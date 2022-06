Oroscopo di oggi 7 giugno 2022: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi martedì 7 giugno 2022: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi martedì 7 giugno 2022: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 7 GIUGNO 2022

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: con la luna nella tua zona di produttività, sei principalmente interessato a fare le cose. La luna in Vergine richiederà che tu sia metodico e copri tutte le tue basi. Potrebbe essere necessario consultare un Gemelli prima di poter completare un'attività.

Amore/Amicizia: un'amicizia può diventare carica di tensione quando il guerriero Marte nel tuo segno si scontra con l'autorevole Saturno nel tuo settore sociale. Quando vuoi qualcosa, puoi essere forte e la persona che stai cercando di influenzare potrebbe essere ugualmente formidabile. La loro resistenza potrebbe sorprenderti. Puoi ridurre al minimo i tuoi problemi essendo consapevole dei limiti e ricordando che la gentilezza e la considerazione fanno molto. Allo stesso modo, è meglio evitare di essere troppo aggressivi in ​​un ambiente di gruppo.

Carriera/Finanza: il primo quarto di luna in una Vergine efficiente e nel tuo settore lavorativo potrebbe evidenziare i difetti in un tuo progetto. Prima di poter procedere alla fase successiva, dovrai risolvere i nodi. Fai riferimento alla direttiva originale per assicurarti di essere sulla strada giusta. Può essere utile conferire con i colleghi. Possono aiutarti a ottenere tutte le informazioni e le indicazioni di cui hai bisogno.

Crescita personale/Spiritualità: non puoi fare a meno di avere fede che le cose andranno per il verso giusto quando il versatile Sole Gemelli nel tuo regno mentale contatta il gioviale di buon auspicio nel tuo segno. Lascia che una prospettiva positiva dia il tono piuttosto che permettere alle circostanze di determinare il tuo umore.

TORO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 7 GIUGNO 2022

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: devi divertirti, anche se non a scapito della tua sicurezza. Anche se sei guidato dal piacere, hai molto buon senso. È probabile che tu respinga una Vergine che vuole che tu faccia qualcosa di stupido.

Amore/Amicizia: non si può dire cosa dirai o farai poiché il sole nei versatili contatti Gemelli si ribella a Urano nel tuo segno. A poco a poco, stai diventando più a tuo agio nel far sventolare la tua bandiera strana. Questo è un giorno eccellente per trascorrere del tempo con i tuoi amici più non convenzionali. Solo i tipi più aperti e indipendenti possono gestire la tua energia. Non sarai incasellato o inscatolato. Qualcuno potrebbe trovare questa versione disinibita di te molto attraente.

Carriera/Finanza: Con il primo quarto di luna nel tuo settore ricreativo, può essere allettante concedersi il lusso di un appuntamento, hobby o qualche forma di intrattenimento. Tutti sanno che ami i tuoi piccoli lussi. Negare a te stesso il piacere è una cattiva idea perché il tuo autocontrollo alla fine si romperà e potresti esagerare. È intelligente cercare alternative convenienti se vuoi rimanere in linea con gli obiettivi finanziari che ti sei prefissato per la più recente Luna Nuova. Una piccola indulgenza non guasta.

Crescita personale/Spiritualità: potresti avere difficoltà a esercitare la tua autorità poiché Marte assertivo nel tuo regno dietro le quinte si scontra con Saturno inflessibile. Prendilo come un segno che questo non è il momento di superare un ostacolo.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 7 GIUGNO 2022

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: concentrarsi sulle differenze può essere una distrazione non necessaria. Prova a reindirizzare la tua attenzione alle aree in cui i tuoi interessi e valori si sovrappongono a quelli delle persone intorno a te. Potresti avere più cose in comune con una Vergine di quanto pensi.

Amore/Amicizia: durante la stagione dei tuoi compleanni, tutto dipende da te. Tuttavia, è importante essere attenti ai tuoi cari. Il primo quarto di luna nel tuo regno domestico evidenzierà alcune questioni domestiche e familiari che potrebbero entrare in conflitto con i tuoi obiettivi personali. Non deve essere un caso tra te e loro. Cerca un modo per bilanciare le tue responsabilità. Potresti scoprire che gli obiettivi personali sono più facili da raggiungere se hai il supporto della tua famiglia e della cerchia prescelta.

Carriera/Finanza: il lavoro di squadra non fa sempre funzionare il sogno, specialmente quando il prepotente Marte è in contrasto con l'autorevole Saturno. Quando qualcuno (forse tu) tenta di forzare la sua agenda, potresti incontrare resistenza. Il progresso si interrompe bruscamente quando le fazioni in guerra non riescono a mettersi d'accordo. Quando l'atmosfera è così tesa, la collaborazione può essere impossibile. È probabile che tu realizzi di più quando affronti un progetto da solo.

Crescita personale/spiritualità: ti sentirai fiducioso riguardo al percorso da percorrere mentre il sole nel tuo segno contatta Giove, portatore di benedizioni, nella tua casa dei piani futuri. Il tuo ottimismo può aprire la porta a possibilità che altrimenti potrebbero sfuggirti.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 7 GIUGNO 2022

Oroscopo del giorno Cancro :

Panoramica generale: diventi l'azienda che mantieni. In questi giorni, sei attratto da individui liberi di pensiero che hanno una visione unica del mondo. I Tori sono particolarmente eccitanti per essere in giro, dal momento che spesso ti introducono a cose nuove e diverse.

Amore/Amicizia: apprezzerai gli amici che ti ispirano a essere più autentico. Quando il versatile Sole Gemelli contatta Urano non convenzionale nel tuo settore sociale, ti sentirai più a tuo agio lasciando sventolare la tua bandiera strana. Fai dei piccoli passi per diventare meno inibito e più a tuo agio con te stesso. È bello se non sei pronto per fare un grande salto.

Carriera/Finanza: il tuo atteggiamento altezzoso potrebbe essere sconfitto con Marte guidato nel tuo settore professionale in contrasto con Saturno restrittivo. Potrebbe essere difficile portare a termine la tua agenda se una figura autoritaria non co-firma i tuoi piani. Se non è altro che un inconveniente, non lasciare che diventi il ​​disastro del giorno. Concentrati su altri compiti per ora. Puoi tornare indietro nei giorni a venire per vedere se coopereranno allora.

Crescita personale/spiritualità: potresti sentire il bisogno di fare del riposo una priorità mentre il sole attraversa la tua casa di riposo. Tuttavia, è probabile che il primo quarto di luna ti tenga occupato con il lavoro. Ci sono chiamate a cui rispondere, messaggi a cui rispondere e commissioni da sbrigare prima di poter dedicare del tempo al relax. Controlla gli elementi importanti dalla tua lista di cose da fare, quindi trova il tempo per rilassarti.