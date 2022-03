Oroscopo di oggi 8 marzo 2022: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi martedì 8 marzo 2022: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi martedì 8 marzo 2022: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 8 MARZO 2022

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: la tua intuizione e creatività sono migliorate con la congiunzione mattutina tra la Luna del Toro e il Nodo Nord, specialmente quando si tratta delle tue finanze e dell'allineamento emotivo con il tuo percorso di vita. Il quadrato tra Mercurio in Acquario e la luna può far sì che le tue parole siano inutilmente acute e taglienti. Un Cancro è particolarmente sensibile oggi; potresti trovare fastidioso maneggiarli con i guanti per bambini, ma ti farà risparmiare tempo ed energia in seguito.

Amore/Amicizia: la luna si sposta in Gemelli vivaci e comunicativi intorno a mezzogiorno, quindi crea trigoni sia con Marte che con Venere in Acquario. Amore e libido viaggiano insieme in questi giorni e questo transito è particolarmente delizioso. Perché non incontrare la persona amata per un drink e una cena questa sera e lasciare che il tuo divertimento ti guidi verso casa?

Carriera/Finanza: il trigono tra la Luna del Toro, Plutone e Vesta nella tua decima casa di carriera genera una potente energia e la capacità di connetterti emotivamente con le persone con cui lavori. Devi solo "sapere" cosa sta succedendo dentro di loro, indipendentemente da ciò che presentano in superficie. Guida con gentilezza e tutto andrà bene.

Crescita personale/Spiritualità: hai tutto ciò di cui hai bisogno, tranne questa realizzazione. Rivedi e rivaluta la tua posizione.

TORO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 8 MARZO 2022

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: la Luna del Toro si congiunge al Nodo Nord al mattino, migliorando la tua creatività e intuizione e generando il tipo di eccitazione che porta alla crescita personale. Può essere difficile esprimere a parole con il quadrato tra Mercurio e la luna, ma un Pesci non ha bisogno di parole per capire la tua eccitazione e visione per il futuro. Sii consapevole di ciò che dici e di come lo dici, poiché le persone sono particolarmente sensibili oggi.

Amore/Amicizia: la luna si sposta in Gemelli edificanti e comunicativi intorno a mezzogiorno e questo pomeriggio trina sia Marte che Venere in Acquario. Anche se è l'inizio della settimana lavorativa, ciò non significa che non puoi trovare il tempo per l'amore. Anche se condividi semplicemente una bottiglia di vino davanti al camino mentre mangi la cena questa sera, considerala una vittoria romantica.

Carriera/Finanza: La Luna Gemelli congiunge Cerere nel tuo settore monetario, provocando un profondo desiderio di prendersi cura degli altri e di aiutare a rendere un po' più facile la realtà finanziaria di qualcuno. Ricorda però che non puoi risolvere i problemi di denaro con i soldi. Qualcosa di nascosto sta causando le loro difficoltà finanziarie. Questo è ciò che deve essere affrontato affinché si verifichi un cambiamento positivo e duraturo.

Crescita personale/Spiritualità: la tua predilezione per l'organizzazione e la bellezza alimenta la tua creatività. Il caos non è tuo amico, quindi non c'è alcun vantaggio nell'intrattenerlo.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 8 MARZO 2022

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: la tua intuizione e creatività ottengono un enorme impulso dalla congiunzione tra la Luna del Toro e il Nodo Nord questa mattina presto. Questo è vero in tutte le aree della tua vita, ma soprattutto per quanto riguarda il tuo percorso di vita. Sei bravo a prestare attenzione alle tue intuizioni e sentimenti che ti mettono in una posizione ideale per ricevere le informazioni intuitive che fluiscono sulla tua strada oggi. Se vuoi ricontrollare le tue intuizioni, un Acquario è una buona cassa di risonanza.

Amore/Amicizia: la luna si sposta nel tuo segno verso mezzogiorno, congiungendo Cerere nella tua prima casa del sé. L'impulso ad amare e prendersi cura di coloro che ami ora include te stesso nell'equazione! Prenditi del tempo per considerare i tuoi bisogni e desideri e impegnarti a soddisfarli. L'amor proprio è il fondamento su cui si costruiscono tutte le altre relazioni.

Carriera/Finanza: la luna trina sia Plutone che Vesta nel tuo settore delle risorse condivise. Hai la capacità di vedere in profondità nel cuore di una questione, che hai dovuto affrontare per un po'. Smetti di rimandare l'inevitabile e tende a questa situazione. Ti sentirai come se un peso fosse stato sollevato dal tuo cuore quando lo fai.

Crescita personale/spiritualità: è importante ringraziare regolarmente per le benedizioni che fluiscono nella tua vita. La gratitudine è una calamita che attira amore, gioia e altre benedizioni nella tua vita.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 8 MARZO 2022

Oroscopo del giorno Cancro:

Panoramica generale: ricevere il riconoscimento che desideri può innescare vulnerabilità mentre l'audace Luna dell'Ariete attraversa la parte superiore della tua carta. Chi non risica non rosica. Quindi, dovrai essere umano e metterti in gioco. Affidati a un Acquario di fiducia per il supporto.

Amore/Amicizia: Con la seducente Venere e il sexy Marte che continuano la loro danza nella tua casa di coppia, le tue prospettive relazionali sono promettenti. Se accoppiati, il fidanzamento, il matrimonio o il rinnovo dei voti potrebbero essere all'orizzonte. Se non hai ancora incontrato la tua corrispondenza, dovresti essere proattivo nella tua ricerca. Le partite realizzate sotto questo allineamento di buon auspicio potrebbero essere benedette con felicità e successo. Aggiorna i tuoi social o esci e socializza. Rendi facile per l'Universo inviare un potenziale abbinamento a modo tuo.

Carriera/Finanza: Venere e Marte che si allineano con Chirone frammentato nel regno che governa la reputazione e lo status lo rendono il momento perfetto per modificare la tua immagine professionale. Fare un'impressione positiva su coloro che si muovono e agitano nella tua cerchia richiederà che tu sembri la parte. Lo stile può mettere piede nella porta, quindi non dovresti lasciarlo al caso. Una volta ammesso, dovrai dimostrare sostanza per guadagnare un posto al tavolo.

Crescita personale/spiritualità: la preghiera, il canto, la visualizzazione e altri modi di comunicare con antenati, spiriti e divinità saranno potenti come Mercurio mentale e allineamento mistico di Nettuno. Rendi la tua missione entrare.