Oroscopo di oggi 23 settembre 2022 segno per segno – Affaritaliani.it

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi venerdì 23 settembre 2022: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI VENERDì 23 SETTEMBRE 2022

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: quando qualcuno ti dice di no, è tutto ciò che serve per sfidare l'autorità e fare ciò che vuoi fare. Poiché la luna nel coraggioso Leone si sincronizza con la guerriera Eris nel tuo segno, non ti importerà se causerai un putiferio prendendo posizione. È il gioco!

Amore/Amicizia: non sei mai stato il migliore nel mettere gli altri al primo posto. Tuttavia, quando il sole entra nella compagna Bilancia e nella tua casa degli altri, sarai ispirato a dare il massimo per le persone che sono essenziali nella tua vita. Fino al 23 ottobre, sarai più felice quando sarai vicino a qualcuno che tira fuori il meglio di te. Trova un compagno speciale che ti accompagni sia negli affari che nel piacere. Ora è un ottimo momento per iniziare una nuova relazione o riavviare la tua attuale partnership.

Carriera/Finanza: la pressione è su di te per portare a termine un compito. Sfortunatamente, poiché il Sole della Vergine nella tua zona di produttività si scontra con il Nodo Sud, potresti non avere motivazione. Non puoi fare affidamento sui colleghi per recuperare il gioco, quindi dovrai trovare un modo per superare. Suddividi le tue attività in passaggi gestibili e portali a termine uno alla volta.

Crescita personale/Spiritualità: non sei uno che si spiega. Lasci che le tue azioni parlino da sole. Quando la luna incontra Cerere, una persona cara capirà perché fai quello che fai.

TORO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 23 SETTEMBRE 2022

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: l'atmosfera è rilassata quando la luna entra nella Vergine con i piedi per terra e nella tua giocosa quinta casa. Oggi troverai un modo per dare piacere a tutto ciò che fai. Le conversazioni e le attività intellettualmente impegnative saranno particolarmente appaganti in questo momento.

Amore/Amicizia: un amico che si intromette nella tua vita amorosa potrebbe metterti a disagio mentre Giunone nel tuo settore sociale si scontra con il prepotente Plutone. Non è bello quando qualcuno ti dice cosa dovresti pensare o come dovresti gestire una relazione. Parola al saggio: non tutti hanno a cuore i tuoi migliori interessi. Alcune persone potrebbero essere invidiose di te senza nemmeno rendersene conto. Scegli i tuoi confidenti con cura e mantieni le informazioni private in base alla necessità.

Carriera/Finanza: un vecchio incarico di lavoro potrebbe rivelare informazioni che gettano qualcosa sotto una nuova luce. Se puoi rivedere ciò che hai fatto prima, fallo. In caso contrario, puoi comunque raccogliere informazioni che saranno preziose per te in futuro. Una conversazione con un collega potrebbe aiutarti con un compito bloccato. Poiché il sole si sincronizza con Mercurio retrogrado nella tua casa di lavoro, c'è qualcosa da guadagnare tornando sui tuoi passi.

Crescita personale/spiritualità: l'agile Mercurio retrogrado in Vergine e la tua casa di ricreazione e creatività può ispirarti a rivisitare un vecchio hobby. Questo è il giorno perfetto per finire un progetto furbo o perfezionare una tecnica.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI VENERDì 23 SETTEMBRE 2022

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: non puoi fidarti che le cose andranno secondo i piani poiché la Luna Leone si quadra per disgregare Urano e si oppone al forzatore Saturno. Le cose possono andare fuori dai binari, ma è una buona cosa che tu eccelli nell'essere flessibile. A volte, è intelligente rilassarsi e andare in giro.

Amore/Amicizia: il sole entra in Bilancia e nella tua casa di espressione personale, stimolando creatività, giocosità e romanticismo fino al 23 ottobre. Se accoppiato, datti da fare per pianificare appuntamenti divertenti con il tuo partner. Forse è l'ora di una vacanza romantica? Il tempo di qualità può riaccendere la scintilla e avvicinarti. Se single, ora è il momento perfetto per metterti in gioco nella speranza di incontrare qualcuno di nuovo. Partecipa alle attività che ti piacciono e potresti entrare in contatto con qualcuno che condivide i tuoi interessi.

Carriera/Finanza: non vedi l'ora che il lavoro finisca oggi, così puoi rilassarti e fare qualcosa di divertente. Mentre il sole finisce il suo soggiorno nella produttiva Vergine e si scontra con il Nodo Sud nella tua casa di lavoro, potresti sentire che non c'è più niente da fare per te. Concentrati sulle attività di routine e cerca di sembrare produttivo. Domani è un nuovo giorno.

Crescita personale/Spiritualità: per quanto ti riguarda, le regole dovevano essere infrante. Tuttavia, potresti non essere così clemente quando qualcun altro non si comporta in modo corretto. Non sei l'unico che può ribellarsi.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 23 SETTEMBRE 2022

Oroscopo del giorno Cancro :

Panoramica generale: c'è sempre una giornata impegnativa in serbo quando la luna è in Vergine. Hai posti dove andare, persone con cui entrare in contatto e informazioni da raccogliere. Non lasciare che il tuo desiderio di fare una buona impressione ti faccia accidentalmente impegnare troppo. Calmati.

Amore/Amicizia: quando la devota Giunone si scontra con il prepotente Plutone nella tua casa di coppia, può sorgere tensione quando qualcuno non rispetta le regole. Più una persona si allontana dalla retta via, più l'altra parte cerca di controllarla. Anche gelosia, ossessione e possessività possono avere un ruolo. Attento, Cancro. Questo potrebbe diventare piuttosto brutto. Se sono presenti problemi validi che richiedono una risoluzione, attendere che le cose si raffreddino.

Carriera/Finanza: Mercurio si sposta retrogrado nella Vergine e nel regno che governa le idee e la comunicazione, invitandoti a rivedere i contratti e altri documenti importanti. Potresti scoprire alcune informazioni cruciali che in precedenza hai trascurato o non capivi. Rivedi le cose ora, ma aspetta che il retrogrado sia finito prima di firmare sulla linea tratteggiata.

Crescita personale/Spiritualità: è probabile che rivisiti i recenti piani domestici e familiari quando Mercurio retrogrado si fonde con il Sole della Bilancia nel tuo regno domestico. Una volta che avrai risolto i nodi nel tuo schema, sarai ansioso di continuare. Prima di procedere, parlane con familiari, coinquilini e chiunque altro possa offrire suggerimenti utili. Potrebbero indicare dettagli importanti che ti sei perso.