È piacevole parlare con qualcuno a cui non importa cosa pensano gli altri. È un momento opportuno per conoscere una recente conoscenza.

Carriera/Finanza: il tuo lavoro potrebbe richiederti di coordinare i tuoi sforzi con gli altri e lavorare come parte di una squadra. Tuttavia, sarai determinato ad affermare i tuoi interessi individuali poiché l'autorevole Saturno nella tua zona di gruppo si allinea con la feroce Eris nel tuo segno. Far perdere il tuo contributo nel mix non sarà un'opzione. Combatterai duramente per non essere trascurato. Alcuni colleghi apprezzeranno il tuo stile. Tuttavia, se devi ancora guadagnarti il ​​rispetto dei tuoi coetanei, potresti scoprire che sei da solo.

Crescita personale/Spiritualità: c'è una linea sottile tra speranza e falsa spavalderia poiché la Luna Cancro si allinea con l'ispirato Nettuno e la reattiva Eris. Solo tu sai cosa ti guida. Controlla te stesso prima di attraversare una linea.

TORO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 6 MAGGIO 2022

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: una giornata frenetica potrebbe essere in serbo con la luna che attraversa la tua terza casa indaffarata. Potresti non essere sicuro di come ti senti riguardo a determinati sviluppi quando la luna, l'ispiratore Nettuno e la reattiva Eris si allineano. Forse un Cancro può fornire informazioni?

Amore/Amicizia: quando il loquace Mercurio si allineerà con il tuo sovrano, Venere, nella tua dodicesima casa segreta, sarai piuttosto loquace. Tuttavia, un esame più attento potrebbe rivelare che non hai rivelato molto dei tuoi sentimenti. Questo perché stai mantenendo la tua vita amorosa al ribasso. In questi giorni, ci sono probabilmente alcune cose che hai bisogno di tempo per capire. Una situazione complicata deve essere disimballata prima di poter decidere come ti senti.

Carriera/Finanza: avrai il potere di mostrare la tua autorità poiché il comando di Saturno nel tuo settore professionale si allinea con la feroce Eris nel tuo regno interiore. Ciò che spinge il tuo desiderio di prendere una posizione non sarà ovvio per gli altri. Per quanto ti riguarda, nessuno ha bisogno di conoscere la tua motivazione. Hanno solo bisogno di capire che tu e i tuoi risultati non rimarrete all'oscuro. Al centro c'è un ardente desiderio di compensare le delusioni professionali passate e le opportunità mancate.

Crescita personale/Spiritualità: potresti preferire che gli altri raccontino una conversazione mentre la Luna Cancro nel tuo settore di comunicazione si allinea con il Nodo Sud. Oggi, affermare le tue opinioni richiede uno sforzo maggiore di quello che sei disposto a fare.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI VENERDì 6 MAGGIO 2022

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: La giornata inizia con un sestile mattutino tra il Sole del Toro e Marte in Pesci, inondando gli eteri con un'intensa quantità di energia che chiede di essere messa a frutto. Se non hai fatto piani per la giornata, potresti voler iniziare ora, perché sarebbe un peccato lasciare che questo potere vada sprecato. Scoprirai di avere l'ambizione necessaria per affrontare i progetti su cui stavi rimuginando. Probabilmente avrai bisogno di aiuto, quindi urla a un Sagittario. Sei sempre lì per loro; ora tocca a loro restituire il favore.

Amore/Amicizia: Venere in Ariete mette in risalto la tua undicesima casa dell'amicizia, in sestile con la Luna del Leone. Questo sottolinea quanto i tuoi amici significhino per te e quanto ami la tua tribù. Raduna tutti insieme questa sera e celebra la tua connessione. Con il sestile della luna a Mercurio, la conversazione sarà profondamente soddisfacente.

Carriera/Finanza: Giove benevolo attiva la tua decima casa di carriera e successo, facendo un trigono mattutino verso la Luna Cancro. Questo transito porta fortuna e prosperità, quindi se ricevi una chiamata dall'ufficio, è probabile che sia positivo con un vantaggio personale per te. Rispondi al telefono.

Crescita personale/Spiritualità: rivedi la tua decisione e considera di riconsiderarla. Ti viene data l'opportunità di ripetere, cosa che accade raramente. Puoi comunque procedere come pianificato, ma questa è la tua occasione per assicurarti assolutamente prima di farlo.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 6 MAGGIO 2022

Oroscopo del giorno Cancro :

Panoramica generale: sei super sensibile quando la luna attraversa il tuo segno. Mentre la luna si allinea con Nettuno ed Eris, potresti oscillare tra ottimismo e rabbia. È meglio non intrattenere preconcetti sulla tua giornata. Ariete e Pesci potrebbero sorprenderti.

Amore/Amicizia: sei destinato ad attirare l'attenzione con Venere in cima alla tua carta. Tuttavia, è improbabile che rivelerai molto ai tuoi ammiratori o pubblicizzerai ciò che sta accadendo nella tua vita amorosa mentre Venere entra in contatto con Mercurio nella tua dodicesima casa segreta. Forse ci sono cose che devi capire e decisioni che devono essere prese prima di parlare delle tue intenzioni. Alcune situazioni possono richiedere discrezione.

Carriera/Finanza: non sentirti come se avessi accesso al supporto che meriti può spingerti a cercare una soluzione. Potresti chiedere che i tuoi desideri siano indirizzati come l'autorevole Saturno si allinea con Eris schietto nel tuo settore professionale. Prima di attirare l'attenzione sulla tua causa, dovresti controllare di avere i fatti chiari. Avrai bisogno di presentare un solido caso ai poteri che sono. Altrimenti, potresti essere visto come qualcuno che crea problemi senza una buona ragione.

Crescita personale/spiritualità: i tuoi hobby, giochi e attività ricreative preferiti possono darti piacere mentre la luna nel tuo segno si allinea con il nodo sud. Un'attività da solista può essere una buona alternativa se non sei dell'umore giusto per socializzare.