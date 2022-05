Oroscopo di oggi 9 maggio 2022: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi lunedì 9 maggio 2022: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi lunedì 9 maggio 2022: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 9 MAGGIO 2022

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: il lunedì inizia in modo difficile con un'opposizione mattutina tra la Luna Leone e Saturno in Acquario, drenando energia e bloccando emozioni ed espressione. Se ciò non bastasse, la luna diventa vuota fino a questa sera, quando si sposta nella Vergine terrena e pratica. Sapere questo ti consente di evitare di sentirti frustrato mentre fai girare le ruote cercando di portare avanti le cose. Concediti il ​​permesso di passare in secondo piano oggi e non cercare di forzare nulla. Un Toro apprezzerà una parola di consiglio e saggezza.

Amore/Amicizia: la luna mette in evidenza il tuo settore amoroso e romantico, in opposizione sia a Saturno che a Vesta. Le emozioni sono rigide, forse anche bloccate, mentre la paura dell'impegno e l'intimità sono sottolineate. Finché non hai grandi aspettative sulla tua amata oggi, e viceversa, scivolerai attraverso questi transiti illeso.

Carriera/Finanza: con un quadrato tra la Luna Leone e i nodi della luna che attiva la tua seconda casa del denaro e l'ottava casa delle risorse condivise, puoi aspettarti attriti sulle questioni finanziarie. Usa questa come un'opportunità di crescita personale e non prendere nulla sul personale. Che questo sia un momento di insegnamento.

Crescita personale/Spiritualità: quando impari a leggere la stanza e a capire la configurazione del terreno, e quando riesci a percepire il flusso di energia, ti salverai dalla frustrazione e dalla delusione. Apri gli occhi; scegli saggiamente le tue battaglie.

TORO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 9 MAGGIO 2022

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: l'opposizione tra la Luna del Leone e Saturno, seguita da una luna vuota tutto il giorno, dà il tono della giornata, uno di energia ed emozione bloccate. Ti risparmierai una grande quantità di energia e frustrazione riconoscendo questo come uno di quei giorni in cui avrai una sfida praticamente ovunque ti giri e non è probabile che cancellare le cose dalla tua lista quando finisci di gestirle. Con la luna vuota, ovviamente, questo è un ottimo momento per tuffarti nella tua immaginazione o goderti la solitudine, se puoi. Una Vergine può offrire una soluzione a un dilemma che stai affrontando.

Amore/Amicizia: questo è un giorno di emozioni smorzate ed energia bloccata, quindi aspettati che il romanticismo passi in secondo piano e guidi tranquillamente fino a questa sera quando la luna si sposta nella Vergine e illumina la tua quinta casa di amore e passione. Ciò renderà più facile entrare in contatto con la persona amata, quindi prendi in considerazione la possibilità di pianificare la cena in modo da poter godere della reciproca compagnia.

Carriera/Finanza: Saturno e Vesta in Acquario attivano il tuo settore di carriera e si oppongono alla Luna Leone. Sono probabili difficoltà e sfide e potresti trovare opposizione alle tue idee e ai tuoi progetti. Piuttosto che cercare di spingere il fiume, fai un passo indietro, riorganizzati e pianifica un altro approccio entro la fine della settimana.

Crescita personale/spiritualità: a volte una caduta mostra che hai le ali e sai volare.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 9 MAGGIO 2022

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: la Luna Leone si oppone a Saturno in Acquario mentre il giorno inizia e segue rapidamente una luna vuota. L'energia si sente pesante, le emozioni sono bloccate e potresti sentirti come Sisifo che cerca di spingere quel masso su una collina tutto il giorno. Quindi smettila di provare! Arrenditi al modo in cui le cose stanno proprio ora, sapendo che entro questa sera le cose cambieranno quando la luna lascerà la sua posizione di vuoto ed entrerà nella Vergine terrena e pratica. Fino ad allora, se ti aspetti ritardi e sfide, non sarai frustrato o deluso, sarai preparato. Un Acquario sta lottando e tu hai la dose di medicine di cui ha bisogno.

Amore/Amicizia: Cerere in Gemelli fa sestile alla Luna Leone, evidenziando il tuo desiderio di prenderti cura e dare agli altri. Questo è un punto luminoso in un cielo nuvoloso oggi, quindi segui l'impulso di essere generoso e gentile e lascia che ti guidi mentre vai.

Carriera/Finanza: Nettuno attiva il tuo settore di carriera, scontrandosi con la luna, rendendo difficile vedere chiaramente o farsi strada in una situazione difficile. L'inganno è possibile con il transito in gioco, quindi leggi la stampa fine, punti ogni "i" e incrocia ogni "t". Meglio ancora, aspetta domani per firmare qualcosa di importante.

Crescita personale/Spiritualità: la luce illumina brillantemente la strada davanti a te. Gira intorno alle ombre scure e tieni entrambi i piedi sul tuo cammino.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 9 MAGGIO 2022

Oroscopo del giorno Cancro :

Panoramica generale: la giornata inizia con un'opposizione della Luna Leone a Saturno e Vesta in Acquario, seguita rapidamente da una luna vuota che dura tutto il giorno! Preparati per le sfide, le emozioni intrappolate e l'energia bloccata e farai bene. Finché non ti aspetti che tutto andrà per il verso giusto e che la giornata sarà piena di unicorni e arcobaleni, non dovrai affrontare delusioni e frustrazioni. Le cose diventano più facili questa sera quando la luna si sposta nella Vergine terrena, in armonia con la tua energia cancerosa. Una parola gentile con un Sagittario farà molto.

Amore/Amicizia: Plutone mette in evidenza la tua settima casa di partnership, scontrandosi con la luna. Se la tua amata è lunatica e fuori di testa, puoi ringraziare questo transito. Lo stesso vale per te, inoltre sei più sensibile del solito, il che può rendere più difficile affrontare le difficoltà. Rilassati un po' e rilassati. Questo giorno alla fine giungerà al termine e sarai in grado di connetterti più facilmente.

Carriera/Finanza: Con la Luna Leone che attiva il tuo settore monetario, opporsi a Saturno orientato al business nel tuo settore di risorse condivise, collaborazione e questioni finanziarie può essere difficile o fermo oggi. Accettalo per quello che è e riprendi i negoziati entro la fine della settimana.

Crescita personale/Spiritualità: libera la mente, connettiti al tuo cuore, quindi decidi.