Oroscopo di oggi 8 giugno 2022: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi mercoledì 8 giugno 2022: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi mercoledì 8 giugno 2022: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 8 GIUGNO 2022

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: può essere una mattinata difficile quando la luna è ovviamente vuota nella tua zona di lavoro. È meglio rimandare le attività complicate a dopo l'ora di pranzo. Fortunatamente, i Bilancia amano collaborare e dare il proprio contributo dove possono. Non aver paura di chiedere assistenza se necessario.

Amore/Amicizia: troverai un modo per affrontare una preoccupazione sulla tua vita amorosa che in genere tieni per te come espressivi contatti di Mercurio devoti a Giunone nella tua sfuggente dodicesima casa. Lascia suggerimenti e il tuo interesse amoroso potrebbe abboccare. In caso contrario, osa rivelare qualcosa che potrebbe sembrare un po' vulnerabile e nervoso. Se vuoi che qualcuno capisca cosa stai pensando e provando, dovrai far conoscere i tuoi desideri.

Carriera/Finanza: un'idea ispirata può nascere quando il sole nel commerciante di ruote Gemini contatta lo stratega Pallade nella tua casa dei guadagni. È il giorno perfetto per fare ricerche e tracciare un piano. Potresti scoprire di essere più abile del solito nel reperire e acquisire le risorse di cui hai bisogno. Contatta persone esperte, fai domande e ottieni le informazioni di cui hai bisogno. Avrai bisogno di pazienza per eseguire il tuo piano, quindi prenditi il ​​tempo necessario per fare le cose correttamente.

Crescita personale/Spiritualità: sarai benedetto con una visione acuta delle preoccupazioni pratiche mentre l'astuta Vergine Luna contatta il perspicace Mercurio e sondando Plutone. Con le domande giuste e un po' di persistenza, scoprirai quello che vuoi sapere.

TORO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 8 GIUGNO 2022

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: devi divertirti, anche se non a scapito della tua sicurezza. Anche se sei guidato dal piacere, hai molto buon senso. È probabile che tu respinga una Vergine che vuole che tu faccia qualcosa di stupido.

Amore/Amicizia: non si può dire cosa dirai o farai poiché il sole nei versatili contatti Gemelli si ribella a Urano nel tuo segno. A poco a poco, stai diventando più a tuo agio nel far sventolare la tua bandiera strana. Questo è un giorno eccellente per trascorrere del tempo con i tuoi amici più non convenzionali. Solo i tipi più aperti e indipendenti possono gestire la tua energia. Non sarai incasellato o inscatolato. Qualcuno potrebbe trovare questa versione disinibita di te molto attraente.

Carriera/Finanza: Con il primo quarto di luna nel tuo settore ricreativo, può essere allettante concedersi il lusso di un appuntamento, hobby o qualche forma di intrattenimento. Tutti sanno che ami i tuoi piccoli lussi. Negare a te stesso il piacere è una cattiva idea perché il tuo autocontrollo alla fine si romperà e potresti esagerare. È intelligente cercare alternative convenienti se vuoi rimanere in linea con gli obiettivi finanziari che ti sei prefissato per la più recente Luna Nuova. Una piccola indulgenza non guasta.

Crescita personale/Spiritualità: potresti avere difficoltà a esercitare la tua autorità poiché Marte assertivo nel tuo regno dietro le quinte si scontra con Saturno inflessibile. Prendilo come un segno che questo non è il momento di superare un ostacolo.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 8 GIUGNO 2022

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: "Se non è rotto, non aggiustarlo" è una buona regola pratica mentre la luna è ovviamente vuota nel tuo regno domestico. Potresti entrare in testa quando armeggi con un progetto o una riparazione. Dopo pranzo, una Bilancia potrebbe avere una soluzione creativa.

Amore/Amicizia: Andare d'accordo con gli altri può essere difficile con Marte invadente nel tuo settore sociale che si scontra con l'implacabile Saturno. Le cose possono andare di traverso quando una persona tenta di costringere l'altra a fare qualcosa che non vuole fare. Non essere un prepotente, ma non lasciarti dominare. Se l'atmosfera non ti fa sentire bene e non riesci a risolverlo, allontanati e cerca un compagno più accomodante.

Carriera/Finanza: se un progetto o un piano non è pronto per la prima serata, non dovresti spingerlo. Con il sole nel tuo segno in attesa dello stratega Pallade nel tuo regno dietro le quinte, sei incoraggiato a tenere i tuoi progetti a porte chiuse. Puoi ottenere molti risultati quando nessuno sa cosa stai facendo, perché significa che non possono interferire con il processo o piantare semi di dubbio nella tua testa. Per ora, è intelligente mantenere le cose sulla base della necessità di sapere.

Crescita personale/Spiritualità: presta attenzione a un'improvvisa esplosione di ispirazione. Potresti avere un momento divertente mentre il sole nel tuo segno contatta illuminando Urano. Preparati a vederti sotto una nuova luce.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 8 GIUGNO 2022

Oroscopo del giorno Cancro :

Panoramica generale: con la luna vuota, ovviamente al mattino, potresti mettere il piede in bocca. Se vuoi persuadere qualcuno a fare qualcosa, aspetta fino a dopo l'ora di pranzo. Se lo fai, scoprirai che le persone sono reattive, purché tu non richieda troppo.

Amore/Amicizia: potresti essere ispirato a discutere i tuoi sogni di relazione mentre il comunicativo Mercurio si allinea con Giunone impegnata. Non è sempre facile uscire allo scoperto e dire quello che hai in mente. Se ti senti intimidito, esprimi i tuoi pensieri in modo indiretto. La loro risposta ti dirà se è il momento giusto per andare oltre. Cerca di non prenderla sul personale se non rispondono favorevolmente o non sono pronti ad andare lì con te. Almeno saprai come stanno le cose.

Carriera/Finanza: Risolvere un problema diventa più facile quando lo fai con gli altri. Con il sole in perspicaci Gemelli che contatta lo stratega Pallade nella tua casa del lavoro di squadra, avrai maggiore fiducia nella tua stessa intelligenza quando farai brainstorming con colleghi intelligenti. È probabile che riconoscano cose che tu non conosci e possano riempire gli spazi vuoti su argomenti difficili. Entra in contatto con un genio nella tua cerchia.

Crescita personale/Spiritualità: eserciterai una notevole influenza sugli altri poiché la Luna Vergine nel tuo regno mentale contatta il messaggero Mercurio e la centrale elettrica Plutone. Essere un buon ascoltatore può fornire informazioni che puoi utilizzare a tuo vantaggio.