Oroscopo di oggi 8 giugno 2021: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi martedì 8 giugno 2021: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi martedì 8 giugno 2021: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 8 GIUGNO 2021

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: buon martedì! La tua giornata inizia nel migliore dei modi poiché il tuo pianeta dominante, Marte in Cancro, è in sestile con la Luna in Toro. Goditi l'audace aumento della tua sicurezza e affronta le cose sulla tua lista che avevi intenzione di raggiungere. Il trigono mattutino tra la Luna in Toro e il potente Plutone sottolinea la tua determinazione e ti dà quel pieno di benzina in più di cui hai bisogno per stare al passo con la tua giornata. Puoi essere un po' prepotente, quindi gentile il tuo approccio a un Gemelli e le cose dovrebbero andare bene.

Amore/Amicizia: Venere si armonizza con Saturno oggi, approfondendo il tuo amore e lealtà verso le persone che sono importanti per te. Non tenere queste informazioni per te. Fai sapere loro quanto ci tieni. Potresti non essere incline a fare gesti ampi e ampi, ma anche un semplice messaggio di testo o una telefonata può fare molto per far sapere alle persone come ti senti veramente.

Carriera/Finanza: Giove in Pesci quadra la Luna Gemelli questo pomeriggio, quindi metti le tue carte di credito in isolamento e ricorda che hai un budget che ha funzionato bene per te. Se non ne hai davvero bisogno, non comprarlo.

Crescita personale/spiritualità: il tuo fascino è inconfondibile, ma ti porterà solo così lontano. L'affidabilità consente alle persone di fidarsi di te. Concentrati sullo sviluppo di questo tratto.

TORO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 8 GIUGNO 2021

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: tra la Luna in Toro e il trigono tra la luna e Plutone, il mediatore di potere, il tuo desiderio di sicurezza è sottolineato e la tua capacità di tollerare le sciocchezze è diminuita. Non è una brutta cosa; è importante poter dire basta e staccare la spina quando è necessario. Più tardi questo pomeriggio la luna si sposta in Gemelli e fa quadrato a Giovi gioviale. Il tuo umore potrebbe rallegrarsi, ma dovrai comunque avere una conversazione seria con un Acquario.

Amore/Amicizia: il tuo pianeta dominante, Venere, si armonizza oggi con l'affidabile Saturno, approfondendo la tua attenzione sulle relazioni interpersonali e sottolineando la tua lealtà, affidabilità e maturità. Ti meriti lo stesso in cambio, quindi se questo non viene offerto, se non puoi contare sulla presenza delle persone che ami quando ne hai bisogno, potrebbe essere il momento di andare avanti.

Carriera/Finanza: il tuo buon senso degli affari è evidenziato oggi dalla danza tra Saturno nella tua decima casa di carriera, successo e successo e Venere nella tua terza casa di comunicazione e connessione. Il tuo giudizio è eccellente, quindi se ti senti pronto a fare un passo avanti nella tua vita professionale, non c'è motivo di trattenerti.

Crescita personale/spiritualità: va bene essere delusi, ma non lasciare che ti spenga. Il dolore passerà, quindi mantieni la tua visione e aspetta l'alba di un nuovo giorno.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 8 GIUGNO 2021

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: la giornata inizia con una Luna in Toro, che si sposta nel tuo segno questo pomeriggio. L'energia si solleva quando la luna si unisce al Nodo Nord, al sole e a Mercurio nella tua prima casa del sé. Avrai voglia di uscire e condividere il tuo buonumore con il resto del mondo, quindi pianifica di uscire di casa o in ufficio per diffondere un po' di sole. Offriti di fare commissioni per una Vergine che non può farlo da sola; semplici atti di gentilezza non costano nulla ma hanno un impatto impagabile.

Amore/Amicizia: il quadrato tra la Luna Gemelli e Giove in Pesci non fa altro che aumentare il tuo ottimismo, gentilezza e amore sincero per gli altri. Cerca dei modi per dimostrare cosa c'è nel tuo cuore. Le parole possono avere un impatto, ma le azioni ne hanno uno più grande. Appoggiati ad amare il mondo e quell'amore tornerà a te, raddoppiato.

Carriera/Finanza: Venere attiva la tua seconda casa degli affari materiali e si armonizza con Saturno, sottolineando il buon senso e il senso degli affari. Giove nella tua decima casa di carriera, riconoscimento e successo è in quadratura con la Luna Gemelli, quindi anche con maggiori capacità imprenditoriali, dovrai comunque fare attenzione alla tendenza a spendere troppo.

Crescita personale/spiritualità: non arrenderti. Combatti per quello che vuoi perché te lo meriti. Allontanarsi è qualcosa di cui ti pentirai, quindi rimani fermo, tieni duro e tieni duro.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 8 GIUGNO 2021

Oroscopo del giorno Cancro :

Panoramica generale: la giornata inizia con un Plutone in trigono alla Luna in Toro, una centrale elettrica in Capricorno, che approfondisce le tue emozioni e conferisce la capacità di vedere nel cuore di una situazione o di una persona. Parla con una Vergine che avresti voluto avere e non esitare a rivolgerti all'elefante nella stanza. Più tardi questo pomeriggio la luna si sposta nei vivaci Gemelli, illuminando la tua dodicesima casa degli affari mistici. Il tuo intuito si accende come un flipper, quindi se hai bisogno di prenderti una pausa da tutte quelle campane e fischietti, non esitare.

Amore/Amicizia: il potente Plutone retrogrado mette in evidenza la tua settima casa di associazione e si scontra con il Nodo Nord, attivando la tua mente subconscia e recuperando lezioni saltate dal passato che devono essere apprese. Evitare non è crescita, quindi prendi la decisione di rimanere presente, affrontare la musica e infine affrontare le lezioni sulla relazione che hai cercato di evitare.

Carriera/Finanza: Giove governa la tua sesta casa di lavoro e quadra la Luna dei Gemelli questo pomeriggio. Questo transito genera ottimismo e buonumore, ma può anche farti spendere troppo e indulgere in modo eccessivo. Essere avvisati significa essere salvati, quindi ora sei equipaggiato per osservare invece di essere spazzato via.

Crescita personale/spiritualità: se hai difficoltà a prendere una decisione e non riesci ad atterrare su una risposta, concediti un po' più di tempo e chiedi all'Universo di inviarti un segno che non puoi mancare.

LEONE OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 8 GIUGNO 2021

Oroscopo del giorno Leone :

Panoramica generale: la giornata inizia con la luna che termina il suo transito attraverso il Toro, per poi entrare nel vivace Gemelli questo pomeriggio. La Luna Gemelli si armonizza con la tua ardente energia del Leone e attiva la tua undicesima casa di amicizia, gruppi ed eventi sociali. Anche se è martedì, ciò non significa che non puoi incontrare i tuoi amici per un drink e una cena questa sera. Assicurati di includere un Sagittario poiché la loro energia e la loro compagnia sono sempre molto divertenti.

Amore/Amicizia: l' umanitarismo e l'amore transpersonale sono sotto i riflettori con la luna, il sole, il nodo nord e Mercurio nella tua undicesima casa. Se sei coinvolto in una causa in cui credi, allora evviva! Se non lo sei, non c'è tempo come il presente per fare una piccola ricerca e trovare un'organizzazione per cui vuoi fare volontariato e di cui far parte.

Carriera/Finanza: il Potente Plutone retrogrado in Capricorno attiva la tua sesta casa di lavoro, scontrandosi con il Nodo Nord in Gemelli. Le vecchie lezioni che hai cercato di saltare, in particolare relative al lavoro e all'occupazione, devono essere riconsiderate. Potresti anche affrontarli e affrontarli. Se hai bisogno di supporto mentre affronti questo problema, rivolgiti a un buon terapeuta; possono rendere il processo più facile e veloce.

Crescita personale/spiritualità: potresti sentirti intrappolato, ma non lo sei. Cambia il modo in cui pensi alla situazione, fai spazio a nuove possibilità e le soluzioni al tuo dilemma ti troveranno.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 8 GIUGNO 2021

Oroscopo del giorno Vergine:

Panoramica generale: la giornata inizia con la Luna in Toro sestile a Marte in Cancro, offrendo una dose di fiducia, coraggio, vigore e intraprendenza. Afferra questa energia e usala per far avanzare le tue idee e i vari progetti in avanti di un passo o due. Un Capricorno vorrebbe salire a bordo di questo treno e può aiutarti a vedere che taglia il traguardo. Più tardi questo pomeriggio la luna si sposta in Gemelli; potresti sentirti un po' disperso, quindi sfrutta al meglio la mattinata e fai le cose.

Amore/Amicizia: Giove in Pesci dal cuore tenero mette in evidenza la tua settima casa di associazione, in quadratura con la Luna dei Gemelli. Potresti essere più incline a tollerare cose che non dovresti, a trascurare le cose che devono essere affrontate. Va bene essere accomodanti, ma non fino al punto di trascurare se stessi.

Carriera/Finanza: la luna entra in Gemelli e nella tua decima casa di carriera, successo e riconoscimento questo pomeriggio, unendosi al Nodo Nord, al Sole e a Mercurio. Preparati affinché i riflettori cadano su di te. Potrebbe anche esserti chiesto di affrontare un problema di vecchia data che è rimasto irrisolto. I tuoi obiettivi professionali sono stimolati da questi transiti; chiarisci cosa vuoi manifestare e poi preparati perché accada.

Crescita personale/spiritualità: considera una prospettiva nuova e inesplorata. Un nuovo punto di vista può inaugurare il cambiamento che stai cercando, uno che è stato sotto il tuo naso per tutto il tempo.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 8 GIUGNO 2021

Oroscopo del giorno Bilancia :

Panoramica generale: la luna termina il suo transito attraverso il Toro questa mattina, entrando in Gemelli questo pomeriggio e armonizzandosi con la tua energia della Bilancia. La Luna Gemelli si unisce al Nodo Nord, al Sole e a Mercurio nella tua nona casa della mente superiore, dell'istruzione superiore, dell'espansione e dell'avventura, quindi preparati a esplorare il mondo intorno a te, provare nuove cose e testare nuovi atteggiamenti e possibilità. Un Sagittario ha dei piani di viaggio che vuole condividere con te. Considerali, poiché aggiungeranno sicuramente pepe alla tua vita.

Amore/Amicizia: Saturno serio mette in risalto la tua quinta casa dell'amore, del romanticismo e della passione e si armonizza con Venere, la dea dell'amore e delle relazioni. Se desideri approfondire il tuo impegno con la persona amata, questo transito apre la strada a questo, sottolineando la lealtà, la connessione e i profondi legami tra di voi.

Carriera/Finanza: Giove in Pesci attiva la tua sesta casa di lavoro e impiego e quadra la Luna dei Gemelli. Potresti essere un po' troppo ottimista riguardo a una situazione o una persona difficile. Preparati a tutte le possibilità e non rimarrai deluso se non saranno in grado di essere all'altezza della situazione. Meglio essere preparati che essere presi alla sprovvista.

Crescita personale/spiritualità: potresti sentirti come se la situazione fosse ingiusta, ma non stai guardando l'intero quadro. Trova un modo per assumerti la responsabilità, smettila di incolpare qualcun altro e presto scoprirai di avere la chiave che aprirà la porta della prigione.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 8 GIUGNO 2021

Oroscopo del giorno Scorpione :

Panoramica generale: questa mattina la giornata inizia con la luna che termina il suo transito attraverso il Toro e trigono al tuo pianeta dominante, Plutone. La tua capacità di vedere sotto la superficie di persone, situazioni ed eventi è sottolineata, quindi fidati di te stesso e risolvi tutto ciò che c'è tra te e un conoscente del Cancro. Questo pomeriggio, la luna si sposta nei vivaci Gemelli e si unisce al Nodo Nord, al sole e a Mercurio nella tua ottava casa dei misteri nascosti, aumentando le tue capacità e percezioni psichiche e approfondendo il tuo già acuto senso di conoscenza intuitiva.

Amore/Amicizia: Marte in Cancro emotivo sestile alla Terra del Toro Luna nella tua settima casa di coppia, creando un'opportunità per un po' di romanticismo mattutino e gioia con la tua amata. Diventa creativo e guarda quali sorprese si aprono. A volte la colazione a letto non ha nulla a che fare con il cibo; questa è una di quelle mattine.

Carriera/Finanza: Saturno retrogrado pratico sottolinea il tuo amore per la sicurezza e si armonizza con Venere di oggi, il che mette al centro il tuo buon senso e l'eccellente senso degli affari. Scava nella ricerca dell'investimento che vuoi fare o della mossa di carriera che stai considerando in modo da avere tutto il necessario prima di prendere una decisione definitiva.

Crescita personale/spiritualità: tutto è intrecciato, quindi prendilo in considerazione. Non puoi aspettarti che il passaggio A non influisca sulla curva B, che influenzerà quindi l'esito C. Allarga la tua prospettiva e i punti ciechi scompaiono.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 8 GIUGNO 2021

Oroscopo del giorno Sagittario :

Panoramica generale: questa mattina la Luna in Toro illumina la tua sesta casa della cura di te stesso, quindi inizia la giornata con una sana colazione e la tua routine di allenamento preferita. Con la luna sestile a Marte e il trigono a Plutone, avrai abbondanti quantità di energia. Invita un Ariete a incontrarti in palestra e dagli una corsa per i suoi soldi! Più tardi questo pomeriggio la luna si sposta in Gemelli e le relazioni impegnate sono al centro della scena. Anche se è un martedì, non escludere automaticamente gli appuntamenti serali!

Amore/Amicizia: La Luna Gemelli si unisce al Nodo Nord, al Sole e a Mercurio retrogrado nella tua settima casa di collaborazione e impegno questo pomeriggio. Il Nodo Nord si scontra con Plutone, rendendo tempo per te di smettere di cercare di evitare quella lezione di relazione che l'Universo continua a cercare di aiutarti a imparare. Affrontalo, abbraccialo e impara cosa sta cercando di insegnarti. Quindi non dovrà continuare a perseguitarti in ogni relazione che hai.

Carriera/Finanza: Plutone retrogrado attiva la tua seconda casa degli affari finanziari e trigono la Luna in Toro nel tuo settore lavorativo. Hai passato un sacco di tempo a contemplare la tua prossima mossa di carriera. Ora è il momento di fare il passo a cui stavi pensando.

Crescita personale/spiritualità: se non riesci a mantenere un segreto, dillo in anticipo. Non permettere a qualcuno di sfogarsi e poi tradire la sua fiducia in un secondo momento. Sii onesto e salta l'inevitabile dolore e il dramma che derivano dal tradimento.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 8 GIUGNO 2021

Oroscopo del giorno Capricorno :

Panoramica generale: la giornata inizia con la Luna in Toro che si armonizza con la tua energia Capricorno, Marte in sestile e Plutone in trigono. Questi transiti generano una tonnellata di energia, fiducia e determinazione, quindi imposta la tua intenzione per la giornata e non c'è dubbio che si svolgerà come pianificato. La luna si sposta nei spensierati Gemelli questo pomeriggio unendosi al Nodo Nord, al sole e a Mercurio retrogrado nel settore della cura di sé, della salute e del benessere. Invita una Vergine a unirsi a te per una passeggiata nel parco dopo il lavoro, seguita da un pasto sano. Puoi recuperare e sostenere anche uno stile di vita sano.

Amore/Amicizia: Venere in Cancro mette in evidenza la tua settima casa di associazione e si armonizza con Saturno serio, sottolineando la tua lealtà e impegno nei confronti della persona amata. Se desideri approfondire la tua relazione e fare il passo successivo, questo è un ottimo momento per farlo.

Carriera/Finanza: Giove in Pesci quadra la luna in Gemelli nel tuo settore lavorativo, il che potrebbe farti sentire troppo sicuro di te e ottimista quando una prospettiva più pratica sarebbe migliore. Guarda prima di saltare e poi aspetta un giorno per esserne sicuro. È meglio prevenire che curare.

Crescita personale/spiritualità: la tua forza e saggezza ispirano gli altri e la tua volontà di condividere e supportare le persone a cui tieni fa un'enorme differenza nella loro vita. Se qualcuno vuole ringraziarti, lascialo, altrimenti si crea uno squilibrio e nessuno lo vuole.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 8 GIUGNO 2021

Oroscopo del giorno Acquario :

Panoramica generale: la congiunzione tra il tuo pianeta dominante, Urano e la Luna in Toro nelle prime ore del mattino, fa iniziare la giornata con energia ed entusiasmo. Cosa farai con il giorno a venire? Prenditi qualche minuto per stabilire le tue intenzioni per la giornata, per decidere che tipo di giornata vuoi creare per te stesso e per gli altri, quindi datti da fare perché ciò accada! Un Gemelli vorrebbe unirsi a te per un pasto fatto in casa stasera, più semplice è, meglio è.

Amore/Amicizia: la comunicazione è il nome del gioco delle relazioni poiché la tua quinta casa di amore, romanticismo e passione è piena. Il Sole dei Gemelli, Mercurio e il Nodo Nord insistono tutti affinché tu espanda le tue conoscenze e impari di più sulle relazioni, in particolare su come connetterti e condividere al meglio il tuo cuore con un altro. Leggi, studia, esplora e approfondisci questo argomento. La conoscenza è una luce che può accendere l'amore genuino.

Carriera/Finanza: Nettuno compassionevole e dal cuore tenero attiva la tua seconda casa delle finanze e sestile la Luna in Toro. Cerca una buona causa o un'organizzazione che parli dei tuoi valori fondamentali e fai una donazione. Non è necessario che sia una quantità esorbitante, dai solo ciò che ti fa sentire a tuo agio. L'Universo sostituirà rapidamente, e probabilmente aumenterà, l'importo che dai.

Crescita personale/spiritualità: cerca modi per condividere le tue benedizioni. Anche un sorriso può cambiare il corso della giornata di qualcuno.

PESCI OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 8 GIUGNO 2021

Oroscopo del giorno Pesci :

Panoramica generale: la giornata inizia con la Luna in Toro che illumina la tua terza casa di comunicazione e connessione, con un sestile a Marte e un trigono a Plutone. La tua energia è epica e se hai esitato ad affrontare qualcosa con uno Scorpione, non esitare più! La luna si sposta nei vivaci Gemelli questo pomeriggio e illumina la tua quarta casa del focolare e della casa. Potresti voler terminare la tua giornata lavorativa in anticipo e rimboccarti il ​​​​tuo nido e goderti la pace che offre.

Amore/Amicizia: Venere in Cancro mette in evidenza la tua quinta casa dell'amore, del romanticismo e della passione e si armonizza con il serio Saturno oggi. Sicurezza, lealtà e impegno sono tutti oggetto di revisione, offrendoti l'opportunità di esplorare la tua posizione. Se hai bisogno e vuoi più di queste cose di quelle che hai attualmente, parla. Se il tuo partner non è interessato ad andarci, è qualcosa che devi sapere.

Carriera/Finanza: Giove in Pesci quadra la luna in Gemelli, generando fortuna in denaro, ma anche una tendenza a indulgere e spendere troppo. Tienilo d'occhio e vedi se puoi aumentare i soldi nel tuo portafoglio invece di nichel e abbassarli.

Crescita personale/spiritualità: Sì, devi scegliere. Vai con il tuo istinto e non puoi sbagliare. Smettila di pensare che in qualche modo puoi avere entrambi, non puoi. Una volta che avrai deciso, il sollievo che proverai sarà palpabile.