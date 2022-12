Oroscopo di oggi 2 dicembre 2022 segno per segno – Affaritaliani.it

Oroscopo oggi venerdì 2 dicembre 2022: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi venerdì 2 dicembre 2022: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI VENERDì 2 DICEMBRE 2022

Oroscopo del giorno Ariete:

Sarai piuttosto schietto poiché l'espressivo Mercurio si sincronizza con la combattiva Eris nel tuo segno. Se c'è qualcosa che devi toglierti dal petto, sei sicuro di cogliere l'attimo. Le tue parole possono essere taglienti quando sei entusiasta di qualcosa. Va bene litigare verbalmente con qualcuno, ma non trasformare un amico o anche uno sconosciuto in un nemico. Parla con loro nel modo in cui vuoi che ti si parli, con gentilezza e rispetto. La tua atmosfera focosa è più adatta a difendere una causa in cui credi. Avrai un impatto quando parlerai per ciò che è giusto. Valuta i fatti e determina il modo migliore per affrontare il problema

TORO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 2 DICEMBRE 2022

Oroscopo del giorno Toro:

Che sia tu o qualcuno a cui tieni a ricevere la parte corta del bastone, non tollererai un trattamento ingiusto. Potrebbe esserci un problema con prestiti, debiti, alimenti, eredità o fondi condivisi. Affronterai coraggiosamente una discrepanza e chiederai un trattamento equo mentre il messaggero Mercurio nella tua casa di risorse condivise si allinea con la guerriera Eris. In alternativa, potrebbe essere necessario modificare un accordo finanziario. Oggi non sarai timido nel chiedere ciò che ritieni di meritare. Prendi i fatti e le cifre direttamente prima di parlare.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI VENERDì 2 DICEMBRE 2022

Oroscopo del giorno Gemelli:

Una discussione senza censure può chiarire l'aria come l'espressivo Mercurio e la schietta sincronizzazione di Eris nelle tue zone relazionali. È meglio mettere tutto allo scoperto piuttosto che reprimere pensieri e sentimenti. Parlare francamente con un partner o un amico può essere catartico. Allo stesso tempo, potresti preoccuparti di come atterreranno le tue parole. L'onestà può essere rinfrescante, purché non causi danni. Sii consapevole delle parole che usi e dell'energia che c'è dietro. Sarai altrettanto schietto quando avrai a che fare con i colleghi; fai solo attenzione a non bruciare i ponti.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 2 DICEMBRE 2022

Oroscopo del giorno Cancro :

Essere schietti può essere una risorsa o una responsabilità poiché il messaggero Mercurio e il guerriero Eris si allineano nelle tue zone di lavoro. Tutto dipende da cosa dici e a chi lo dici. Potresti difendere un'idea precedentemente ignorata o difendere un progetto che merita maggiore riconoscimento. Il tuo punto di vista più inclusivo potrebbe farti guadagnare attenzione e raccogliere il sostegno delle persone giuste. Quando parli, tratta il tuo pubblico con gentilezza e rispetto. Alzare la voce con qualcuno che ha una mano nel tuo destino professionale è probabilmente una cattiva idea.