Oroscopo di oggi 7 aprile 2021: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi mercoledì 7 aprile 2021: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi mercoledì 7 aprile 2021: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 7 APRILE 2021

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: il giorno sorge con la luna congiunta all'allegro Giove in Acquario, armonizzandosi con la tua energia Ariete e illuminando la tua undicesima casa di amicizia e umanitarismo. La generosità di spirito di questo transito dovrebbe durare tutto il giorno e ci sono buone probabilità che sentirai una spinta a trasmettere gentilezza nel mondo. Nel corso della giornata la luna si sposta nei dolci Pesci e illumina la tua dodicesima casa di sogni e visioni. Una notte tranquilla a guardare qualcosa di soprannaturale con un Gemelli potrebbe essere molto divertente!

Amore / Amicizia: il tuo pianeta dominante, Marte, è in Gemelli e Venere in sestile in Ariete, il sovrano della tua settima casa di collaborazione. Comunicazione appassionata e vivace, parole che corteggiano il cuore della persona amata e musica e arte che dimostrano i tuoi sentimenti, creano l'atmosfera e accendono le fiamme dell'amore.

Carriera / Finanza: il potente Plutone attiva la tua decima casa di carriera, successo e riconoscimento e si armonizza con la Luna dei Pesci questo pomeriggio. Sei introspettivo, determinato e il tuo bisogno di sicurezza è evidenziato. Presta attenzione a ciò che ti dice il tuo intuito, è importante.

Crescita personale / spiritualità: ora è il momento di praticare la pazienza; aspetta che i tuoi semi germogliano e le tue piante crescano. Spostare il terreno da parte, controllare se i semi hanno radici o se le piante hanno sfondato la copertura del seme non aiuterà. La pazienza assicura un raccolto generoso.

TORO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 7 APRILE 2021

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: Urano in Toro attiva la tua prima casa del sé e dei sestili Pallade in Pesci. Sei creativo, visionario e la tua sensibilità umanitaria ti chiede di usare i tuoi doni per aiutare a elevare e guarire gli altri e per essere coinvolto nella riforma sociale. Questo pomeriggio la luna si sposta in Pesci, illuminando la tua undicesima casa dell'amicizia e armonizzandosi con la tua energia del Toro. Considera l'idea di cenare con un ammiratore dell'Ariete questa sera.

Amore / Amicizia: Venere, il tuo pianeta dominante, è in armonia con il romantico Nettuno. Un amico può sembrare improvvisamente attraente in un modo nuovo, ma considera che potrebbe non durare, poiché Nettuno può essere effimero e, occasionalmente, addirittura volubile. Non vuoi fare qualcosa che rovini un'amicizia o renda le cose imbarazzanti, quindi aspetta che finisca. Meglio prevenire che curare.

Carriera / Finanza: la giornata inizia con la Luna in Acquario congiunta al benevolo Giove che brilla brillantemente nella tua decima casa di carriera e riconoscimento. Sali sul piatto e dondola per le gradinate perché ci sono buone probabilità che tu faccia centro! Sii audace, sii coraggioso e lasciati vedere.

Crescita personale / spiritualità: rallenta il tuo tiro e limita il tuo multitasking, o qualcosa di importante potrebbe cadere nel dimenticatoio. Porta la tua piena attenzione al compito da svolgere e rimani presente. Questo ti aiuterà a evitare incidenti che altrimenti potrebbero far deragliare i tuoi risultati.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 7 APRILE 2021

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: la Luna dell'Acquario si armonizza con la tua energia Gemelli, in congiunzione con l'esponente Giove, illuminando la tua nona casa di avventura e la mente superiore questa mattina. Sei un ambasciatore naturale, tanto per cominciare, ma questo transito lo trasforma oggi in un superpotere! Saturno in Acquario è trigono il Nodo Nord nel tuo segno; questo parla di tempismo divino e potenti lezioni karmiche. Parla di una decisione importante con una Bilancia prima di intraprendere qualsiasi azione.

Amore / Amicizia: Giove sestile Giunone nella tua settima casa di partnership, sottolineando l'importanza di lavorare in collaborazione con la tua amata verso obiettivi che contano per entrambi. Lavorare per promuovere un sistema di credenze condiviso è particolarmente gratificante con questo transito in gioco.

Carriera / Finanza: questo pomeriggio la luna si sposta in Pesci e illumina la tua decima casa di carriera, successo e riconoscimento. Pallade in Pesci si unisce alla festa e il suo sestile con Urano sottolinea la tua creatività, il pensiero originale, la visione e il desiderio di usare i tuoi doni per elevare l'umanità. Puoi portare avanti facilmente i tuoi progetti per animali domestici oggi stesso; tutto si allinea dietro di te e crea uno slancio utile.

Crescita personale / spiritualità: va bene fermarsi, stare fermo, rilassarsi e non fare nulla. Non devi essere costantemente impegnato per dimostrare il tuo valore. Alcune delle tue migliori idee emergono quando ti dai la possibilità di avvolgerti come un bruco. La farfalla emergerà sempre di nuovo, quindi non preoccuparti. Lascia riposare le tue ali.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 7 APRILE 2021

Oroscopo del giorno Cancro:

Panoramica generale: la giornata inizia con la Luna in Acquario congiunta a Giove che illumina la tua ottava casa di misteri nascosti e possibilmente ti porta un messaggio da una guida, un insegnante o un antenato. Presta attenzione ai tuoi sogni, ai segni e ai presagi intorno a te. La luna si sposta nei dolci Pesci questo pomeriggio, armonizzandosi con la tua energia sensibile del Cancro e attivando la tua nona casa della mente superiore e dell'avventura. Una conversazione filosofica con una Vergine sarà particolarmente gratificante.

Amore / Amicizia: Plutone attiva la tua settima casa di collaborazione e si armonizza con la luna, attirando la tua attenzione sul tuo partner e sulla tua relazione. Il tuo desiderio e il tuo bisogno di sicurezza sono sottolineati, rafforzati da questo transito; se tale esigenza non viene soddisfatta, questo è il momento di dare un'occhiata al perché no. Il tuo partner potrebbe essere lunatico e introspettivo oggi; se è così, lasciali stare.

Carriera / Finanza: Venere si unisce a un grande stellium di pianeti e asteroidi nell'Ariete ardente e promettente nella tua decima casa di carriera, successo e riconoscimento con Marte e armonizzazione con Nettuno. Sei ambizioso, creativo, visionario e sicuro di te. Il mondo è la tua ostrica: vai avanti, fatti avanti, fatti avanti e ottieni quello che vuoi.

Crescita personale / spiritualità: fidati del tuo intuito e segui il tuo cuore. Non importa se la tua decisione ha senso per qualcun altro. Tutto ciò che conta è che abbia senso per te e che tu creda in te stesso.

LEONE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 7 APRILE 2021

Oroscopo del giorno Leone:

Panoramica generale: il tuo pianeta dominante, il sole, si unisce a una pletora di altri pianeti e asteroidi nella tua nona casa della mente superiore, creando uno stellium ardente e potente che ti incoraggia ad uscire nel mondo e andare per quello che vuoi. Perseguire l'istruzione superiore è particolarmente favorevole in questo momento. Venere illumina la tua nona casa e il sestile di Marte, armonizzandosi con Nettuno e sottolineando il tuo fascino, creatività e visione. Discuti le tue idee e i tuoi progetti con un Sagittario e guarda cosa ne deriva.

Amore / Amicizia: la tua relazione riceve la luce brillante e l'energia benefica che fluisce dalla Luna dell'Acquario in congiunzione con Giove, sottolineando la tua profonda cura, affetto, calore e capacità di nutrimento. Pensa alla tua relazione come a un giardino che stai curando, diserbando, annaffiando e concimando. Non può fare a meno di approfondire e far crescere l'amore che esiste tra di voi.

Carriera / Finanza: le cose potrebbero andare un po 'traballanti oggi al lavoro con la danza tra la luna e Plutone. Se un collega sembra lunatico, introspettivo e permaloso, lascialo stare. Non cercare di scherzare o convincerli a smetterla. Lascia stare le cose e abbi fiducia che quando saranno pronte inizieranno una conversazione.

Crescita personale / spiritualità: cerca la tua saggezza, i tuoi consigli e la tua verità. Se hai bisogno di fare un passo indietro e ritirarti in modo da poter sentire te stesso pensare e sentire il tuo battito cardiaco, allora fallo. Non devi spiegazioni a nessuno. Sii fedele a te stesso.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 7 APRILE 2021

Oroscopo del giorno Vergine:

Panoramica generale: ricevi il beneficio della congiunzione tra il benevolo Giove e la Luna dell'Acquario dalla mentalità aperta e orientata al futuro nella tua sesta casa di salute e benessere oggi, dandoti la possibilità di migliorare il tuo fisico, emotivo, mentale e cura di sé spirituale. Questo transito ti dà l'ottimismo e il buonumore per apportare i cambiamenti che sai di dover fare. Aiuta ad avere un compagno di salute / nutrizione / esercizio e un Capricorno sarebbe la scelta perfetta.

Amore / Amicizia: la luna si sposta in Pesci gentili e romantici questo pomeriggio, unendosi a Pallade e Nettuno nella tua settima casa di collaborazione. Un'azione ponderata può essere esattamente il balsamo di cui ha bisogno la tua relazione. Anche un piccolo gesto sarà molto apprezzato. La gentilezza a volte è come la medicina. Corregge qualcosa, lo guarisce in modo che non si ripresenti.

Carriera / Finanza: Saturno in Acquario attiva la tua sesta casa di lavoro e trina il Nodo Nord in Gemelli. Questo transito parla di tempismo divino, importanti lezioni karmiche e successo aziendale. Fidati del tuo istinto; non indovinare te stesso. E decidi di imparare la lezione che ti viene presentata in modo da non doverla ripetere.

Crescita personale / spiritualità: il tuo futuro viene creato da ogni decisione che prendi e azione che intraprendi ora nel momento presente. Pensa alle cose e visualizza il risultato finale. Se ritieni che certe cose stiano andando nella giusta direzione, allora fai il primo passo.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 7 APRILE 2021

Oroscopo del giorno Bilancia:

Panoramica generale: la Luna dell'Acquario si unisce al benevolo Giove in congiunzione mentre illuminano la tua quinta casa di creatività e passione. Non devi essere un artista per beneficiare di questo transito, devi solo essere disposto a seguire il pangrattato di ciò che ti delizia ed emoziona e vedere dove portano. L'interazione con i bambini è anche molto favorita da questa posizione dei pianeti, quindi trova il tempo per giocare con i tuoi bambini oggi, o se non hai bambini, contano anche i cuccioli di pelliccia. Un Leone vorrebbe trascorrere del tempo con te. Perché non andare avanti e renderli felici?

Amore / Amicizia: Venere si unisce a un grande stellium di pianeti e asteroidi dell'Ariete nella tua settima casa di collaborazione, e il suo sestile con Marte e la sua armonia con Nettuno aiutano a smussare i punti difficili che questa centrale elettrica di pianeti sta creando nelle tue relazioni importanti. Appoggiati alla gentilezza e alla compassione e non puoi sbagliare.

Carriera / Finanza: la luna si sposta in Pesci questo pomeriggio, unendosi a Pallade e Nettuno nella tua sesta casa di lavoro. Cosa ami del tuo lavoro? Cosa non ami del tuo lavoro? Cosa puoi fare per migliorare la tua situazione lavorativa? Queste domande portano a importanti realizzazioni che portano ad azioni che devi intraprendere. Allaccia le cinture; preparati a volare.

Crescita personale / spiritualità: fai un inchino e goditi l'attenzione e il riconoscimento. Te lo sei guadagnato e te lo meriti.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 7 APRILE 2021

Oroscopo del giorno Scorpione:

Panoramica generale: la tendenza al focolare e alla casa è al centro della scena con la Luna in Acquario congiunta a Giove nella tua quarta casa. Va bene se vuoi riorganizzare il tuo programma e riempire il tuo nido questa mattina. Ti sentirai meglio per averlo fatto e avrai ancora molte energie rimaste per occuparti del resto della giornata. Questo pomeriggio la luna si sposta in Pesci, attivando la tua quinta casa di creatività e armonizzandoti con la tua energia di Scorpione. Il tempo trascorso con una Vergine a volte può essere frustrante, ma alla fine sarà gratificante.

Amore / Amicizia: Urano nella tua settima casa di sestili di partenariato Pallade, sottolineando la tua creatività, passione, visione e bisogno di spazio per i gomiti e libertà personale. Se qualcuno ti sta tenendo troppo forte, diglielo! Chiedi quello di cui hai bisogno. Non è giusto che qualcuno cerchi di leggere la tua mente. Non tutti sono bravi come te!

Carriera / Finanza: Venere attiva la tua sesta casa di lavoro, unendosi a uno stellium di pianeti e asteroidi in Ariete, alzando la temperatura e alimentando il fuoco. Il sestile tra Venere e Marte rafforza la tua autostima e hai un chiaro senso di ciò che vuoi. Lascia andare ciò che non ti si addice più e fai spazio al nuovo.

Crescita personale / spiritualità: fai un passo indietro e lascia che le cose si svolgano senza la tua interferenza. L'universo non ha bisogno che tu lo gestisca.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 7 APRILE 2021

Oroscopo del giorno Sagittario:

Panoramica generale: la luna in elevazione Acquario congiunta al tuo pianeta dominante, Giove, inizia la tua giornata in modo felice e ottimista. Questo pomeriggio la luna si sposta nei dolci Pesci e illumina la tua casa e la tua famiglia, mettendo sotto i riflettori la tua quarta casa e creando un'energia meravigliosa e tranquilla che praticamente implora per un pasto cucinato in casa e guarda un buon film con uno spirito affine. Verificare con un Leone e vedere se vorrebbero unirsi a te. Il divertimento è praticamente garantito.

Amore / Amicizia: Marte attiva la tua settima casa di partnership e sestile Venere nella tua quinta casa di amore, romanticismo e passione. Sei caldo, affettuoso, appassionato e pronto per l'amore. Ci sono buone probabilità che il tuo partner si senta allo stesso modo, quindi raffredda il vino, accendi le candele e indossa qualcosa di più comodo.

Carriera / Finanza: il tuo bisogno e il tuo desiderio di sicurezza sono evidenziati e sottolineati da Plutone nella tua seconda casa del denaro, in armonia con la luna. Con un po 'di introspezione e osservando attentamente il tuo budget e le tue spese, puoi apportare modifiche che ti faranno sentire meglio riguardo alla tua situazione finanziaria.

Crescita personale / spiritualità: sei riuscito a liberarti da quella difficile situazione, ora non guardarti indietro e non fare nulla per coinvolgerti nuovamente. A volte un momento di compassione può essere pericoloso perché apre di nuovo una porta chiusa e una lattina di vermi. Questo è uno di quei momenti.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 7 APRILE 2021

Oroscopo del giorno Capricorno:

Panoramica generale: la giornata inizia con una congiunzione tra l'elevante Luna dell'Acquario e il benevolo Giove, creando un senso di ottimismo, gentilezza e allegria che ti segue per tutta la giornata. Considera l'idea di fare una commissione per qualcuno che non può e condividere le buone vibrazioni della giornata. La luna si sposta in Pesci questo pomeriggio, armonizzandosi con la tua energia Capricorno ed evidenziando la comunicazione e la connessione nel tuo tema. Recupera le tue e-mail, i messaggi e le telefonate questo pomeriggio. Un Toro ha aspettato pazientemente una tua risposta!

Amore / Amicizia: Marte ardente attiva l'amore, il romanticismo e la passione nel tuo tema natale ed è Venere in sestile in Ariete, che fa parte di uno stellium di pianeti e asteroidi nella tua quinta casa. Anche se potresti essere tentato di mantenere le tue aperture in sordina, un grande gesto sarebbe ben accolto e mai dimenticato. Se non avessi paura, cosa faresti per far conoscere i tuoi sentimenti?

Carriera / Finanza: uno stellium di pianeti in Acquario attiva la tua seconda casa degli affari materiali, incluso Saturno, che è trigono il Nodo Nord. Questo transito parla di tempismo divino, lezioni karmiche e successo negli affari. Non lasciare che la cautela ti trattenga. Fidati di te stesso e fai il passo successivo.

Crescita personale / spiritualità: non puoi fingere una connessione emotiva. Se manca, devi riconoscerlo e cambiare rotta. La vita è troppo breve per accontentarti di meno di quello che vuoi e di quello che meriti.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 7 APRILE 2021

Oroscopo del giorno Acquario:

Panoramica generale: la Luna in Acquario questa mattina è congiunta a Giove nella tua prima casa di sé, e perbacco, oggi ti senti bene! Evviva! Continua così e niente ti ostacolerà. La fiducia è attraente, letteralmente. L'energia di una forte autostima, fiducia e potere personale agiscono come una calamita, attirandoti cose buone. Non devi lottare o combattere per ottenerli. Scorrono nella tua realtà perché sai che li meriti. Un Leone può darti alcuni suggerimenti.

Amore / Amicizia: Giunone attiva la tua undicesima casa di amicizia e di gruppi e sestili Giove, evidenziando la ricerca della verità e del significato attraverso il veicolo di relazioni importanti. Questo transito sottolinea il desiderio di lavorare con un partner per far avanzare un sistema di credenze condiviso. Se sei single, cerca uno spirito affine a un raduno per una causa in cui credi. Se sei in coppia, condividi la tua passione per una causa con la persona amata.

Carriera / Finanza: La Luna dei Pesci evidenzia la tua seconda casa degli affari materiali, unendosi a Pallade e Nettuno. La tua creatività è sottolineata, così come la tua visione e intuizione. Fidati di te stesso e segui quei suggerimenti intuitivi che ricevi. Non preoccuparti di spiegarli a nessun altro, sono solo per te.

Crescita personale / spiritualità: la concorrenza non è necessariamente una cosa negativa. Ti tiene sulle spine e ti aiuta ad affinare il tuo mestiere. Imposta la tua intenzione di vincere, quindi fallo.

PESCI OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 7 APRILE 2021

Oroscopo del giorno Pesci:

Panoramica generale: stamattina il regno dei sogni riceve la luce brillante e le benedizioni di Giove congiunto alla Luna dell'Acquario nella vostra carta nautica. Sai quanto possono essere importanti i sogni, quindi assicurati di annotare i sogni di questa mattina. Hanno un grande potere e significato che si sveleranno con il tempo. La luna si sposta negli adorabili Pesci questo pomeriggio, unendosi a Pallade e Nettuno nella tua prima casa. Questo transito è perfetto per porsi la domanda formulata in modo così eloquente dalla poetessa Mary Oliver: "Dimmi, cosa intendi fare con la tua unica vita selvaggia e preziosa?" Parla di questo con uno Scorpione e preparati ad essere ispirato.

Amore / Amicizia: Plutone attiva la tua undicesima casa di amicizia e gruppi, in armonia con la luna. Potresti sentirti intensamente introspettivo e i tuoi problemi di sicurezza potrebbero essere in via di guarigione, e va bene. Non devi spiegare a nessuno come ti senti o per il tempo che vuoi trascorrere da solo. Devi rispondere solo a te stesso.

Carriera / Finanza: Giunone attiva la tua decima casa di carriera e si scontra conGiove, sottolineando il tuo bisogno di libertà personale rispetto alle esigenze della tua relazione. Non devi buttare via il bambino con l'acqua sporca, ma devi avere quella conversazione difficile che stavi evitando.

Crescita personale / spiritualità: quando qualcuno ti infila un coltello nella schiena, non dargli la possibilità di farlo di nuovo.