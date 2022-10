Oroscopo di oggi 20 ottobre 2022 segno per segno – Affaritaliani.it

Oroscopo oggi giovedì 20 ottobre 2022: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi giovedì 20 ottobre 2022: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 20 OTTOBRE 2022

Oroscopo del giorno Ariete:

Qualcuno (forse tu) vuole che il mondo sappia che è il capo in una relazione. Venere è in genere serena quando è in Bilancia, ma l'atmosfera può diventare brutta quando il controllo di Plutone in Capricorno è sulla scena. Questa è una situazione problematica sia per l'aggressore che per l'addolorato, poiché la gelosia e la possessività possono far sì che una persona insicura si comporti come una maniaca del controllo. Potresti essere ossessivo e invidiare la relazione o il successo di qualcuno. Da una prospettiva esterna, le cose sembrano più desiderabili di quanto non siano in realtà. L'erba è più verde dove la innaffi.

TORO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 20 OTTOBRE 2022

Oroscopo del giorno Toro:

Potrebbe sorgere un conflitto tra te e un collega poiché il tuo sovrano, Venere, si scontra con il controllo di Plutone nel tuo settore lavorativo. Forse qualcuno sta oltrepassando un confine ed è troppo prepotente? O forse c'è un motivo personale dietro il loro desiderio di fare tutto secondo il libro? Una cosa è certa: c'è molto di più di quello che c'è in superficie. Uno sguardo più approfondito potrebbe rivelare che la gelosia ha un ruolo, soprattutto se è coinvolto il tesoro dell'ufficio. In una nota diversa, un flirt sul posto di lavoro andato storto potrebbe causare problemi sul lavoro. Attento, Toro.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 20 OTTOBRE 2022

Oroscopo del giorno Gemelli:

Triangoli amorosi, gelosia, possessività e ogni tipo di dramma romantico possono colorare la tua vita amorosa mentre l'affettuosa Venere e l'ossessivo Plutone si scontrano nelle tue zone di appuntamenti e intimità. All'inizio potrebbe sembrare sexy ed eccitante, ma non sarà un viaggio così divertente quando ti ritroverai immerso in emozioni travolgenti. Potresti credere di poter controllare i tuoi desideri e non diventare pazzo, ma una volta che il sesso è coinvolto, non puoi. Una parola per il saggio: stare alla larga da una situazione emotivamente pericolosa. Probabilmente non funzionerà come vorresti. Inseguire i tuoi desideri non è sempre una mossa intelligente.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 20 OTTOBRE 2022

Oroscopo del giorno Cancro :

Un bel dramma romantico potrebbe essere prevenuto dalla possessività, dall'ossessione e dall'intrigo poiché l'eroina Venere ha un incontro con il cattivo Plutone nella tua casa di partnership. Una terza parte potrebbe metterti in ombra e creare problemi tra te e il tuo interesse amoroso. In alternativa, qualcuno (forse tu) potresti essere assalito dalla gelosia o dalla paranoia e creare problemi dal nulla. È difficile mantenere la testa quando il tuo cuore è coinvolto, ma non lasciare che i tuoi desideri ti portino lungo un sentiero oscuro. Essere coinvolti con la persona sbagliata può solo portare al dolore. Allo stesso modo, ti causerai dolore ossessionandoti per un amore perduto.