Oroscopo di oggi 9 settembre 2020: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi mercoledì 9 settembre 2020: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi mercoledì 9 settembre 2020: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 9 SETTEMBRE 2020

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: potrebbe sembrare di essere in uno schema di tenuta mentre il tuo sovrano, Marte, entra nella sua fase retrograda. Se la vita non ti dà il via libera, c'è una ragione per questo. Potrebbe esserci opposizione da parte di una Bilancia se tenti di passare al potere.

Amore / amicizia: è un momento opportuno per rallentare e pensare al modo migliore per perseguire la collaborazione. I tuoi piani devono essere qualcosa di più di ciò che funziona per te. Se sei in coppia, sii rispettoso dei desideri del tuo partner. Per i single, prova a lasciare che l'altra persona prenda l'iniziativa. Cambiare il tuo gioco ha i suoi vantaggi.

Carriera / Finanza: con lo strategico sole nella Vergine e l'auspicio Giove che danno energia alle tue zone di lavoro, potresti avere la possibilità di migliorare la tua carriera. Questa non è una mossa laterale, ma un'opportunità per saltare in avanti. Non succederà dall'oggi al domani, anche se un passo che fai oggi potrebbe avvicinarti al tuo obiettivo. Perché non avere fede, fare un tentativo e vedere cosa succede? A volte, un'opportunità è destinata a te e tutto ciò che devi fare è presentarti.

Crescita personale / spiritualità: hai energia da bruciare. Con il tuo sovrano, Marte, retrogrado nel tuo segno fino al 13 novembre, sarai frustrato e impaziente quando le cose non vanno come vuoi. La fretta pone le basi per gli incidenti, quindi fai attenzione. Il retrogrado ti invita a rallentare e riconsiderare quello che stai facendo. Prenditi del tempo per rivedere i tuoi piani.

TORO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 9 SETTEMBRE 2020

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: cosa sta succedendo sotto la superficie, toro? Prenditi un momento per rallentare e capire cosa ti sta guidando prima di schiantarti e bruciarti. Non è colpa di un Ariete spericolato se sei tu a perdere il controllo della ruota. Presta attenzione a ciò che ti aspetta.

Amore / Amicizia: con un allineamento sole / Giove che influisce sulla tua vita amorosa, inseguirai il grande sogno romantico. Potresti essere ispirato a perseguire qualcuno che vive lontano. Oppure potresti essere attratto da una persona che proviene da un paese, una cultura o un background diversi. Per le coppie, inizia a pianificare la tua prossima vacanza, anche se mancano mesi.

Carriera / Finanza: Marte che va retrogrado nella tua confusa dodicesima casa ti invita a correggere il comportamento di auto-sabotaggio che crea problemi nella tua vita lavorativa. Fino al 13 novembre potresti sentirti frustrato dalla tua incapacità di portare avanti le cose. Uno sguardo più approfondito potrebbe rivelare che non lavori così duramente come dovresti se temi che i tuoi sforzi finiscano nel nulla. Usa questo tempo per disfare la rabbia e il risentimento repressi e per recuperare il potere dai fallimenti passati.

Crescita personale / spiritualità: potrebbe essere in cantiere un'avventura a causa dell'allineamento del Sole in Vergine con Giove nella tua casa di esplorazione. Se stai vicino a casa, fare qualcosa di diverso dalla tua solita routine potrebbe darti l'eccitazione che desideri. La crescita arriva ampliando i tuoi orizzonti in modo divertente.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 9 SETTEMBRE 2020

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: con la luna nel tuo segno per tutto il giorno, la tua innata versatilità ottiene una spinta. Sei sicuro di avere un dito in ogni torta. Un Leone apprezzerà la tua capacità di destreggiarsi con successo in diversi compiti. È facile per un multitasker come te.

Amore / amicizia: oggi, il potente Marte diventa retrogrado nella tua zona di amicizia. Fino al 13 novembre, un conflitto con un amico potrebbe divorarti. Potresti essere ugualmente infastidito se ritieni di essere sempre in competizione. In questo momento, non puoi fare a meno del supporto di amici che ti motivano. Possono essere fondamentali per aiutarti a raggiungere i tuoi obiettivi. Prova a risolvere le tue differenze e trova un modo per andare d'accordo.

Carriera / Finanza: la tua generosità si riflette su di te in molti modi. Con il Sole in Vergine che si allinea con Giove portatore di benedizioni nel regno che governa il denaro degli altri, qualcuno vicino a te (come il tuo interesse amoroso o un alleato commerciale) potrebbe fornire i soldi o le risorse di cui hai bisogno. Potrebbe anche essere un momento propizio per cercare il sostegno di un istituto finanziario. Quando le benedizioni fluiscono sulla tua strada, è facile presumere che il pozzo sia senza fondo. Non dare per scontata la fortuna.

Crescita personale / spiritualità: con la luna nel tuo segno in aspetto Vesta avrai bisogno di tempo per te stesso per esplorare le tue idee. Sei come uno scienziato pazzo quando sei così ispirato. Chissà cosa ti inventerai!

CANCRO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 9 SETTEMBRE 2020

Oroscopo del giorno Cancro:

Panoramica generale: con la Luna Gemelli nella tua dodicesima casa riposante per tutto il giorno, potresti aver bisogno di tempi di inattività extra. Avrai bisogno di pace e tranquillità per ordinare i tuoi pensieri. Parla con un Leone esperto di soldi se hai bisogno di feedback su un problema finanziario.

Amore / amicizia: andare d'accordo con il tuo interesse amoroso è facile. Con il coscienzioso Sole Vergine che aspira al benevolo Giove nella tua casa di collaborazione, l'attenzione e il desiderio di felicità reciproca creano buoni rapporti e aiutano a rafforzare il tuo legame. Se sei single, non puoi fare a meno di sentirti ottimista riguardo ai tuoi potenziali clienti. Potresti scoprire che esiste una gamma più ampia di potenziali partner tra cui scegliere di quanto pensavi. Investi del tempo per conoscere qualcuno di nuovo.

Carriera / Finanza: è un passo avanti e ora due passi indietro con il motivatore Marte che diventa retrogrado nella tua zona di carriera. Fino al 13 novembre, potrebbe sembrare che i tuoi progressi si siano fermati. È più probabile che le cose stiano rallentando abbastanza da lasciarti coinvolgere da tutto ciò che è successo negli ultimi mesi. Concedi alla tua ambizione una pausa mentre dedichi del tempo per sviluppare una maggiore fiducia nel trattare con persone di alto livello e influenti nella tua cerchia professionale.

Crescita personale / spiritualità: con la giocosa Venere in contrasto con Cerere nella tua casa di coscienza superiore, alcuni potrebbero chiedersi se la tua compassione è per spettacolo. Puoi sostenerlo con l'azione?

LEONE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 9 SETTEMBRE 2020

Oroscopo del giorno Leone:

Panoramica generale: l' individualità è importante per te. Con l'espressiva Luna Gemelli nella tua casa della comunità, vorrai essere vicino a persone che ti capiscono e ti accettano per come sei. Un Pesci potrebbe trovare difficile abbracciare il vero te.

Amore / Amicizia: con Venere nel tuo segno che si scontra con la nutrice Cerere, la tua atmosfera giocosa potrebbe far pensare a qualcuno che non prendi sul serio i suoi bisogni. Allo stesso modo, il tuo interesse amoroso potrebbe sentirsi minacciato se sei troppo civettuolo. È un peccato che le persone giudichino e non riescano a guardare oltre la superficie. Allo stesso tempo, il tuo comportamento dice molto su di te. Assicurati che ciò che fai rifletta le tue vere intenzioni.

Carriera / Finanza: un miglioramento potrebbe essere in serbo per la tua vita lavorativa o per le tue finanze. Un auspicabile allineamento sole / Giove che influisce sui tuoi affari lo rende un momento ideale per perseguire una nuova opportunità o richiedere un cambiamento nel tuo attuale lavoro, come ore aggiuntive o migliori condizioni di lavoro. Vale la pena essere proattivi quando hai il supporto planetario dalla tua parte. Il tuo rapporto con i colleghi sarà più piacevole del solito, quindi è un ottimo momento per lavorare insieme a un compito impegnativo.

Crescita personale / spiritualità: quando sei impegnato a difendere le tue convinzioni, non ti prendi sempre del tempo per verificare i fatti. Con il guerriero Marte retrogrado nella tua zona di saggezza fino al 13 novembre, puoi tornare sui tuoi passi e capire dove sei uscito dal messaggio.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 9 SETTEMBRE 2020

Oroscopo del giorno Vergine:

Panoramica generale: con la Luna Gemelli nella tua casa di status per tutto il giorno, ti divertirai a fare networking. Stai alla ricerca di un Leone che si distingue dalla massa. Potrebbero essere un contatto importante.

Amore / amicizia: se sei in vena di festa, pianifica di fare qualcosa di eccitante. Con il sole nel tuo segno che aspira a Giove nel regno che governa il romanticismo, la creatività e l'intrattenimento, farai di tutto per divertirti. Un appuntamento sontuoso o un intrattenimento di grandi dimensioni potrebbero essere all'ordine del giorno. Se speri di incontrare qualcuno di nuovo, potresti entrare in contatto con una persona che porta più pepe nei rapporti. Tieni gli occhi aperti per un custode.

Carriera / Finanza: fai attenzione a non accumulare debiti mentre Marte è retrogrado nel regno che governa il denaro degli altri. Fino al 13 novembre, dovresti concentrarti su come uscire dal buco piuttosto che scavare più a fondo. Un recente conflitto con il tuo partner (o la tua banca) per il denaro potrebbe essere riesaminato. È stressante averlo in testa. Affrontalo frontalmente invece di cercare di evitarlo.

Crescita personale / spiritualità: la tua atmosfera ottimista è piuttosto contagiosa. Non sorprenderti se le persone chiedono a gran voce di essere in tua compagnia. L'allegria che porti è necessaria e eleverà l'atmosfera ovunque tu vada.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 9 SETTEMBRE 2020

Oroscopo del giorno Bilancia:

Panoramica generale: con la luna in Gemelli e la tua casa di istruzione superiore per tutto il giorno, hai bisogno di stimoli mentali. Ti divertirai ad imparare cose nuove e condividere idee con persone esperte. Un Leone potrebbe possedere le informazioni degli esperti che stai cercando.

Amore / amicizia: se ci sono problemi in una relazione, può renderti irritabile. Ancora di più quando Marte diventa retrogrado nella tua casa di collaborazione. Fino al 13 novembre, puoi rivedere vecchi problemi rimasti irrisolti. Cerca di rispondere consapevolmente piuttosto che reagire ciecamente a ciò che accade. Questa è la tua occasione per imparare come affrontare i conflitti e gestire il confronto in modo più maturo. Non deve essere sempre una corsa accidentata.

Carriera / Finanza: lavorare con un team può essere fonte di ispirazione; tuttavia, devi anche lavorare in modo indipendente in modo da poter sviluppare le tue idee. Qualcosa che senti potrebbe spingerti a fare delle ricerche. Ciò che impari potrebbe essere utile per i tuoi progetti o potresti voler contribuire a uno sforzo collaborativo.

Crescita personale / spiritualità: con il Sole in Vergine che aspira a Giove di buon auspicio nel tuo regno domestico, ti sentirai bene per il tuo rapporto con la famiglia e i compagni di stanza. Potresti essere ispirato a migliorare il tuo spazio vitale a qualcosa di più grande o più lussuoso. Fai solo attenzione a non impegnarti in più di quanto ti puoi permettere.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 9 SETTEMBRE 2020

Oroscopo del giorno Scorpione:

Panoramica generale: la conversazione diventa piuttosto profonda con l'espressiva Luna Gemelli nella tua enigmatica ottava casa. Le risposte superficiali non ti soddisferanno. Avrai voglia di andare in fondo alle cose. Un Leone può dirti quello che devi sapere su una questione di carriera.

Amore / amicizia: anche se non sei una persona socievole, potresti sentirti tale oggi. Con il Sole in Vergine nella tua casa della comunità che si sincronizza con il magnanimo Giove nella tua zona di comunicazione, ti divertirai a connetterti con gli amici e parlare con persone nuove e stimolanti. Assicurati di scambiare informazioni in modo da poter rimanere in contatto. Potrebbero esserci comunicazioni importanti a lunga distanza, quindi tieni il telefono a portata di mano.

Carriera / Finanza: hai lavorato sodo, quindi non è una grande sorpresa se sei stressato. Prima di poterti rilassare, potresti dover tornare al punto di partenza con un progetto in corso. Con Marte retrogrado nella tua casa di lavoro fino al 13 novembre, dovrai rivedere i compiti recenti e risolvere i nodi. Potrebbe essere un dolore totale, soprattutto se tu e i tuoi colleghi non siete d'accordo su come portare a termine le cose. Questa ripetizione ti darà la possibilità di sistemare le cose.

Crescita personale / spiritualità: la fase retrograda di Marte è un momento eccellente per rilanciare un piano di fitness a cui hai rinunciato. Salva schemi nuovi e alla moda per dopo. Potresti vedere risultati migliori da una routine con cui hai già familiarità.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 9 SETTEMBRE 2020

Oroscopo del giorno Sagittario:

Panoramica generale: sul lavoro e nei tempi di inattività, cercherai la compagnia di una persona che è sulla tua lunghezza d'onda. Sarà bello stare con qualcuno con cui hai un legame speciale. Uscire con un Leone avventuroso può ispirarti a fare grandi progetti.

Amore / amicizia: con Marte promettente nella tua casa del vero amore, sei entusiasta del romanticismo. Marte retrogrado segnala che devi rallentare. Fino al 13 novembre, puoi lenire gli ego che sono stati feriti in battaglia e fare ammenda per essere troppo forte. Se hai lottato per conquistare l'affetto di qualcuno, usa questo tempo per determinare se valgono davvero tutti gli sforzi che hai fatto.

Carriera / Finanza: è ora che i tuoi risultati vengano riconosciuti. Con il Sole in Vergine nella tua zona di carriera che aspira a Giove di buon auspicio nel tuo settore monetario, il riconoscimento potrebbe arrivare sotto forma di un aumento o di una nuova opportunità. Non aspettarti che ti cada in grembo. Pianifica un incontro con il tuo supervisore o una persona influente che possa aiutarti ad andare avanti. Se hai qualcosa da mostrare, questo non è il momento per essere modesto.

Crescita personale / spiritualità: il desiderio di avventura può scontrarsi con il tuo desiderio di domesticità. Non è un grosso problema se sei single. Anche se, se sei in coppia, dovrai determinare dove si trovano le tue priorità.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 9 SETTEMBRE 2020

Oroscopo del giorno Capricorno:

Panoramica generale: con la luna in Toro nella tua giocosa quinta casa per tutto il giorno, darai un senso di divertimento a tutto ciò che fai. Sei determinato a divertirti, qualunque cosa accada. Nemmeno uno Scorpione minaccioso può rovinare il tuo buon umore.

Amore / Amicizia: il tuo sex appeal avrà sicuramente una spinta, con la sensuale Venere nella tua zona di intimità fino al 2 ottobre. La tua scena di boudoir potrebbe essere molto bollente nelle prossime settimane. Fai un inventario dei tuoi indumenti intimi e butta via le tue vecchie mutandine logore. Potresti essere in ritardo per un aggiornamento del guardaroba. Anche se è solo per la tua soddisfazione, ti sentirai più desiderabile quando indossi qualcosa che ti mette dell'umore giusto. Quando ti senti sexy, è probabile che anche le altre persone ti trovino sexy.

Carriera / Finanza: con Venere in magnanimo Leone e la tua casa di risorse condivise, beneficerai della gentilezza di amici e sconosciuti. Fino al 2 ottobre, il tuo interesse amoroso, un alleato in affari o un cliente importante potrebbe essere eccezionalmente generoso. Queste sono le persone a cui rivolgersi per denaro, opportunità e privilegi speciali che cerchi. Le persone a cui piaci e godono della tua compagnia saranno più generose del solito.

Crescita personale / spiritualità: con il Sole in Vergine che attraversa la tua casa di esplorazione, stai tutto per ampliare i tuoi orizzonti. Dove puoi andare? Come puoi crescere? Stai alla ricerca di un'opportunità per sperimentare qualcosa di nuovo.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 9 SETTEMBRE 2020

Oroscopo del giorno Acquario:

Panoramica generale: tutto sembra un problema di vita o di morte quando il sole attraversa la tua casa di trasformazione. Non lasciare che un Ariete ti spaventi con uno scenario peggiore. In effetti, dovresti stare alla larga da chiunque ami trasmettere il destino e l'oscurità.

Amore / amicizia: potrebbe esserci uno scontro tra ciò che qualcuno dice e ciò che fa quando Venere e Marte si scontrano. Di conseguenza, può scatenare un disaccordo. In alternativa, potresti incrociare i fili, facendo saltare qualcuno (forse tu) alla conclusione sbagliata. Prova a parlare delle cose prima di dare per scontato il peggio. La tensione sessuale è palpabile. Se gestisci le cose nel modo giusto, il tuo piccolo gesto potrebbe aprirti nuove opportunità.

Carriera / Finanza: sarai visto come la voce dell'autorità? O solo qualcuno che fa molto rumore? Con il comunicatore Mercurio in contrasto con il guerriero Marte, potresti trovare difficile decidere quanto dovresti essere assertivo. Se hai qualcosa di prezioso da aggiungere al dialogo, parlane con tutti i mezzi; tuttavia, se la tua voce si limita ad aumentare il caos, è una buona idea tenere i tuoi pensieri per te.

Crescita personale / spiritualità: i tuoi pensieri possono essere pieni di ansia mentre la Luna in Ariete e Chirone ferito si allineano. La buona notizia è che non devi credere a tutto ciò che pensi. Se devi essere ossessionato, lascia che si tratti di qualcosa di potenziante.

PESCI OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 9 SETTEMBRE 2020

Oroscopo del giorno Pesci:

Panoramica generale: la tua vita interiore attirerà la tua attenzione mentre la Luna Gemelli attraversa il tuo regno domestico. Concentrarsi su preoccupazioni private e trascorrere del tempo con i propri cari sarà gratificante. Per assistenza su una questione familiare o familiare, rivolgiti a un Leo di fiducia.

Amore / Amicizia: l'amore e il sostegno che ricevi da un amico o dal tuo partner potrebbero riaffermare la tua fede nell'umanità. Con l'utile sole nella Vergine e Giove portatore di benedizioni che energizzano le tue zone popolari, la tua tribù potrebbe uscire in piena forza per darti ciò di cui hai bisogno. Stai alla ricerca di una persona saggia e generosa che desideri conoscere meglio. Potrebbero essere l'aggiunta perfetta al tuo equipaggio.

Carriera / Finanza: se hai esaurito il budget, Marte retrogrado nella tua zona monetaria bloccherà il flusso di spesa. Sebbene, fino al 13 novembre, potrebbe anche rallentare il flusso di denaro che ti arriva. Fai del tuo meglio per evitare litigi per denaro o beni. È una distrazione di cui non hai bisogno. Invece, risolvi i problemi finanziari. Può eliminare i blocchi energetici che limitano la prosperità. Questa pausa ti invita a riformulare la tua relazione con preoccupazioni materiali e ad andare sulla strada giusta.

Crescita personale / spiritualità: sei bravissimo a dare, ma non sempre sai come ricevere. Non lasciare che diventi una faccenda imbarazzante. Sappi che meriti tutte le cose buone che ti capitano.