Oroscopo di oggi 7 marzo 2022: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi lunedì 7 marzo 2022: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi lunedì 7 marzo 2022: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI VENERDì 7 MARZO 2022

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: c'è pace e solitudine che arrivano nelle settimane prima del tuo compleanno. Abbraccialo invece di sentirti costretto a correre in giro. Trascorrere del tempo da solo può aiutarti a prendere una decisione finanziaria. Gestiscilo da un Toro esperto di soldi per un feedback.

Amore/Amicizia: con il tuo sovrano, Marte, in Acquario e nella tua zona comunitaria, ispirerai gli amici con la tua atmosfera ribelle. Fino al 14 aprile sarai motivato a collaborare con gli amici e ad essere coinvolto in gruppi che rappresentano alcuni dei tuoi interessi più progressisti. Tieni presente che alcune persone potrebbero trovare fastidioso il tuo entusiasmo. Scopri se un amico condivide i tuoi ideali prima di spingerlo a unirsi alla tua causa. Possono sorgere conflitti anche se fai parte della stessa squadra a causa di un'atmosfera competitiva. Gioca bene.

Carriera/Finanza: la tua speranza riguardo a una preoccupazione finanziaria potrebbe sembrare ingiustificata. Tuttavia, non puoi fare a meno di mantenere una prospettiva positiva poiché la Luna del Toro nella tua casa dei beni si armonizza con Giove e il sole di buon auspicio. La quadratura della luna al pessimista Saturno avverte che probabilmente è troppo presto per rendere pubblico il tuo entusiasmo. Se lo fai, un oppositore potrebbe piovere sulla tua parata. Per ora, tieni i tuoi pensieri per te.

Crescita personale/Spiritualità: la spiritualità e il misticismo diventano affari privati ​​con il sovrano della tua casa di coscienza superiore, Giove, viaggiando attraverso il tuo regno dietro le quinte. È fantastico perché non tutti sono pronti ad accogliere i tuoi modi ilari.

TORO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 7 MARZO 2022

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: sembra che il mondo sia sincronizzato con te quando la luna viaggia attraverso il tuo segno. Non devi fingere di essere qualcun altro quando il tuo io autentico viene accolto. I Pesci saranno le tue più grandi cheerleader e potranno offrirti l'incoraggiamento di cui hai bisogno.

Amore/Amicizia: Trascorrere del tempo con gli amici e partecipare ad attività di gruppo può essere piacevole poiché la luna nel tuo segno contatta con entusiasmo Giove e il Sole Pesci nella tua zona comunitaria. Riceverai una spinta emotiva dallo stare con persone che accolgono con favore la tua presenza e ti fanno sentire come se fossi di parte. Rendi prioritaria la connessione.

Carriera/Finanza: le azioni contano più delle parole con Marte intraprendente in cima alla tua classifica. Preparati a dimostrare cosa sai fare. Fino al 14 aprile, metterai un'enorme energia per far avanzare i tuoi interessi di carriera. Qualcuno che si sente minacciato dalla tua ambizione potrebbe vedere le tue mosse come aggressive. Fai del tuo meglio per non suscitare opposizione. Non calpestare i piedi mentre sali in cima. Stai particolarmente attento a non inimicarti una persona influente nella tua cerchia.

Crescita personale/Spiritualità: potresti essere riluttante a dire qualsiasi cosa che ti faccia apparire debole o vulnerabile quando l'espressivo Mercurio e il guaritore ferito Chirone si scontrano. Sei solo umano. Non devi fingere di essere completamente insieme e di aver capito tutto. Va bene essere trasparenti sui tuoi difetti.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI VENERDì 7 MARZO 2022

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: fare un passo indietro rispetto all'azione può riempire il tuo serbatoio emotivo mentre la luna viaggia attraverso la tua casa d'esilio. Con così tante cose che accadono nella tua vita, è importante prendersi del tempo per riposarsi. Va bene ignorare un Acquario esigente.

Amore/Amicizia: potresti sentire che tu e un amico parlate lingue diverse mentre il comunicatore Mercurio si scontra con Chirone frammentato. Può essere difficile da affrontare, soprattutto quando chiedi a gran voce di essere compreso. Sii paziente con te stesso e con gli altri mentre cercano di arrivare da dove vieni. A volte, ci vuole tempo per essere ascoltati completamente.

Carriera/Finanza: sarai tranquillamente ottimista riguardo alla tua carriera poiché la ragionevole Luna del Toro si allinea con il promettente Giove e il Sole dei Pesci nel tuo settore professionale. L'incoraggiamento di un supervisore o di una figura influente potrebbe darti una spinta. Tutti i segnali indicano che il futuro sembra promettente.

Crescita personale/Spiritualità: il tuo passaporto è aggiornato? Con l'intrepido Marte nella tua casa dell'avventura, potresti salire sul primo autobus, aereo o treno che ti trasporterà in un luogo emozionante. Fino al 14 aprile sarai motivato ad ampliare i tuoi orizzonti. Questa zona governa anche le superiori, quindi potresti essere ispirato a tornare a scuola. Non dovresti lasciare che l'impazienza crei problemi, indipendentemente dal fatto che tu vada ai libri o che ti metta in viaggio. Hai fretta, ma non tutti operano secondo i tuoi orari.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 7 MARZO 2022

Oroscopo del giorno Cancro :

Panoramica generale: se stai combattendo al fianco o contro qualcuno, vale la pena sapere quando fare un passo indietro. Con la luna vuota ovviamente la sera, può improvvisamente sembrare un inseguimento senza valore. Non lasciare che un Capricorno ti spinga in una battaglia costante.

Amore/Amicizia: chi ha in mano tutte le carte della tua relazione? Con una potente fusione Venere/Marte/Plutone nella tua zona di partnership, probabilmente non sei tu. La tensione può sorgere se ti senti controllato o manipolato dal tuo partner e potrebbe essere necessario affrontarlo. Se sei in un buon posto, la passione e la spinta che il tuo partner porta nella tua connessione possono rendere il tuo legame ancora più forte. Quando sei una forza unita, sei praticamente inarrestabile. Dirigi la tua energia verso un obiettivo condiviso che vorresti raggiungere.

Carriera/Finanza: uccelli di una piuma si radunano insieme. È per questo che ti ritroverai attratto da individui carismatici e ambiziosi. I tuoi rapporti con queste persone possono essere tinti di gelosia e competitività. Oppure puoi reindirizzare la tua energia verso il lavoro di squadra. Può essere un'esperienza reciprocamente vantaggiosa quando fai il possibile per sostenere gli sforzi dell'altro. Ti fidi abbastanza dell'altra persona da farlo funzionare?

Crescita personale/Spiritualità: un viaggio spirituale non è sempre pensato per essere fatto da solo. Entrare in contatto con un amico o un gruppo che condivide il tuo percorso può essere incredibilmente di supporto. Un allineamento sole/nodo nord ti incoraggia a creare nuove connessioni.