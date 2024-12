Oroscopo di oggi 9 dicembre 2024 segno per segno – Affaritaliani.it

Oroscopo oggi 9 dicembre 2024: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi 9 dicembre 2024: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 9 DICEMBRE 2024

Oroscopo del giorno Ariete:

Trascorrere del tempo con il tuo equipaggio o con il tuo interesse amoroso può essere semplice, poiché l'affabile Venere nel tuo settore sociale si allinea con l'asse nodale. Spesso è più facile seguire il programma che spingere per ciò che vuoi fare. Se prendi l'abitudine di lasciare che siano gli altri a prendere il timone, potresti iniziare a risentirti di andare avanti. È il giorno perfetto per iniziare a far valere i tuoi interessi. Non aver paura di agitare le acque proponendo un piano alternativo. Se qualcuno si agita e non vuole prendere in considerazione i tuoi desideri, potresti volerti chiedere se stai frequentando le persone giuste.

TORO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 9 DICEMBRE 2024

Oroscopo del giorno Toro:

La Venere socievole nella tua casa dello status sincronizzata con l'asse nodale segnala che sarai ben considerato sul posto di lavoro quando porterai a termine un compito con finezza. Non ci vorrà molto sforzo per fare ciò che ci si aspetta. Sei un maestro quando si tratta di svolgere attività di routine. Se vuoi davvero fare colpo, prova ad avventurarti oltre ciò che conosci e a tentare qualcosa che non sei sicuro di poter fare. Non aver paura di sfidare te stesso. La crescita avviene al di fuori della tua zona di comfort. Alcuni tori potrebbero trarre beneficio dal cambiare la loro routine di bellezza o fitness, in particolare se fai sempre la stessa cosa da un po' di tempo. Nuove tecniche possono dare risultati più soddisfacenti.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 9 DICEMBRE 2024

Oroscopo del giorno Gemelli:

Intraprendere un'avventura romantica può sembrare una seconda natura, dato che Venere si sincronizza con l'asse nodale. Un elemento di eccitazione può rendere la ricerca dell'amore ancora più utile. La caccia può essere esaltante, ma coltivare una relazione fa parte del programma? Pensa oltre l'emozione del momento e considera cosa stai realmente cercando. Va bene se ci sei solo per l'eccitazione, ma fai attenzione a non illudere nessuno. Alcuni Gemelli potrebbero essere un po' annoiati o stufi della loro vita sentimentale. Se ti descrivi in ​​questo modo, concentrati sulle tue amicizie. Trascorrere del tempo con persone che ti capiscono e non hanno un programma romantico può essere immensamente commovente.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 9 DICEMBRE 2024

Oroscopo del giorno Cancro :

Tendi a optare per una serata intima, poiché Venere nella tua casa dell'intimità si sincronizza con l'asse nodale. Se stare a casa con il tuo interesse amoroso è la tua routine predefinita, potrebbe essere divertente cambiare le cose uscendo e facendo qualcosa di eccitante. Se sei single e speri di incontrare qualcuno di nuovo, non metterti troppo comodo a rannicchiarti sul divano e scorrere i profili. A volte devi uscire dal tuo guscio e socializzare. Osate mettervi in ​​gioco e stabilire una connessione faccia a faccia.

LEONE OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 9 DICEMBRE 2024

Oroscopo del giorno Leone :

Poiché Venere adorante nella tua casa della partnership si sincronizza con l'asse nodale, potresti rimanere sveglio fino a notte fonda a chiacchierare o scambiare messaggi di testo con il tuo interesse amoroso. È un momento opportuno per avventurarsi in argomenti pesanti come la spiritualità o la politica. Se stai conoscendo qualcuno di nuovo, vorrai sapere dove si colloca su queste e altre questioni vitali prima di fare un investimento emotivo. Una conversazione con un partner di lunga data può essere una vera rivelazione. Osate avventurarvi oltre gli argomenti di cui discutete di solito. Potreste scoprire che la sua posizione su alcune questioni è cambiata. In tal caso, assicuratevi che la vostra relazione lasci spazio a lui (e a voi) per crescere.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 9 DICEMBRE 2024

Oroscopo del giorno Vergine:

Poiché Venere nella tua casa del lavoro si sincronizza con l'asse nodale, prenderai la strada della minor resistenza quando provvederai ai tuoi bisogni materiali. Non puoi permetterti di cedere all'inerzia quando ci sono cose di cui hai bisogno. Coltivare relazioni interdipendenti può fornire una rete di supporto reciproco. Sii attento alle opportunità di barattare risorse e competenze. Potresti non vederne i benefici ora, ma li vedrai nei mesi a venire. È un momento eccellente per iniziare a stringere legami più forti con amici e colleghi disponibili. Se sei in coppia, in amore o per lavoro, inizia a lasciare che l'altra persona si faccia carico di un po' di lavoro. Non dovresti dover gestire tutto da solo.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 9 DICEMBRE 2024

Oroscopo del giorno Bilancia :

Venere nella tua casa del vero amore sincronizzata con l'asse nodale ti invita a lasciare che il tuo interesse amoroso prenda il timone della tua relazione. Di solito ami stare in una relazione, quindi non ti dispiace fare il lavoro pesante. Tuttavia, essere sempre quello che spinge per far accadere le cose alla fine inizia a logorarti. Come puoi valutare veramente l'interesse di una persona per te se sei tu quello che fa tutto il lavoro? Allo stesso modo, per i single della Bilancia, sii il corteggiato invece che l'inseguitore. Sarai più sicuro dei sentimenti e delle intenzioni di una persona quando si sforzerà di conquistarti. Un po' di moderazione può fare molta strada.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 9 DICEMBRE 2024

Oroscopo del giorno Scorpione :

Se vivi con un partner, non puoi procedere in modalità pilota automatico e dare per scontato che stare insieme sia sufficiente. Se lo fai, potresti scoprire di essere in una fase di stallo relazionale, poiché Venere nel tuo regno domestico si allinea con l'asse nodale. Non puoi permetterti di essere pigro e lasciare la tua felicità al caso. Ci vuole una cura costante per mantenerla eccitante e coltivare la connessione che desideri. Cogli l'opportunità di assumere un ruolo più attivo nella tua relazione. Dal prendersi cura delle faccende domestiche alla costruzione del futuro che desideri, è utile avere un piano. Se sei single, guarda oltre il romanticismo e considera le cose pratiche di cui hai bisogno per far funzionare una relazione.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 9 DICEMBRE 2024

Oroscopo del giorno Sagittario :

Quando Venere amichevole si sincronizza con l'asse nodale, potresti scoprire di essere in un ritmo confortevole con i tuoi amici. È una routine affidabile, anche se potrebbe non essere terribilmente eccitante. È il giorno perfetto per esplorare interessi che i tuoi amici non condividono. Dedicare tempo agli hobby, ai progetti creativi e alle tue attività preferite da solista può essere immensamente gratificante. Non significa che stai abbandonando i tuoi amici. Significa che stai esplorando interessi che non dipendono dalle tue relazioni con altre persone. Alcuni Sagittari trarranno soddisfazione dal trascorrere più tempo con i loro figli o dal fare più sforzi per uscire con qualcuno.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 9 DICEMBRE 2024

Oroscopo del giorno Capricorno :

Poiché la Venere viziata nella tua casa dei beni si sincronizza con il Nodo Sud nel tuo settore pubblico, non ci penserai due volte a spendere un sacco di soldi per qualcosa che promette di elevare il tuo status. Di questi tempi, ti interessa molto cosa pensano i perfetti sconosciuti. Otterrai di più per il tuo denaro quando comprerai comfort e sicurezza emotiva. È una giornata ideale per investire in splendidi arredi e decorazioni per la tua casa o spendere soldi per fare qualcosa di speciale con la tua famiglia. Non ti pentirai di aver finanziato esperienze che aumentano la tua felicità e migliorano i tuoi rapporti con le persone a cui tieni.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 9 DICEMBRE 2024

Oroscopo del giorno Acquario :

I piani per un viaggio potrebbero andare a rotoli oggi a causa di circostanze al di fuori del tuo controllo. Potrebbe essere necessario un rinvio. Questo potrebbe rivelarsi molto frustrante per te perché eri ansioso di partire. Non mettere in discussione il funzionamento dell'universo e non farti prendere dalla follia. Qualunque battuta d'arresto tu subisca oggi potrebbe a lungo andare rivelarsi una benedizione sotto mentite spoglie.

PESCI OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 9 DICEMBRE 2024

Oroscopo del giorno Pesci :

Poiché Venere in cerca d'amore nella tua casa dell'auto-annullamento si allinea con l'asse nodale, può essere facile cadere in un modello relazionale che sabota la tua felicità. Puoi essere sorprendentemente a tuo agio con un modo di comportarti che non ti fa sentire bene. Gestire la tua vita amorosa in un modo diverso può essere spaventoso perché non sai cosa accadrà. Tuttavia, puoi prevedere in modo affidabile cosa ti riserva il futuro se continui a fare le cose nello stesso vecchio modo. Non c'è nulla da perdere abbandonando un comportamento autolesionista, e tutto da guadagnare.