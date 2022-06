Oroscopo di oggi 9 giugno 2022: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi giovedì 9 giugno 2022: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi giovedì 9 giugno 2022: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 9 GIUGNO 2022

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: il trigono della Luna Bilancia al Sole dei Gemelli porta una sensazione generale di benessere nella giornata. Creatività, equilibrio, armonia, grazia e impegno sociale sono i tratti distintivi di questa luna, e chi può cavillare con questo? Il sole nella tua terza casa incoraggia la connessione e la comunicazione, quindi approfitta di quell'energia positiva e rispondi a chiamate, messaggi e altre comunicazioni. Se vuoi aggiornare la tua presenza online, anche questa è una buona stella. A un Leone piacerebbe sentirti, quindi contattaci.

Amore/Amicizia: La Luna della Bilancia mette in evidenza la tua settima casa di collaborazione e impegno, in opposizione al tuo pianeta dominante, Marte in Ariete, nella tua prima casa di te stesso. Dovrai fare uno sforzo in più per ascoltare, accettare e comprendere la posizione della persona amata su una questione importante. Non respingerli e non sottovalutare la loro opinione. Se lo fai, te ne pentirai più tardi.

Carriera/Finanza: la luna si scontra con Venere e Urano nel tuo settore monetario, creando condizioni sfavorevoli per i rapporti finanziari oggi. Prenditi cura di tutto ciò che è urgente, come le bollette, quindi lascia il resto per un'altra volta. Se aspetti che le condizioni siano più favorevoli, è meno probabile che tu commetta un errore.

Crescita personale/Spiritualità: le maree vanno e vengono, così come le stagioni e la luna. Tutto ha un ciclo naturale. Quando fluisci con esso, la vita si svolge senza intoppi. Se lo combatti, avrai davanti a te una corsa accidentata.

TORO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 9 GIUGNO 2022

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: la Luna Bilancia trina il Sole Gemelli, generando un'energia edificante. La luna illumina anche il tuo settore della salute e del benessere, incoraggiandoti a trovare il tempo per nutrirti. Infine, si oppone a Chirone in Ariete nella tua dodicesima casa del mistero e dell'inconscio. Hai la possibilità di guarire tutte le vecchie ferite e credenze che ti hanno portato a trascurare te stesso e a anteporre i bisogni degli altri ai tuoi. Se non sei sicuro di come procedere, un saggio Scorpione può offrirti una guida.

Amore/Amicizia: la luna si scontra con il tuo pianeta dominante, Venere in Toro, aumentando la tua sensibilità. Sei meno incline alla socialità del normale e non tollererai gli sciocchi durante questo periodo. Se vuoi prenderti un po' di spazio e salvaguardare il tuo benessere oggi, allora rendilo una priorità. Se sei prosciugato e scoraggiato, nessuno ne trae vantaggio.

Carriera/Finanza: il Sole dei Gemelli brilla luminoso nel tuo settore monetario, triturando la Luna della Bilancia e attivando l'occupazione nel tuo tema natale. Riconoscimento, ricompensa e opportunità sono diretti verso di te. Fai un inchino e goditi i riflettori! Te lo sei guadagnato.

Crescita personale/spiritualità: quando senti che qualcosa sta finendo o sta andando in pezzi, presta attenzione alla tua reazione. Tenti automaticamente di intervenire o fai un passo indietro e rifletti sulla lezione che ti viene offerta?

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 9 GIUGNO 2022

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: "Se non è rotto, non aggiustarlo" è una buona regola pratica mentre la luna è ovviamente vuota nel tuo regno domestico. Potresti entrare in testa quando armeggi con un progetto o una riparazione. Dopo pranzo, una Bilancia potrebbe avere una soluzione creativa.

Amore/Amicizia: Andare d'accordo con gli altri può essere difficile con Marte invadente nel tuo settore sociale che si scontra con l'implacabile Saturno. Le cose possono andare di traverso quando una persona tenta di costringere l'altra a fare qualcosa che non vuole fare. Non essere un prepotente, ma non lasciarti dominare. Se l'atmosfera non ti fa sentire bene e non riesci a risolverlo, allontanati e cerca un compagno più accomodante.

Carriera/Finanza: se un progetto o un piano non è pronto per la prima serata, non dovresti spingerlo. Con il sole nel tuo segno in attesa dello stratega Pallade nel tuo regno dietro le quinte, sei incoraggiato a tenere i tuoi progetti a porte chiuse. Puoi ottenere molti risultati quando nessuno sa cosa stai facendo, perché significa che non possono interferire con il processo o piantare semi di dubbio nella tua testa. Per ora, è intelligente mantenere le cose sulla base della necessità di sapere.

Crescita personale/Spiritualità: presta attenzione a un'improvvisa esplosione di ispirazione. Potresti avere un momento divertente mentre il sole nel tuo segno contatta illuminando Urano. Preparati a vederti sotto una nuova luce.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 9 GIUGNO 2022

Oroscopo del giorno Cancro :

Panoramica generale: con la luna vuota, ovviamente al mattino, potresti mettere il piede in bocca. Se vuoi persuadere qualcuno a fare qualcosa, aspetta fino a dopo l'ora di pranzo. Se lo fai, scoprirai che le persone sono reattive, purché tu non richieda troppo.

Amore/Amicizia: potresti essere ispirato a discutere i tuoi sogni di relazione mentre il comunicativo Mercurio si allinea con Giunone impegnata. Non è sempre facile uscire allo scoperto e dire quello che hai in mente. Se ti senti intimidito, esprimi i tuoi pensieri in modo indiretto. La loro risposta ti dirà se è il momento giusto per andare oltre. Cerca di non prenderla sul personale se non rispondono favorevolmente o non sono pronti ad andare lì con te. Almeno saprai come stanno le cose.

Carriera/Finanza: Risolvere un problema diventa più facile quando lo fai con gli altri. Con il sole in perspicaci Gemelli che contatta lo stratega Pallade nella tua casa del lavoro di squadra, avrai maggiore fiducia nella tua stessa intelligenza quando farai brainstorming con colleghi intelligenti. È probabile che riconoscano cose che tu non conosci e possano riempire gli spazi vuoti su argomenti difficili. Entra in contatto con un genio nella tua cerchia.

Crescita personale/Spiritualità: eserciterai una notevole influenza sugli altri poiché la Luna Vergine nel tuo regno mentale contatta il messaggero Mercurio e la centrale elettrica Plutone. Essere un buon ascoltatore può fornire informazioni che puoi utilizzare a tuo vantaggio.