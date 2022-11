Oroscopo di oggi 11 novembre 2022 segno per segno – Affaritaliani.it

Oroscopo oggi venerdì 11 novembre 2022: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi venerdì 11 novembre 2022: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI VENERDì 11 NOVEMBRE 2022

Oroscopo del giorno Ariete:

Le tue speranze per il futuro potrebbero essere facilmente deluse quando il Sole Scorpione si scontra con il pessimista Saturno nella tua casa di obiettivi a lungo termine. Potresti temere di non avere il supporto emotivo o finanziario di cui hai bisogno per avere successo. È intelligente essere realistici su ciò che puoi ottenere e dare un'occhiata più da vicino agli ostacoli sul tuo cammino. Tuttavia, non lasciare che fattori esterni ti facciano rinunciare a un sogno. Una missione conoscitiva può mostrarti come rendere il tuo obiettivo più raggiungibile. La pazienza non sarà il tuo forte mentre la luna si fonde con il tuo sovrano, il veloce Marte. Metti i freni, montone. Roma non è stata costruita in un giorno.

TORO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 11 NOVEMBRE 2022

Oroscopo del giorno Toro:

Non vedrai faccia a faccia con una figura autoritaria come il sole in Scorpione guidato quadra il formidabile Saturno in cima alla tua carta. Un supervisore, un genitore o una figura importante nel tuo mondo potrebbe rifiutarsi di firmare i tuoi piani. Allo stesso modo, tu e il tuo partner potreste scontrarvi su chi comanda. La resistenza che incontri potrebbe indebolirti o renderti più forte. Non puoi prendere un "no" sul personale e rimanere ancora in tuo potere. Considera questo come una critica a ciò che intendi fare piuttosto che un commento su chi sei come persona.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI VENERDì 11 NOVEMBRE 2022

Oroscopo del giorno Gemelli:

Il lavoro può essere un po' faticoso poiché il sole nello Scorpione guidato e la tua casa di lavoro si scontrano con il maestro Saturno. Questo non è un giorno per tagliare gli angoli o ignorare le linee guida. Se non riesci a fare le cose come da manuale, verrai rimandato al punto di partenza. Alcune attività potrebbero richiedere l'approvazione ufficiale prima di poter fare il passo successivo. Non farai molti progressi finché non passerai attraverso i canali appropriati e otterrai il consenso di cui hai bisogno. Le questioni che riguardano l'istruzione, il governo, la legge, i viaggi o gli affari internazionali possono essere irte di burocrazia. Avrai bisogno di tremenda pazienza e perseveranza.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 11 NOVEMBRE 2022

Oroscopo del giorno Cancro :

Venerdì, la congiunzione luna-Marte e la quadratura sole-Saturno generano una sensazione di ansia e di strano. Trascorri un po' di tempo godendoti la quiete da solo, idealmente nella natura, e ti sentirai molto meglio. Domenica, la Luna Cancro è come una medicina per la tua Anima. Il trigono Mercurio-Nettuno ti aiuta ad espandere i tuoi orizzonti e il trigono della luna con il sole e Nettuno la domenica ti riempie di un senso di felicità e benessere.