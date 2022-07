Oroscopo di oggi 8 luglio 2022 segno per segno – Affaritaliani.it

Oroscopo oggi giovedì 8 luglio 2022: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi giovedì 8 luglio 2022: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 8 LUGLIO 2022

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: il primo quarto di luna nella Bilancia in compagnia mette in evidenza l'importanza di andare d'accordo con gli altri. In particolare, quando hai a che fare con il tuo partner e la tua famiglia, dovrai trovare dove i tuoi desideri si intersecano con i loro bisogni. Ascolta una Bilancia mentre continui a onorare te stesso.

Amore/Amicizia: Discutere di passi falsi romantici può essere catartico poiché Venere nell'espressivo Gemelli contatta il guaritore ferito Chirone nel tuo segno. Sii pulito con il tuo interesse amoroso e chiedi perdono se necessario. Una conversazione con un amico fidato può aiutarti a venire a patti con una relazione che non ha funzionato come immaginavi. La situazione potrebbe perdere parte della sua potenza una volta che parli di come ti senti. Potresti scoprire che i tuoi problemi non sono così unici o terribili come pensi.

Carriera/Finanza: potresti avere fretta di agire su una punta calda mentre il commerciante di ruote Mercurio si scontra con l'innovatore Urano nella tua casa dei guadagni. Non sei uno che si lascia sfuggire un'opportunità promettente o un buon affare. Sai cosa stai facendo? Se non lo fai, potresti perdere qualcosa. Anche la persona più esperta può commettere un errore con così tanta volatilità nell'aria. Stai attento.

Crescita personale/Spiritualità: il tuo ottimismo è esagerato poiché la Luna Bilancia si oppone all'entusiasmo di Giove nel tuo segno. Se lo bilanciate con il buon senso, avrete una ricetta per la felicità e il successo.

TORO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 8 LUGLIO 2022

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: avrai fretta poiché la luna nell'ossessionato Scorpione si oppone al veloce Marte nel tuo segno, ma non andrai da nessuna parte velocemente. Rallenta e contempla i tuoi obiettivi. Cerca un Cancro premuroso. Una conversazione con loro può aiutarti a disfare i tuoi piani.

Amore/Amicizia: Avrai molto da dire mentre il loquace Mercurio è in contrasto con il Nodo Nord nel tuo segno. Sfortunatamente, riguarda principalmente te stesso. Lascia che il tuo partner o amico dica una parola in modo tagliente. Ascoltare le loro preoccupazioni farà bene alla tua relazione.

Carriera/Finanza: sarai un giocatore di squadra straordinario mentre l'intelligente Mercurio si allinea con Vesta focalizzata nella tua zona di collaborazione. Sarai la persona perfetta per fornire informazioni e trasmettere comunicazioni tra diversi individui e gruppi. Troverai stimolante lavorare al fianco di persone che la pensano allo stesso modo. La magia accadrà quando metti insieme i tuoi talenti e le tue risorse. Potresti trovare immensamente gratificante una sessione di brainstorming. A volte, ci sono vantaggi nell'allinearsi con la mente alveare.

Crescita personale/spiritualità: il sole nel Cancro emotivo e il tuo regno mentale si scontrano con Chirone ferito nella casa del subconscio, che può colpire un nervo e scatenare ansia. Una volta che conosci un problema, puoi affrontarlo. Sono l'ignoto e gli scenari peggiori che possono farti perdere il sonno. Non prendere in prestito guai dal futuro. Invece di concentrarti su tutte le potenziali difficoltà, concentrati su ciò che funziona.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 8 LUGLIO 2022

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: la tua produttività raggiunge il picco quando la luna nello Scorpione guidato trigono l'intelligente Mercurio e la focalizzata Vesta. Idee brillanti ti arriveranno da ogni angolo. Il tuo pensiero creativo e la tua intuizione possono essere strumenti preziosi, quindi non aver paura di farne buon uso.

Amore/Amicizia: un'amicizia può essere irta di tensione poiché il sole nei quadrati emotivi del Cancro ha ferito Chirone nel tuo settore sociale. Potresti sentirti frainteso da un amico (o viceversa) e ti chiederai se i tuoi valori sono allineati. È quasi impossibile essere compatibili al 100% con qualcuno. Non importa quanto tu abbia in comune, prima o poi troverai delle differenze. Vi preoccupate abbastanza l'uno dell'altro da superare quello che potrebbe sembrare un rompicapo? Concentrati su dove i tuoi interessi si sovrappongono.

Carriera/Finanza: grazie a un allineamento potente Mercurio-Vesta, mostrerai intelligenza e abilità nella gestione di questioni relative al lavoro e al denaro. Se sai cosa stai cercando, sarà più facile elaborare un piano per portarti da dove sei a dove vuoi essere. Questo è il giorno perfetto per le attività che richiedono un'ampia ricerca e sviluppo. Ti divertirai a fare brainstorming su come portare un progetto dal concepimento al completamento.

Crescita personale/Spiritualità: non ti vedrai molto chiaramente mentre il sole si scontra con la percettiva Pallade nel tuo segno. Non preoccuparti. È solo un punto cieco temporaneo che sta oscurando la tua visuale. Capirai cosa ti stai perdendo nei giorni a venire.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 8 LUGLIO 2022

Oroscopo del giorno Cancro :

Panoramica generale: la tua abilità mentale e la tua creatività saranno completamente caricate quando lo Scorpione motivato si imbarcherà in un potente trigono con Mercurio e Vesta. Quale attività trarrà il massimo beneficio dal tuo pensiero creativo e dal tuo intuito sovralimentato? Non lasciare che questa atmosfera ispiratrice vada sprecata.

Amore/Amicizia: potresti sentire che ci sono alcune persone che non credono in te mentre il sole nel tuo segno si scontra con il guerriero Pallade. Forse il vero problema è che non credi in te stesso. Quando hai fiducia nelle tue capacità e abilità, lo faranno anche gli altri.

Carriera/Finanza: Mercurio intellettuale nel tuo segno si sincronizza con Vesta focalizzata nella tua zona di istruzione superiore, rendendolo il giorno perfetto per lo studio e la ricerca. Sarà facile per te dedicare la tua totale attenzione a un argomento di interesse. Tuttavia, non sarai solo uno studente dedicato. Sarai anche un eccellente insegnante o mentore. Condividere ciò che conosci è divertente per te, soprattutto quando è con un vasto pubblico. Sono favorite le attività che coinvolgono l'educazione, la scrittura, la pubblicazione e il mantenimento delle pubbliche relazioni.

Crescita personale/spiritualità: sei una creatura sensibile per natura, quindi ti preoccupi e prendi le cose a cuore. Potresti diventare ansioso di come sei percepito come il sole nel tuo segno quadrato vulnerabile Chirone nel tuo settore pubblico. Ti senti come se ogni tuo passo falso fosse visibile al mondo. I pensieri preoccupanti possono disturbare la tua tranquillità, ma ognuno ha i suoi dubbi e le sue insicurezze. Non lasciare che i tuoi ti facciano inciampare e causino problemi inutili.