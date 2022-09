Oroscopo di oggi 19 settembre 2022 segno per segno – Affaritaliani.it

Oroscopo oggi lunedì 19 settembre 2022: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi lunedì 19 settembre 2022: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 19 SETTEMBRE 2022

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: la sensibile Luna Cancro nella tua quarta casa di casa e famiglia sblocca il tuo lato tenero, su cui raddoppia il trigono della luna a Giunone in Pesci. La luna si armonizza con il tuo pianeta dominante, l'appassionato Marte, nella tua terza casa di comunicazione, dandoti il ​​desiderio di esprimere il tuo amore in parole. Anche se questo non è qualcosa che faresti normalmente, ora hai la possibilità di provare a esprimere onestamente e profondamente quanto tieni alle persone della tua vita. Un Gemelli ha davvero bisogno di sentirlo in questo momento.

Amore/Amicizia: Venere è in Vergine, sestilia la Luna del Cancro e ti incoraggia a esprimere i tuoi sentimenti e a prenderti cura di te stesso come fai con gli altri. Questo può essere un atto di equilibrio. A volte, è più facile ignorare i propri bisogni per soddisfare quelli di qualcun altro. Se questo diventa uno schema nella tua relazione, ci saranno problemi in paradiso su tutta la linea.

Carriera/Finanza: Urano in Toro attiva il tuo settore monetario, sestiliando la Luna Cancro. Questo transito spesso porta opportunità che arrivano dal nulla, quindi non c'è modo di essere preparati quando arrivano. Tuttavia, puoi decidere in anticipo di essere aperto a loro quando lo fanno.

Crescita personale/spiritualità: prenditi il ​​tuo tempo e considera attentamente ogni scelta che fai. In questo modo eviterai il danno che deriva dall'essere sconsiderato e impulsivo.

TORO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 19 SETTEMBRE 2022

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: la compassionevole Luna Cancro nella tua terza casa di comunicazione sestile Venere in Vergine nel tuo settore della creatività. Le tue parole sono piene di potere oggi; sei persuasivo e puoi raggiungere le persone sia a livello emotivo che intellettuale. La luna fa sestile a Urano in Toro, sottolineando le tue qualità uniche e facendo presagire un'opportunità inaspettata. Quando l'opportunità bussa alla tua porta, invitala a entrare. Se non sei sicuro se agire o stare fermo un po' più a lungo, chiedi consiglio a un Acquario. La loro capacità di vedere nel futuro tornerà utile.

Amore/Amicizia: La Luna Cancro trina Giunone in Pesci nella tua undicesima casa di amicizia, gruppi e umanitarismo, attivando il tuo cuore e chiamandoti a impegnarti con il mondo in modo utile. Fai qualcosa per sostenere una causa che ti appassiona. L'amore interpersonale è una potente forza di bene nel mondo.

Carriera/Finanza: oggi Saturno attiva il tuo settore di carriera, scontrandosi con la luna. Questo genera un profondo bisogno di raggiungere, ma rende difficile per te fare passi in quella direzione. Metti per iscritto la tua ambizione e, quando l'energia cambia, sarai pronto per andare avanti a tutta velocità.

Crescita personale/spiritualità: l'empatia e la saggezza fanno di te un leader naturale.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 19 SETTEMBRE 2022

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: il sestile tra la luna in Cancro e Venere in Vergine nella tua quarta casa di casa e famiglia rende difficile uscire di casa oggi. La tua creatività e voglia di tuffarti nelle arti domestiche ti attirano come una calamita! Vedi se puoi prendere una partenza anticipata dal lavoro o da altri obblighi in modo da poter godere dei piaceri del focolare e della casa. Se devi registrare un'intera giornata di lavoro, vai avanti e prova una nuova ricetta questa sera o aggiungi qualche riga in più su qualunque cosa stai lavorando a maglia. Se vuoi invitare un Ariete a cena, accetterà felicemente l'invito.

Amore/Amicizia: Chirone in Ariete mette in risalto la tua undicesima casa di amicizia e umanitarismo, in quadratura con la Luna Cancro. Questo transito richiama vecchi ricordi e problemi che non sono guariti e che ancora hanno un impatto emotivo su di te. Rivolgiti a un buon terapeuta e lavora su queste cose in modo da poterle lasciare alle spalle per sempre.

Carriera/Finanza: Giunone in Pesci attiva il tuo settore di carriera, trinando la Luna Cancro nel tuo settore monetario. L'Universo è impegnato a mettere in atto persone, situazioni e opportunità per aiutarti a raggiungere i tuoi obiettivi. Se ti presenti e rimani impegnato, avrai successo.

Crescita personale/spiritualità: quando fai qualcosa di altruistico per qualcuno, quella gentilezza ti ritorna dieci volte.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 19 SETTEMBRE 2022

Oroscopo del giorno Cancro :

Panoramica generale: la tua sensibilità esagerata sale di un altro livello quando la Luna Cancro illumina la tua prima casa. Una maggiore empatia e compassione espandono il tuo campo energetico nell'ambiente intorno a te. La luna sestile Venere in Vergine nella tua terza casa di comunicazione e connessione, rendendoti la bella del ballo oggi! Goditi l'attenzione che ti viene incontro. Se diventa troppo da gestire, fai una passeggiata nella natura con un altro Cancro. Probabilmente avranno bisogno della pausa tanto quanto te.

Amore/Amicizia: Saturno nella tua ottava casa di intimità si scontra con la Luna Cancro. La tua capacità di connetterti profondamente con la persona amata può sentirsi soffocata o addirittura bloccata. Non c'è bisogno di farsi prendere dal panico. Questo non è permanente, ma ti dà l'opportunità di esplorare perché il tuo cuore si spegne in questo modo e cosa puoi fare per fermarlo.

Carriera/Finanza: Chirone in Ariete attiva il tuo settore di carriera, quadrando la luna in Cancro e richiamando ricordi e problemi non guariti che ancora influenzano negativamente la tua vita professionale. Piuttosto che continuare a lasciare che abbiano un impatto sulla tua capacità di raggiungere e avere successo, considera di lavorare con un buon terapeuta per guarirli e farla finita con loro per sempre.

Crescita personale/spiritualità: assumendoti la responsabilità della tua vita, delle tue scelte e delle tue esperienze, fai un potente passo verso l'auto-potenziamento e la libertà.