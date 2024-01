Oroscopo di oggi 8 gennaio 2024 segno per segno – Affaritaliani.it

Oroscopo oggi lunedì 8 gennaio 2024: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi lunedì 8 gennaio 2024: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 8 GENNAIO 2024

Oroscopo del giorno Ariete:

Mercurio in Sagittario e la tua casa di istruzione superiore segnalano una fame di conoscenza. Mentre Mercurio è qui, sarai desideroso di ampliare i tuoi orizzonti intellettuali o spirituali. Ciò che impari può suscitare più domande che risposte mentre Mercurio, Vesta e Nettuno si scontrano. Diffida di un insegnante le cui parole non ti suonano vere. Non aver paura di sfidare le loro opinioni. Fai attenzione a non rivelare la conoscenza nascosta alle orecchie sbagliate. Non tutti hanno la tua comprensione. Certa saggezza può essere pericolosa nelle mani sbagliate. È un buon giorno per tenere la testa lontana dalle nuvole e adottare un approccio pratico.

TORO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 8 GENNAIO 2024

Oroscopo del giorno Toro:

Dovrai prestare attenzione alle questioni finanziarie poiché l'imbroglione Mercurio nella tua casa delle risorse condivise si oppone a Vesta e quadra Nettuno. Uno schema intelligente potrebbe rivelarsi controproducente se non si rispettano le regole. Allo stesso modo, dovresti diffidare di chi ti promette la luna e le stelle. Se qualcosa sembra troppo bello per essere vero, probabilmente lo è. D’altro canto, non dovresti né spettegolare sugli altri né prendere a cuore ciò che senti. Una brutta voce potrebbe causare turbamento nella tua cerchia sociale. Potresti essere tentato di rivelare un segreto succoso, ma se sai qualcosa, dovresti tenerlo per te. Altrimenti potresti fare un'impressione sbagliata.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 8 GENNAIO 2024

Oroscopo del giorno Gemelli:

La virilità di Marte sarà in piena forza mentre si sposta nel Capricorno, il suo segno di esaltazione, e si stabilisce nella tua casa dell'intimità. Fino al 13 febbraio, il tuo appetito sessuale sarà fuori scala. Alcuni Gemelli saranno super aggressivi nel perseguire i propri desideri. A meno che una persona non ti dia il via libera, non è saggio procedere volontariamente. Possono sorgere conflitti quando non ottieni ciò che desideri. Scopri come accettare un no come risposta. Questo regno governa anche il debito e le risorse condivise. Nelle prossime settimane potrebbero sorgere disaccordi su denaro o beni. Non prestare e non prendere in prestito è una buona regola pratica.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 8 GENNAIO 2024

Oroscopo del giorno Cancro :

Marte diventa una forza formidabile mentre si sposta nel Capricorno, il suo segno di esaltazione, e si posa nella tua casa di partenariato. Sarete voi contro il vostro interesse amoroso, o voi due contro il mondo? La tua relazione più importante può surriscaldarsi nelle prossime settimane. Fino al 13 febbraio, uno spirito competitivo può mettervi l’uno contro l’altro o può motivarvi a diventare una coppia dinamica. Sarai inarrestabile quando lavorerai insieme per sconfiggere un nemico comune o raggiungere un obiettivo condiviso. Alcuni Cancro saranno super assertivi nel perseguimento dell’impegno. Ricorda solo che non può essere affrettato o forzato. Lascia che la natura faccia il suo corso.