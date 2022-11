Oroscopo di oggi 22 novembre 2022 segno per segno – Affaritaliani.it

Oroscopo oggi martedì 22 novembre 2022: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

ARIETE OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 22 NOVEMBRE 2022

Oroscopo del giorno Ariete:

Il cielo è il limite mentre il sole entra nel Sagittario di vasta portata e nella tua casa di espansione. Fino al 21 dicembre, sarai ansioso di ampliare i tuoi orizzonti fisici, intellettuali e spirituali. Viaggiare verso destinazioni lontane e perseguire l'istruzione superiore potrebbe essere nei tuoi piani. Potresti trovare vantaggioso lavorare con un mentore o una guida spirituale. Sarai attratto da attività che espandono le tue conoscenze. Questo è un momento favorevole per condividere ciò che sai attraverso la pubblicazione o l'insegnamento. Potresti anche essere ispirato a espanderti con un progetto e portarlo al livello successivo.

TORO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 22 NOVEMBRE 2022

Oroscopo del giorno Toro:

Forgerai forti legami e aumenterai di livello le relazioni intime mentre il sole entra nel Sagittario. Fino al 21 dicembre, sarai al meglio quando sperimenterai connessioni profonde. Vorrai una vera intimità, quindi le interazioni superficiali non la taglieranno. Avrai bisogno di persone emotivamente capaci nella tua vita che possano incontrarti al tuo livello. Le persone intelligenti, sexy e avventurose ti attireranno. Se accoppiato, questo è un momento eccellente per avvicinarsi al tuo partner. Ciò che è tuo è loro e viceversa, poiché questo transito mette in evidenza le risorse condivise. I fondi condivisi (in amore o in affari) influiranno sui tuoi piani, quindi dovrai considerare come le tue decisioni influiranno sulla tua relazione.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 22 NOVEMBRE 2022

Oroscopo del giorno Gemelli:

Il sole entra nel vivace Sagittario e nella tua zona di collaborazione, ispirandoti a prendere sul serio le tue relazioni. Fino al 21 dicembre, non vorrai andare da solo. Se accoppiato, darai la priorità a trascorrere del tempo con il tuo partner e lavorare sulla tua relazione. Non c'è momento migliore per andare sulla stessa pagina. Potresti voler aggiornare una storia d'amore casuale a qualcosa di più esclusivo se esci con qualcuno. Se single, potresti incontrare qualcuno che è pronto a impegnarsi. Sii proattivo nella tua ricerca di partnership. Andare fuori copione con un incarico di lavoro può causare problemi poiché la Luna in Scorpione nel tuo settore lavorativo si oppone a Urano ribelle e a Saturno, il creatore di regole in quadratura. Attento, Gemelli. Il diavolo è nei dettagli.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 22 NOVEMBRE 2022

Oroscopo del giorno Cancro :

Il sole entra nell'entusiasta Sagittario e nella tua zona di lavoro e produttività, ispirandoti a gestire le tue faccende quotidiane. Fino al 21 dicembre, trascorrerai una notevole quantità di tempo recuperando le attività di routine e controllando gli elementi dalla tua lista di cose da fare. Questo non sarà un lavoro affascinante, ma organizzarsi può cancellare la lista per attività più entusiasmanti. Avrai il pieno controllo delle tue abilità. Pertanto, questo è un momento eccellente per cercare una nuova posizione se sei pronto a fare un cambiamento. Durante questo periodo, è più probabile che tu faccia un movimento laterale piuttosto che un balzo in avanti nella tua carriera. Tuttavia, qualcosa di nuovo potrebbe essere rinfrescante.