Oroscopo di oggi 9 luglio 2020: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi giovedì 9 luglio 2020: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi giovedì 9 luglio 2020: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 9 LUGLIO 2020

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: prendersi cura dei propri cari e prendersi cura della propria salute emotiva può figurare nella nostra agenda. Il check-in con un Cancro nella tua cerchia può essere gratificante per loro come per te. Perché non dare al tuo granchio preferito un po 'più di amore?

Amore / Amicizia: con la luna in Pesci che quadrano Venere in volubili Gemelli, una discussione su una questione romantica può rivelare la tua ambivalenza. Il tuo ascoltatore potrebbe chiederti se sei volutamente vago o semplicemente non sai come ti senti. Ci sono sicuramente alcune cose che hai bisogno di tempo per capire. Forse, sarebbe meglio non dire troppo finché non lo fai. Altrimenti, le tue parole potrebbero creare confusione e dare l'impressione sbagliata delle tue intenzioni.

Carriera / Finanza: quando ciò che fai non riesce a onorare il tuo spirito, la cura di sé emotiva è più importante che mai. Potresti sentire il bisogno di automedicare spiritualmente mentre la luna e Cerere si incontrano in Pesci sensibili. Ciò potrebbe significare prendersi del tempo libero dalla tua giornata impegnativa per una sessione di mini-meditazione o centrare la tua pratica spirituale preferita. Una volta riempito il serbatoio, sarai in grado di gestire qualsiasi lavoro ti faccia strada.

Crescita personale / spiritualità: la tua devozione alla famiglia e alla tua vita domestica si approfondisce mentre l'empatica Luna dei Pesci si allinea con Vesta nel tuo regno domestico. Fidati del tuo intuito quando si tratta di questioni che riguardano la tua vita personale.

TORO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 9 LUGLIO 2020

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: con la sensibile Luna dei Pesci nella tua casa di comunità, devi sentire che c'è un posto a cui appartieni. Potresti trovarlo nella compagnia di un gentile Cancro che ti conosce bene. Rendi la tua missione connetterti con loro.

Amore / Amicizia: mentre l'empatica Luna dei Pesci incontra la cura di Cerere nella tua zona di amicizia, c'è un amore reciproco tra te e un amico. Non puoi fare a meno di diventare un po 'sdolcinato quando pensi a quanto significano per te. Perché non fare qualcosa di speciale per far loro sapere quanto li apprezzi? Anche un dolce messaggio di testo potrebbe allietare la loro giornata. Se stai attraversando un periodo difficile, controlla con quell'amico materno che ti offre amore incondizionato.

Carriera / Finanza: essere instabili con le finanze può portare a un caso di rimorso dell'utente. Mentre la variabile Luna dei Pesci piazza Venere in Gemelli volubili, l'indecisione su cosa comprare potrebbe portare a una grande pazzia. Questo perché sarai tentato di acquistare tutte le opzioni disponibili anziché restringere le tue scelte. Va bene se sei a filo, ma sciocco se stai lottando. Aspetta le tue ricevute e non acquistare nulla che sia la vendita finale.

Crescita personale / spiritualità: mentre la luna si allinea con Vesta nel Cancro sentimentale e nella tua zona di comunicazione, sei intenzionato a esprimere quanto tieni. Le parole di amore e gratitudine non sono mai sprecate.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 9 LUGLIO 2020

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: con la sensibile Luna dei Pesci nella tua casa di comunità, devi sentire che c'è un posto a cui appartieni. Potresti trovarlo nella compagnia di un gentile Cancro che ti conosce bene. Rendi la tua missione connetterti con loro.

Amore / Amicizia: mentre l'empatica Luna dei Pesci incontra la cura di Cerere nella tua zona di amicizia, c'è un amore reciproco tra te e un amico. Non puoi fare a meno di diventare un po 'sdolcinato quando pensi a quanto significano per te. Perché non fare qualcosa di speciale per far loro sapere quanto li apprezzi? Anche un dolce messaggio di testo potrebbe allietare la loro giornata. Se stai attraversando un periodo difficile, controlla con quell'amico materno che ti offre amore incondizionato.

Carriera / Finanza: essere instabili con le finanze può portare a un caso di rimorso dell'utente. Mentre la variabile Luna dei Pesci piazza Venere in Gemelli volubili, l'indecisione su cosa comprare potrebbe portare a una grande pazzia. Questo perché sarai tentato di acquistare tutte le opzioni disponibili anziché restringere le tue scelte. Va bene se sei a filo, ma sciocco se stai lottando. Aspetta le tue ricevute e non acquistare nulla che sia la vendita finale.

Crescita personale / spiritualità: mentre la luna si allinea con Vesta nel Cancro sentimentale e nella tua zona di comunicazione, sei intenzionato a esprimere quanto tieni. Le parole di amore e gratitudine non sono mai sprecate.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 9 LUGLIO 2020

Oroscopo del giorno Cancro:

Panoramica generale: ti dedichi a vivere la tua vita migliore in assoluto e ad essere il miglior te che puoi essere. Ecco perché sei desideroso di allargare i tuoi orizzonti. Se hai bisogno di consigli, Pesci può rivelarsi una preziosa guida sul tuo percorso di auto-miglioramento.

Amore / Amicizia: sei destinato a rimanere coinvolto in una fantasia mentre l'immaginaria Luna dei Pesci si scontra con Venere nella tua segreta dodicesima casa. Probabilmente c'è qualcosa di cruciale che non conosci sulla persona che stai fantasticando o sullo scenario dei sogni in cui ti catturi tutti. Va bene finché non agisci su ciò che provi. Tieni presente che se lo fai, la realtà arriverà a schiantarsi e rovinerà il tuo divertimento.

Carriera / Finanza: mentre la Luna dei Pesci si allinea con Vesta dedicata nel tuo segno, sei totalmente devoto ai tuoi interessi e non c'è niente di sbagliato in questo. Se non ti guardi da solo, chi lo farà? È un momento eccellente per esaminare l'istruzione superiore, la formazione professionale o altre attività che possono ampliare i tuoi orizzonti. La ricerca potrebbe rivelare un'eccitante possibilità che vorresti perseguire. È anche un ottimo momento per creare un brusio su ciò che fai.

Crescita personale / spiritualità: la spiritualità diventa un veicolo per la cura di sé mentre la luna si fonde con il nutrimento di Cerere nella tua casa di coscienza superiore. Trascorrere del tempo in una pratica spirituale o in ricerche metafisiche può essere profondamente gratificante.

LEONE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 9 LUGLIO 2020

Oroscopo del giorno Leone:

Panoramica generale: con la luna in Pesci sensibili tutto il giorno, sentirai le cose molto profondamente. La tua intuizione ti dirà tutto ciò che sai delle persone che attraversano il tuo percorso. Tuttavia, un Gemelli mutevole non sarà così facile da capire.

Amore / Amicizia: sei un amico del bel tempo? O forse c'è una persona traballante nella tua squadra? Con la volubile Luna dei Pesci che squadra Venere nel tuo social network, abbondano le domande su chi si può fare affidamento. I piani potrebbero essere annullati all'ultimo minuto semplicemente perché qualcuno ha cambiato idea. Oppure la tua serata potrebbe essere bloccata quando qualcuno (forse tu) ha difficoltà a decidere cosa vogliono fare. Non è la fine del mondo, anche se potrebbe essere un po 'scomodo.

Carriera / Finanza: man mano che la Luna dei Pesci e il nutrimento di Cerere si fondono nella tua casa di risorse condivise, otterrai il massimo da qualsiasi supporto emotivo e finanziario sia a tua disposizione. Non solo per soddisfare i tuoi bisogni, ma per essere in grado di provvedere agli esseri a cui tieni. Ciò include altri significativi, bambini, parenti e neonati in pelliccia. È un momento eccellente per chiedere assistenza se ne hai bisogno.

Crescita personale / spiritualità: fare ciò che puoi per alleviare la sofferenza di qualcuno può far parte della tua missione spirituale. Con l'empatica Luna dei Pesci che aspira Vesta, senti quello che provano e questo ti spinge a offrire aiuto.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 9 LUGLIO 2020

Oroscopo del giorno Vergine:

Panoramica generale: puoi imparare molto dalle persone che attraversano il tuo percorso oggi, in particolare un Acquario. Quindi, non dovresti essere riluttante a sentire il punto di vista di qualcuno. Potrebbe rivelarsi utile e potrebbe aiutarti a completare qualcosa su cui stai lavorando.

Amore / Amicizia: Cerere retrogrado nella tua zona di partenariato fino a metà ottobre ti chiede di esaminare modelli co-dipendenti nelle tue relazioni. Cerere rappresenta la figura materna, la nutrice e la donatrice di vita. Quando i suoi doni non vengono apprezzati, si comporta come una persona disprezzata. Pertanto, il risentimento potrebbe accumularsi se dedichi tutto il tuo tempo a qualcuno che si dedica principalmente ai propri interessi. Coltivare un modo più equilibrato di relazionarsi può aumentare la tua felicità. Non puoi cambiare gli altri, ma puoi cambiare te stesso.

Carriera / Finanza: con la luna in Acquario nella tua zona di lavoro, sei emotivamente investito nell'esito dei tuoi compiti. Sarebbe bello se potessi farcela da solo. Tuttavia, un aspetto del sole e Vesta nella tua zona di lavoro di gruppo suggerisce che potresti dover coordinare i tuoi sforzi con gli altri. Può essere complicato farlo funzionare perché non vedrai gli occhi ma resterai fedele.

Crescita personale / spiritualità: con Venere, il sovrano della tua casa di coscienza superiore in cima alla tua carta, le tue idee sulla spiritualità attirano l'attenzione. Chissà se sei tu o le tue idee illuminate a cui qualcuno è attratto?

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 9 LUGLIO 2020

Oroscopo del giorno Bilancia:

Panoramica generale: sia a casa che sul lavoro, sarai super concentrato sulla realizzazione delle cose. Puoi ringraziare la creativa Luna dei Pesci nella tua zona di lavoro per aumentare la produttività. Se hai bisogno di assistenza, un utile Cancro potrebbe essere disposto a prestare supporto.

Amore / Amicizia: con la Luna dei Pesci vacillante in contrasto con Giunone impegnato, o hai messo troppa o troppa poca energia nel ruolo del partner devoto. Quando sei in una relazione, è un atto di giocoliera costante per capire cosa funziona. I single possono avere difficoltà con lo sforzo di trovare un partner o chiedersi se è quello che vuoi. Ascolta il tuo cuore.

Carriera / Finanza: non lasciare che l'amore per un concetto di cui sei appassionato ti porti in una tana di coniglio. Con l'immaginaria Luna dei Pesci nella tua zona di lavoro a quadratura di Venere, potresti perdere tempo prezioso inseguendo un'idea poco pratica. Fai del tuo meglio per rimanere concentrato. Almeno fino a quando i tuoi compiti più urgenti non saranno stati curati. Se ti rimane il tempo, dedicalo alla ricerca delle tue idee. Può essere d'ispirazione; tuttavia, quando c'è un lavoro da fare, ciò che è richiesto è concentrazione e duro innesto.

Crescita personale / spiritualità: la luna che si fonde con il nutrimento di Cerere nella tua zona di benessere segnala la necessità di prendersi cura di sé. Esercizio fisico, preparare una cena nutriente e colpire il fieno abbastanza presto per dormire bene la notte. Il tuo corpo ti ringrazierà.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 9 LUGLIO 2020

Oroscopo del giorno Scorpione:

Panoramica generale: seguire le tue passioni sembra cruciale con la luna nel regno che governa il romanticismo, la creatività e l'intrattenimento. Fare qualcosa che ti porta gioia è l'ultimo atto di cura di te stesso. Un Cancro potrebbe essere desideroso di unirsi al tuo divertimento.

Amore / amicizia: la volubilità può essere scoraggiante. Mentre la Luna Pesci e Venere vacillanti si scontrano nelle zone della tua vita sentimentale, una parte interessata potrebbe chiedersi se sai davvero cosa vuoi. Fino a quando non lo capisci, fai attenzione a non inviare segnali contrastanti. Può far pensare a una persona che stai giocando. Se i ruoli sono invertiti, fai delle domande piuttosto che dare per scontato che l'altra persona ti stia rovinando. Potrebbero essere sinceramente confusi.

Carriera / Finanza: la creativa Luna dei Pesci che aspira Vesta nel regno che governa l'apprendimento e l'esplorazione lo rende un giorno eccellente per fare ricerca e promuovere nuove idee. Sarai totalmente nella zona quando cerchi nuove informazioni e fonti per far arrivare il tuo progetto o prodotto. Piuttosto che restringere la concentrazione, pensa in grande. Trasmetti la tua rete in lungo e in largo e vedi cosa fai. Più tardi, puoi decidere quali opzioni sono realizzabili.

Crescita personale / Spiritualità: Con una luna / Cerere incontrati nella tua casa di auto-espressione, una ricerca creativa può essere terapeutica. Non devi essere un esperto perché ti dia gioia. Provalo!

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 9 LUGLIO 2020

Oroscopo del giorno Sagittario:

Panoramica generale: con la luna in Acquario nella tua casa di comunicazione, puoi aspettarti una raffica di chiamate, e-mail e messaggi. Ti divertirai a ritrovarti con amici e parenti, in particolare un Acquario. Essere connessi ti fa sentire parte integrante della vita di tutti.

Amore / amicizia: Cerere, retrogrado nel tuo regno domestico fino a metà ottobre, ti chiede di contemplare se è affetto materno o soffocante amore che dai alla tua famiglia e alla tribù prescelta. Cerere rappresenta la figura materna, la nutrice e la donatrice di vita. Quando i suoi doni non vengono apprezzati, si comporta come una persona disprezzata. Pertanto, potresti ritirarti da qualcuno che rifiuta le tue cure. Usa questo periodo per contemplare se sei utile o intrigante. Potrebbe essere una rivelazione rendersi conto che non sai sempre cosa è meglio.

Carriera / Finanza: nonostante il tuo immenso talento e creatività, non ti fidi sempre della tua voce unica. Quando sei traballante, lo è anche la tua consegna. La dea guerriera espressiva del mercurio Eris nella tua casa di autoespressione ti incoraggia a iniziare a parlare di più e a condividere le tue idee. Va bene se fai poco rumore. Potrebbe essere quello che serve per farti sentire da qualcuno.

Crescita personale / spiritualità: con il sovrano della tua zona di spiritualità, il sole, nella tua casa di rigenerazione, potresti essere affascinato da insegnamenti che riguardano la morte e l'aldilà. Leggere su questi argomenti potrebbe farti piacere.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 9 LUGLIO 2020

Oroscopo del giorno Capricorno:

Panoramica generale: prendersi cura degli altri ti dà un senso di scopo e ti aiuta a sentirti bene con te stesso. È necessario un buon giudizio per discernere se stai facendo troppo o troppo poco. Non esagerare con un cancro. Offrire di meno può significare di più.

Amore / Amicizia: con la Luna dei Pesci che contatta Vesta nella tua casa di associazione, potresti essere iper-concentrato sull'ottenere una relazione giusta. Ciò potrebbe comportare l'essere così attento alle esigenze del tuo partner da renderti indispensabile. Questo non è un accordo commerciale. Quindi, non dovresti provare ad acquistare affetto né a garantire la lealtà di una persona. Dimentica di prendere misure estreme. È sufficiente presentarsi come al solito.

Carriera / Finanza: con la luna in Pesci vacillante che squadrava Venere nella tua zona di lavoro, potresti sembrare un po 'ambivalente su un progetto a cui stai lavorando. Cambiare continuamente idea può far dubitare i colleghi se sai cosa stai facendo. Forse stai considerando troppe variabili e ti distraggono da concetti che non sono rilevanti per l'attività in corso? Torna al piano originale e individua ciò che è più importante. È l'unico modo per rimanere in pista.

Crescita personale / spiritualità: man mano che la luna si fonde con la cura di Cerere, connettere persone che condividono interessi e obiettivi simili può essere il tuo modo di offrire supporto. È gratificante essere la persona che aiuta amici e colleghi a stabilire i contatti di cui hanno bisogno.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 9 LUGLIO 2020

Oroscopo del giorno Acquario:

Panoramica generale: stai visualizzando denaro in modo realistico? O stai vivendo in una fantasia finanziaria? La guida di un Cancro sensibile nella tua cerchia può aiutarti a discernere la differenza. Coltivare la prosperità implica diventare reali su dove stanno le cose.

Amore / Amicizia: mentre l'illusoria Luna dei Pesci nella tua zona del denaro piazza la sontuosa Venere, il denaro non è un oggetto quando ti diverti. Quindi, potresti sguazzare su un vino costoso e cenare o far cadere un sacco di soldi in preparazione per una data calda. Invece di fare scelte sensate, potresti chiudere un occhio sui costi e spendere senza pensare alle conseguenze. Va bene se hai soldi da bruciare; tuttavia, se non sei così a filo, paga essere più fiscalmente responsabile.

Carriera / Finanza: con la visionaria Luna dei Pesci che aspira Vesta dedicata nella tua casa di lavoro, riconosci il valore nel portare tutto a ciò che fai. La tua spinta verso la perfezione può spianare la strada a un'esecuzione potenzialmente impeccabile delle tue attività. Sarai altrettanto diligente quando si tratta di aumentare di livello le tue abilità. Forse stai immaginando le potenziali ricompense finanziarie che i tuoi risultati possono portare? Tieni gli occhi sul premio.

Crescita personale / spiritualità: con la luna che incontra nutrire Cerere nella tua zona monetaria, la cura di sé inizia con la capacità di provvedere ai tuoi bisogni materiali. Verifica di prendere solide decisioni finanziarie.

PESCI OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 9 LUGLIO 2020

Oroscopo del giorno Pesci:

Panoramica generale: la tua natura premurosa e compassionevole è in pieno effetto. Assicurati solo che la cura di sé sia ​​anche una parte del quadro. Altrimenti, potresti provare risentimento per qualcuno (forse un Cancro) che fai di tutto per sostenere. Non essere un martire.

Amore / amicizia: dov'è la festa, Pesci? Con la luna nel tuo segno che contatta Vesta nel regno che governa il romanticismo e l'intrattenimento, avrai intenzione di assicurarti che chiunque ti stia divertendo si diverta. Perché ti preoccupi profondamente del tuo compagno, andrai lontano per pianificare la data perfetta o una gita piacevole. Fai attenzione a non lasciare il tuo piacere fuori dall'equazione. Dovrebbe anche essere uno sforzo piacevole per te.

Carriera / Finanza: Con la luna e la cura di Cerere che si fondono nel tuo segno, sembra che tu stia ponendo al primo posto i bisogni degli altri. Tuttavia, un esame più attento può rivelare che stai cercando il numero uno. Non c'è niente di sbagliato in questo. Dopo tutto, se non ti prendi cura dei tuoi interessi, chi lo farà? Una volta che hai assicurato le cose per te stesso, puoi estendere il tuo supporto a un collega che potrebbe usare una mano amica.

Crescita personale / Spiritualità: Mentre la luna quadrerà Venere in volubili Gemelli, i tuoi cari potrebbero trovarti un po 'traballante. Fai attenzione a non dare l'impressione di non poterti fidare. Onorare i tuoi impegni è importante.