Oroscopo di oggi 24 agosto 2022 segno per segno – Affaritaliani.it

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi mercoledì 24 agosto 2022: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 24 AGOSTO 2022

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: porterai energia ed entusiasmo alle tue interazioni mentre la luna entra nel gregario Leone e si allinea con il tuo sovrano, il potente Marte. Conversazioni vivaci ti ispireranno e ti spingeranno all'azione. Combattere mentalmente con un Gemelli intelligente può essere soddisfacente.

Amore/Amicizia: il perdono è la chiave della felicità poiché Venere si sincronizza con il guaritore ferito Chirone nel tuo segno. Non puoi continuare a incolpare gli altri (come un partner passato o attuale) per i loro errori. Né puoi continuare a punirti per le trasgressioni passate. Questo non significa che perdoni il cattivo comportamento o pensi che sia giusto che qualcuno devasti la tua vita. Piuttosto, stai scegliendo di lasciar andare il dolore in modo da poter fare spazio all'amore.

Carriera/Finanza: Oggi, l'anticonformista Urano diventa retrogrado in Toro e nella tua casa dei beni. Fino alla fine di gennaio, puoi acquisire una comprensione più profonda del tuo rapporto con il denaro e diventare più abile a cavalcare il flusso e il flusso delle finanze. Prenditi del tempo per esplorare ciò che ha valore per te, ciò a cui dovresti aggrapparti e ciò a cui dovresti arrenderti. In alcuni scenari, puoi rivendicare la tua indipendenza quando ti disconnetti da una situazione in cui ti senti controllato dal denaro e dai beni materiali.

Crescita personale/spiritualità: ogni giorno, le circostanze ti sfidano a scoprire quanto puoi crescere. Non lasciare che il disagio di scartare vecchie idee su te stesso impedisca la tua evoluzione. Cogli l'opportunità di espanderti.

TORO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 24 AGOSTO 2022

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: ti accontenterai di nidificare e riposare, occupandoti di progetti domestici mentre la luna entra nell'energico Leone e nel tuo regno domestico. Poiché la luna contatta Marte, portare a termine le cose potrebbe richiedere un investimento finanziario, ma non ti dispiacerà se si prenderà cura degli affari.

Amore/Amicizia: perdonali, toro, perché non sanno quello che fanno. Questo è il messaggio consegnato quando Venere nel tuo regno domestico si sincronizza con il guaritore ferito Chirone. Un parente o un caro amico potrebbe aver bisogno di perdono. Puoi scegliere di lasciar andare un reclamo senza ricevere scuse o spiegazioni per quello che è successo. Questo non significa che stai condonando un comportamento offensivo. Significa che sei pronto a rivendicare la chiusura lasciando andare il passato e andando avanti.

Carriera/Finanza: il tuo spirito creativo si sta scaldando con il sole nella tua casa di espressione personale. Cerca dei modi per sfruttare al meglio i tuoi regali unici.

Crescita personale/Spiritualità: con Urano anticonformista retrogrado nel tuo segno fino alla fine di gennaio, sei incoraggiato a integrare il tuo stato di ribelle acquisito di recente. Negli ultimi anni, hai scosso le cose ovunque tu vada. Forse stai liberando le catene che ti legano a un ruolo che non vuoi più interpretare. La tua ricerca di liberazione continuerà per un po' di tempo, quindi è intelligente determinare da cosa vuoi staccarti e perché.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 24 AGOSTO 2022

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: non c'è riposo per gli stanchi poiché la luna nell'energico Leone si sincronizza con Marte nel tuo segno. Oggi ci sono posti dove andare e persone da vedere. Lascia che le tue interazioni ti entusiasmino e ti ispirino. I Leo saranno pieni di idee intriganti.

Amore/Amicizia: non puoi serbare rancore nei confronti di un amico per sempre. Mentre l'affettuosa Venere si sincronizza con il guaritore ferito Chirone, sei invitato a lasciare che il passato sia passato. Perché non inviare un messaggio al tuo amico o, meglio ancora, chiamarlo? Se sei tu quello che ha torto, indossa le tue mutandine da ragazza grande o ragazzo grande e scusati. Nessuno si aspetta che tu sia perfetto, ma sperano che possiedi i tuoi errori. L'amicizia è troppo preziosa per lasciare inalterato un legame rotto.

Carriera/Finanza: se una situazione lavorativa di routine ti sembra più una prigione, potresti cercare segretamente dei modi per scappare. Non fare niente di troppo pazzo. Se sei pronto per apportare una modifica, inizia a elaborare un piano.

Crescita personale/Spiritualità: puoi ottenere una visione straordinaria dei desideri nascosti con il disgregatore Urano retrogrado nel tuo regno subconscio fino alla fine di gennaio. Dai sogni illuminanti alle strane sincronicità, l'Universo ti ha inviato messaggi suggerendo che la trasformazione è in corso. Riesci a decifrare i segnali che stai ricevendo? Potrebbe essere necessario consultare un terapeuta, un sensitivo o un consulente spirituale. Con la guida, capirai dove il tuo spirito anela a liberarsi.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 24 AGOSTO 2022

Oroscopo del giorno Cancro :

Panoramica generale: sarai impegnato a mettere in ordine le tue finanze quando la luna entrerà in Leone e si allineerà con Marte. Lavorare a porte chiuse può rendere più facile progredire con i tuoi piani. Non lasciare che una persona invadente (come un Capricorno) ti influenzi.

Amore/Amicizia: Con Urano anticonformista retrogrado nella tua zona della comunità fino alla fine di gennaio, trarrai vantaggio dal rafforzamento dei legami con gli amici che vivono secondo le proprie regole piuttosto che fare ciò che la società si aspetta. Queste relazioni ti sfideranno a mettere da parte nozioni preconcette e pregiudizi sugli altri e a relazionarti in modi più autentici. Accettare di più gli altri ti insegnerà ad accettare di più te stesso. Sboccerai in compagnia di persone indipendenti e libere di pensare.

Carriera/Finanza: non permettere a nessuno di dirti che non sei abbastanza bravo o che non meriti di prosperare. L'attrattore Venere contatta Chirone ferito nel tuo settore professionale, invitandoti a dimostrare che gli hater si sbagliano. Quello che pensavi fosse un killer in carriera potrebbe rivelarsi una risorsa. Invece di lamentarti di qualcosa di cui ti preoccupi ridurrà le tue possibilità di successo, vedi se c'è un modo per farlo funzionare per te. Potresti essere sorpreso da ciò che scopri.

Crescita personale/Spiritualità: un'atmosfera ossessiva potrebbe complicare una conversazione quando Mercurio e Vesta si scontrano. Tuttavia, probabilmente non sarai attaccato alla tua prospettiva. Metti in tavola la conversazione se l'altra persona si rifiuta di ascoltare.