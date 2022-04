Oroscopo di oggi 7 aprile 2022: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi giovedì 7 aprile 2022: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi giovedì 7 aprile 2022: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 7 APRILE 2022

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: con la luna vuota ovviamente al mattino, l'atmosfera può essere frenetica e disorganizzata. Non preoccuparti. Entro mezzogiorno troverai il tuo passo. La sera, passare del tempo con un confortante Cancro o Pesci può essere delizioso. Che ne dici di cena o drink?

Amore/Amicizia: la guida di un amico più anziano e più saggio può essere immensamente rassicurante. Mercurio espressivo nel tuo segno che si sincronizza con l'autorevole Saturno nella tua casa di comunità suggerisce che puoi beneficiare della voce dell'esperienza. Qualcuno che ha percorso con successo il percorso che stai percorrendo può indicare le potenziali insidie ​​e le possibilità che si trovano davanti. Avere un'idea di cosa aspettarsi può tranquillizzarti.

Carriera/Finanza: quando lavori a un progetto collaborativo, sarai un campione per il cambiamento. Con il tuo sovrano, Marte, allineato con sua sorella, la guerriera Eris, non esiterai a indicare dove è necessario apportare modifiche e spingere per la riforma. Una volta che ti arrabbi, non puoi calmarti finché qualcuno non prende le misure per rimediare al problema. Andare d'accordo con i colleghi sarà fondamentale per portare a termine le cose. Quindi, dovresti lavorare con loro, non contro di loro.

Crescita personale/Spiritualità: la tua prospettiva sarà fiduciosa poiché Mercurio si allineerà con Giove, Nettuno e il nodo nord. Le tue parole riveleranno che hai fede che le cose andranno come desideri. Sostienilo con l'azione e sei sulla buona strada.

TORO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 7 APRILE 2022

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: è meglio evitare questioni finanziarie al mattino. Con la luna vuota, ovviamente, le cose non andranno secondo i piani. In seguito, ti sentirai più sicuro delle decisioni che prendi e starai bene a concederti una pazzia per qualcuno di speciale.

Amore/Amicizia: una conversazione confidenziale con un amico può fornire un enorme incoraggiamento poiché Mercurio contatta Giove e Nettuno nel tuo settore sociale e il nodo nord nel tuo segno. È facile credere in te stesso e avere fiducia che puoi crescere quando c'è qualcuno che ti incoraggia. Potrebbe fornire la spinta necessaria per fare un passo coraggioso.

Carriera/Finanza: l'ambizione può essere alimentata da un ribollente senso di ingiustizia mentre il guerriero Marte nel tuo settore professionale si sincronizza con sua sorella, la guerriera Eris. Con Eris nel regno dell'inconscio, è probabile che tu stia agendo sulla base della rabbia collettiva. Quindi, quando protesti contro un trattamento ingiusto e chiedi che vengano apportati dei cambiamenti, non stai solo combattendo per te stesso ma per tutti coloro che sono stati esclusi dall'opportunità. Se hai intenzione di fare rumore, dovresti essere sicuro di sapere di cosa stai parlando.

Crescita personale/Spiritualità: al giorno d'oggi sei ambizioso. L'astuto Mercurio nel tuo regno dietro le quinte che si allinea con il laborioso Saturno suggerisce che è una buona idea mantenere i tuoi piani bassi. Non tutti vogliono vederti avere successo, quindi perché fornire agli haters informazioni che possono essere utilizzate per scoraggiarti?

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 7 APRILE 2022

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: con la luna vuota ovviamente nel tuo segno, la tua mattinata potrebbe essere rocciosa. Fino all'ora di pranzo, è meglio attenersi alla solita routine. Più tardi, ti esibirai insieme e potrai fare un'ottima impressione. Ai Pesci piacerà quello che vedono.

Amore/Amicizia: l'attivista in te si risveglia quando ti allei con un amico o un gruppo che condivide i tuoi ideali. Il guerriero Marte nella tua casa delle credenze sincronizzato con sua sorella, la guerriera Eris, può farti eccitare per una causa importante. L'ingiustizia contro te stesso o la tua comunità non è qualcosa che rappresenti. Cerca un modo per combatterlo e fare la differenza nel tuo mondo.

Carriera/Finanza: rivolgersi a un team sul posto di lavoro o a un'organizzazione professionale per ottenere aiuto nella comprensione di informazioni complesse o regole complesse. L'allineamento di Mercurio intelligente con l'autorevole Saturno suggerisce che comunicare con persone esperte sarà la chiave per tagliare la burocrazia e comprendere concetti impegnativi. È il giorno perfetto per partecipare a un gruppo di studio, a una conferenza o a una riunione del municipio. Più menti affrontano un problema, più facile sarà trovare una soluzione.

Crescita personale/spiritualità: ti sentirai più sicuro di avventurarti in un territorio inesplorato dopo una conversazione con un amico. Con Mercurio che contatta l'ottimista Giove, l'empatico Nettuno e il nodo nord, l'incoraggiamento che ricevi può essere molto stimolante. Un salto coraggioso inizia con un piccolo passo.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 7 APRILE 2022

Oroscopo del giorno Cancro :

Panoramica generale: potresti avere problemi ad alzarti dal letto con la luna vuota, ovviamente al mattino. È un ottimo giorno per iniziare in ritardo. Quando la luna entrerà nel tuo segno, sarai nel tuo elemento. Andrai d'accordo con un Pesci creativo e avventuroso.

Amore/Amicizia: il sesso può essere complicato. Potresti essere motivato ad affrontare problemi di intimità mentre Vesta e il guaritore ferito Chirone si allineano. Potresti essere considerato difficile da avvicinare. Probabilmente c'è qualcosa in questo perché quando ti senti vulnerabile, ti ritiri rapidamente nel tuo guscio. Hai il coraggio di metterti in gioco?

Carriera/Finanza: la tua facilità nel discutere idee complesse potrebbe suscitare il supporto di una figura autorevole poiché l'intelligente Mercurio nel tuo settore professionale si allinea con Saturno maturo. Quando scoprono che sei più capace di quanto pensassero, potrebbero essere più disponibili a condividere ciò che sanno. A volte le persone vogliono metterti alla prova per assicurarsi che tu sappia davvero di cosa stai parlando prima di svelarti i loro segreti.

Crescita personale/Spiritualità: quando il guerriero Marte si sincronizza con sua sorella, la guerriera Eris, ti distinguerai come una persona che combatte per l'equità e l'uguaglianza. Avrai maggiori possibilità che le tue lamentele vengano prese sul serio se sostieni il bene di tutte le persone coinvolte piuttosto che concentrarti semplicemente sui tuoi interessi. Avere il backup in standby, se necessario.