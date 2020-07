Oroscopo di oggi 7 luglio 2020: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi martedì 7 luglio 2020: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi martedì 7 luglio 2020: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 7 LUGLIO 2020

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: sei più compassionevole di quanto le persone capiscano. È perché quando aiuti qualcuno, non ne fai molto, né attiri l'attenzione su di te. Qualcuno (forse un Pesci) di cui vieni in soccorso apprezzerà la tua discrezione.

Amore / amicizia: con Cerere retrogrado fino a metà ottobre, dovrai curare le tue ferite emotive prima di affrontare ogni randagio che atterra alla tua porta in cerca di conforto e cura. Pensala in questo modo: non puoi riempire la tazza di nessuno se la brocca è vuota. Usa questo periodo per fare il lavoro di guarigione profonda che normalmente eviteresti. Questo potrebbe significare parlare con un terapista o approfondire una pratica spirituale. Tu e le tue relazioni starete meglio per questo.

Carriera / Finanza: si dice che il lavoro di squadra faccia funzionare i sogni. Con la luna nell'Acquario socievole e la zona dei tuoi gruppi, sarà gratificante contribuire a uno sforzo collettivo. Anche se sei un tipo indipendente, ogni tanto devi sentire che le persone si affidano a te e che sei una parte vitale di ciò che accade. Potresti sentire una parentela speciale con una collega che è sulla tua lunghezza d'onda intellettuale.

Crescita personale / spiritualità: con la dea guerriera Eris nel tuo segno, sei tutto fuoco. Quando parli con gli anziani, devi attenuarlo. Un cenno di Mercurio nel Cancro sensibile può aiutarti a trovare le parole giuste per esprimere come ti senti.

TORO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 7 LUGLIO 2020

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: ti abbandonerai all'autopromozione? O lascerai che tu parli da solo? È il tuo dilemma mentre la luna e il sole sono in contrasto. Probabilmente hai già detto a un Cancro tutto ciò che deve sapere su chi sei e cosa puoi fare.

Amore / Amicizia: Cerere retrogrado nella tua zona di amicizia fino a metà ottobre, potrebbe segnalare un ritiro da amicizie che non ti nutrono. Cerere rappresenta la figura materna, la nutrice e la donatrice di vita. Quando i suoi doni non vengono apprezzati, si comporta come una persona disprezzata. Il ritiro da qualcuno che ti ha escluso da una cerchia sociale o che non ha riconosciuto la tua gentilezza può essere rapido e feroce. Usa questo periodo per essere un amico migliore per te stesso.

Carriera / Finanza: con la luna in Acquario nella tua casa di carriera e reputazione, otterrai il rispetto dei tuoi colleghi e il riconoscimento per quello che fai. Nessuno deve lanciarti in una sfilata di successi, ma sarebbe bello se qualcuno riconoscesse quanto duramente hai lavorato. Potresti avere un ruolo più visibile oggi, quindi qualcuno potrebbe prestare attenzione. Fai del tuo meglio per fare un'impressione positiva.

Crescita personale / spiritualità: a volte, è difficile parlare per quello in cui credi. Con Mercurio che aspira Eris, troverai un modo per dire la tua verità. Alcune persone potrebbero essere sorprese nell'apprendere che ti senti tanto interessato a una questione come te.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 7 LUGLIO 2020

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: avrai un'ampia prospettiva sulla maggior parte delle questioni. Condividere i tuoi pensieri (in particolare con un Acquario) può aiutare gli altri ad espandere il loro punto di vista. Allo stesso modo, potresti trarre beneficio dalla saggezza di una donna nella tua cerchia. È utile ascoltare diversi punti di vista.

Amore / amicizia: se hai intenzione di chiamare un amico per qualcosa, è meglio farlo con sensibilità e rispetto. Non importa quale sia il tuo risentimento, ricorda che stai parlando con qualcuno che ami. L'aspetto di Mercurio su Eris nella tua casa dell'amicizia può aiutarti a sostenere la tua tesi senza fare troppi danni. Dopotutto, il punto è farli ascoltare le tue preoccupazioni e non iniziare una rissa.

Carriera / Finanza: con Cerere retrogrado nella tua zona di carriera fino a metà ottobre, potresti organizzare una mini ribellione contro una figura di autorità che non riesce a riconoscere correttamente tutto ciò che fai. Cerere rappresenta la figura materna, la nutrice e la donatrice di vita. Quando i suoi doni non vengono apprezzati, si comporta come una persona disprezzata. Questo potrebbe significare che smetti di fare tutte le piccole cose extra che fai per compiacere i superiori. Finché non mette a repentaglio la tua reputazione, va bene ritirarsi.

Crescita personale / spiritualità: con la Luna dell'Acquario nella tua casa di educazione ed esplorazione, desidererai ampliare i tuoi orizzonti. Gli avventurieri della poltrona apprezzeranno un buon libro, mentre i tipi più forti potrebbero cercare un'attività all'aperto divertente.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 7 LUGLIO 2020

Oroscopo del giorno Cancro:

Panoramica generale: dai fino a quando non rimane più nulla. Può sembrare che sia quello per cui sei nato, ma non è esattamente vero. È nella tua natura coltivare, e questo include coltivare te stesso. Lascia un Pesci ai propri dispositivi mentre lo fai.

Amore / Amicizia: con la luna nell'acquario perspicace e la tua casa di intimità, potresti sentire di sapere tutto quello che c'è da sapere sul tuo interesse amoroso. Sebbene con la luna in contrasto con il sole e Mercurio nel tuo segno, potresti proiettare le tue idee su di loro. Invece di supporre che tu stia pensando o sentendo, chiedi loro. Un'indagine delicata potrebbe avvicinarti molto di più.

Carriera / Finanza: con Cerere retrogrado nella tua zona di saggezza fino a metà ottobre, potresti essere riluttante a condividere il beneficio della tua esperienza con i colleghi. Cerere rappresenta la figura materna, la nutrice e la donatrice di vita. Quando i suoi doni non vengono apprezzati, si comporta come una persona disprezzata. Farai ancora il tuo lavoro; tuttavia, ciò potrebbe significare che lasci le persone a reperire le proprie informazioni e la propria promozione fino a quando non ricevi il riconoscimento che ritieni di meritare.

Crescita personale / spiritualità: invece di sentirti costretto a offrire una guida a coloro che ti circondano, nutriti con la ricerca della saggezza. A volte, è essenziale fare un tuffo più profondo nel pool di apprendimento prima di condividere ciò che sai.

LEONE OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 7 LUGLIO 2020

Oroscopo del giorno Leone:

Panoramica generale: con il Sole del Cancro nella tua dodicesima casa solitaria, hai bisogno di più tempo da solo del solito. Sarà difficile resistere a una persona (forse un Acquario) che persiste nel tentativo di accoglierti. Non negarti la compagnia di cui hai bisogno.

Amore / Amicizia: con Cerere retrogrado nella tua zona di intimità fino a metà ottobre, potresti essere riluttante ad aprirti a intense esperienze emotive o sessuali. Soprattutto se i tuoi progressi sono stati respinti in passato. Cerere rappresenta la figura materna, la nutrice e la donatrice di vita. Quando i suoi doni non vengono apprezzati, si comporta come una persona disprezzata. Usa questo periodo per riflettere se le persone con cui cerchi la connessione sono emotivamente disponibili per te e perché potresti investire in qualcuno che non ricambia.

Carriera / Finanza: con il comunicatore Mercurio nella tua dodicesima casa nascosta che aspira a discordante Eris, potresti dover aumentare il volume per far riconoscere le tue idee. Dopotutto, è la ruota cigolante che ottiene il grasso. Il tuo sfogo potrebbe sorprendere qualcuno, ma è questo il punto. Assicurati solo di essere pronto a dichiarare il tuo caso una volta che hai la loro attenzione.

Crescita personale / spiritualità: cosa ci vorrà per tirarti fuori dal guscio e connettersi con te? Qualcuno vicino a te potrebbe provare troppo o troppo poco. Ad ogni modo, dai loro una A per lo sforzo. Non sei sempre così facile da capire.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 7 LUGLIO 2020

Oroscopo del giorno Vergine:

Panoramica generale: puoi imparare molto dalle persone che attraversano il tuo percorso oggi, in particolare un Acquario. Quindi, non dovresti essere riluttante a sentire il punto di vista di qualcuno. Potrebbe rivelarsi utile e potrebbe aiutarti a completare qualcosa su cui stai lavorando.

Amore / Amicizia: Cerere retrogrado nella tua zona di partenariato fino a metà ottobre ti chiede di esaminare modelli codipendenti nelle tue relazioni. Cerere rappresenta la figura materna, la nutrice e la donatrice di vita. Quando i suoi doni non vengono apprezzati, si comporta come una persona disprezzata. Pertanto, il risentimento potrebbe accumularsi se dedichi tutto il tuo tempo a qualcuno che si dedica principalmente ai propri interessi. Coltivare un modo più equilibrato di relazionarsi può aumentare la tua felicità. Non puoi cambiare gli altri, ma puoi cambiare te stesso.

Carriera / Finanza: con la luna in Acquario nella tua zona di lavoro, sei emotivamente investito nell'esito dei tuoi compiti. Sarebbe bello se potessi farcela da solo. Tuttavia, un aspetto del sole e Vesta nella tua zona di lavoro di gruppo suggerisce che potresti dover coordinare i tuoi sforzi con gli altri. Può essere complicato farlo funzionare perché non vedrai gli occhi ma resterai fedele.

Crescita personale / spiritualità: con Venere, il sovrano della tua casa di coscienza superiore in cima alla tua carta, le tue idee sulla spiritualità attirano l'attenzione. Chissà se sei tu o le tue idee illuminate a cui qualcuno è attratto?

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 7 LUGLIO 2020

Oroscopo del giorno Bilancia:

Panoramica generale: il tuo spirito spensierato aumenterà l'atmosfera e aiuterà tutti a prendere le cose un po 'meno sul serio. Qualcuno (forse un Cancro) potrebbe provare a provocarti nel diventare emotivo, ma non prendere l'esca. Ti stai godendo una giornata senza drammi.

Amore / Amicizia: con la luna in Acquario distaccato nella tua zona romantica e di intrattenimento, il tuo umore è divertente e innamorato. Con la luna in contrasto con il sole e Vesta nella cura del Cancro, potresti chiederti se lo stai giocando troppo bene. È meglio essere naturali piuttosto che esibirsi. Giocare al tuo pubblico può essere un po 'falso. Dopotutto, vuoi che piaccia alle persone per quello che sei, non per chi pretendi di essere.

Carriera / Finanza: Cerere, retrogrado nella tua zona di lavoro fino a metà ottobre, ti chiede di contemplare ciò che contribuisci al posto di lavoro e se dai troppo. Cerere rappresenta la figura materna, la nutrice e la donatrice di vita. Quando i suoi doni non vengono apprezzati, si comporta come una persona disprezzata. Questo potrebbe farti risentire di un collega che dà per scontata la tua disponibilità. Usa questo periodo per esercitarti a rimanere nella tua corsia e perfezionare le tue abilità piuttosto che essere troppo coinvolto nel lavoro degli altri.

Crescita personale / spiritualità: Venere e il nodo nord nella tua zona di coscienza superiore ti rendono appassionato di spiritualità.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 7 LUGLIO 2020

Oroscopo del giorno Scorpione:

Panoramica generale: lasciarsi andare, andare con il flusso e tutte le altre banalità sul rilascio del controllo vanno proprio sopra la testa; tuttavia, è probabilmente nel tuo interesse ascoltare il messaggio. Essere troppo appiccicosi o invadenti con un Pesci può essere disastroso.

Amore / Amicizia: Cerere, retrogrado nel regno che governa la tua vita amorosa, la tua creatività e i tuoi bambini fino a metà ottobre, ti chiede di considerare se dai liberamente a chi ami o lo fai perché ti aspetti qualcosa in cambio. Cerere rappresenta la figura materna, la nutrice e la donatrice di vita. Quando i suoi doni non vengono apprezzati, si comporta come una persona disprezzata. Quindi, potresti diventare petulante con i tuoi cari e ricorrere a piccoli atti di rimborso. Usa questo periodo per controllare le tue aspettative e praticare l'amore incondizionato.

Carriera / Finanza: con l'eride discordante di Mercurio nella tua zona di lavoro, potresti sentire che è il tuo lavoro suonare la chiamata della sirena su un potenziale problema. Essere troppo vocali può attirare attenzioni indesiderate, mentre rimanere in silenzio può significare dormire al volante. Fai del tuo meglio per dare la nota giusta mentre rendi le persone consapevoli delle tue preoccupazioni.

Crescita personale / spiritualità: con la distaccata luna in Acquario nel tuo regno domestico, trascorrere una serata rilassante a casa sarà la cosa giusta. Tuttavia, una parte di te brama l'avventura. Riposati e fai piani per fare qualcosa di eccitante nei prossimi giorni.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 7 LUGLIO 2020

Oroscopo del giorno Sagittario:

Panoramica generale: con la luna in Acquario nella tua casa di comunicazione, puoi aspettarti una raffica di chiamate, e-mail e messaggi. Ti divertirai a ritrovarti con amici e parenti, in particolare un Acquario. Essere connessi ti fa sentire parte integrante della vita di tutti.

Amore / amicizia: Cerere, retrogrado nel tuo regno domestico fino a metà ottobre, ti chiede di contemplare se è affetto materno o soffocante amore che dai alla tua famiglia e alla tribù prescelta. Cerere rappresenta la figura materna, la nutrice e la donatrice di vita. Quando i suoi doni non vengono apprezzati, si comporta come una persona disprezzata. Pertanto, potresti ritirarti da qualcuno che rifiuta le tue cure. Usa questo periodo per contemplare se sei utile o intrigante. Potrebbe essere una rivelazione rendersi conto che non sai sempre cosa è meglio.

Carriera / Finanza: nonostante il tuo immenso talento e creatività, non ti fidi sempre della tua voce unica. Quando sei traballante, lo è anche la tua consegna. La dea guerriera espressiva del mercurio Eris nella tua casa di autoespressione ti incoraggia a iniziare a parlare di più e a condividere le tue idee. Va bene se fai poco rumore. Potrebbe essere quello che serve per farti sentire da qualcuno.

Crescita personale / spiritualità: con il sovrano della tua zona di spiritualità, il sole, nella tua casa di rigenerazione, potresti essere affascinato da insegnamenti che riguardano la morte e l'aldilà. Leggere su questi argomenti potrebbe farti piacere.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 7 LUGLIO 2020

Oroscopo del giorno Capricorno:

Panoramica generale: le preoccupazioni materiali pesa principalmente sulla tua mente con la Luna dell'Acquario nella tua casa dei guadagni. Tu e qualcuno con un interesse acquisito nei vostri affari (forse un Cancro) potreste non vedere negli occhi. Ascolta le loro preoccupazioni ma presta attenzione ai tuoi istinti.

Amore / amicizia: Cerere, retrogrado nel tuo regno domestico fino a metà ottobre, ti chiede di considerare se la conoscenza che impartisci ai tuoi cari sia utile a loro o strettamente a tuo vantaggio. Cerere rappresenta la figura materna e nutrice. Quando i suoi doni non vengono apprezzati, si comporta come una persona disprezzata. Pertanto, potresti risentirti con qualcuno che rifiuta il tuo consiglio. Usa questo periodo per venire a patti con l'idea che le persone sono in grado di prendere le proprie decisioni. Anche se falliscono, non dovrebbe essere loro negata l'opportunità di imparare dai propri errori.

Carriera / Finanza: la collaborazione può innescare insicurezze di ogni genere. Mentre Eris si allinea con il mercurio mentale nella tua zona di associazione, dovresti fare uno sforzo in più per garantire che la tua voce sia inclusa e che le tue idee vengano ascoltate. Non escluderti dal processo né piangere l'esclusione se non hai dato alla collaborazione una buona dose. Sii vocale nell'esprimerti senza alzare il volume.

Crescita personale / spiritualità: Con il sovrano della tua zona di coscienza superiore, Mercurio, nella tua casa di associazione, un compagno vicino può influenzare le tue opinioni nella spiritualità. Ascoltare la loro prospettiva può allargare la tua vista.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 7 LUGLIO 2020

Oroscopo del giorno Acquario:

Panoramica generale: con la luna nel tuo segno, sei in contatto con i tuoi sentimenti. Quindi, potresti essere più emotivo del solito. Potrebbe essere fonte di confusione per qualcuno (come un Cancro) che si aspetta che tu sia logico e distaccato. Sei più sfaccettato di quanto la gente capisca.

Amore / amicizia: Cerere, retrogrado fino a metà ottobre, ti chiede di contemplare ciò che spinge il tuo desiderio a provvedere ai bisogni materiali dei tuoi cari. Speri di ottenere lealtà o affetto? Cerere rappresenta la figura materna, la nutrice e la donatrice di vita. Quando i suoi doni non vengono apprezzati, si comporta come una persona disprezzata. Quindi, potresti ritirare il supporto se qualcuno non risponde nel modo desiderato. Usa questo periodo per capire davvero perché fai ciò che fai e per modificare il tuo atteggiamento nel dare.

Carriera / Finanza: potresti temere che la messa in onda di un reclamo possa turbare l'atmosfera tranquilla del tuo posto di lavoro. Con l'espressivo Mercurio che aspira la discordante Eris, ti chiederai se riesci a trovare il tono giusto. Considera cosa è in gioco se rimani in silenzio. Questo potrebbe essere sufficiente per incoraggiarti a trovare le parole giuste. Potresti scoprire che ciò che dici risuona con gli altri e fa eco alle loro preoccupazioni.

Crescita personale / spiritualità: con Venere, il sovrano della tua zona di esplorazione, nella tua quinta casa giocosa, sei pronto per un'avventura. Avere un compagno divertente lungo per la corsa raddoppia il divertimento. Chi sarà?

PESCI OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 7 LUGLIO 2020

Oroscopo del giorno Pesci:

Panoramica generale: dedicare del tempo alla meditazione o passare del tempo tranquillo da soli può essere super rilassante. Fare qualcosa di rilassato e divertente con la tua persona preferita può anche essere un ottimo modo per rilassarsi. Una Bilancia a bassa manutenzione potrebbe essere il tuo migliore compagno di giochi.

Amore / amicizia: Cerere, retrogrado nel tuo segno fino a metà ottobre, ti chiede di considerare perché è così importante essere percepiti come nutritivi, empatici e preoccupati per gli altri? La tua compassione è reale? O stai giocando un ruolo? Cerere rappresenta la figura materna, la nutrice e la donatrice di vita. Quando i suoi doni non vengono apprezzati, si comporta come una persona disprezzata. Quindi, potresti scontrarti con qualcuno che trova la tua attenzione soffocante. Usa questo periodo per nutrirti invece di essere eccessivamente attento ai bisogni degli altri.

Carriera / Finanza: se hai un reclamo in merito a una questione di denaro, potresti trovare difficile negoziare. Con l'astuto Mercurio che aspira la discordante Eris nella tua zona finanziaria, dovrai trovare un modo per esprimere le tue preoccupazioni senza aggiungere carburante al fuoco. Potrebbe essere saggio cercare un'opzione esterna prima di fare i passi successivi. Può essere utile ricevere feedback da qualcuno di cui ti fidi della guida.

Crescita personale / spiritualità: che tu te ne renda conto o meno, la compagnia che tieni influenza in larga misura la tua visione spirituale. Trovi conforto anche quando ti connetti con persone che condividono il tuo percorso. La tua tribù scelta ha un effetto positivo o negativo?