Oroscopo di oggi 24 novembre 2022 segno per segno – Affaritaliani.it

Oroscopo oggi giovedì 24 novembre 2022: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi giovedì 24 novembre 2022: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 24 NOVEMBRE 2022

Oroscopo del giorno Ariete:

La Luna del Sagittario si fonde con Venere e il curioso Mercurio nella tua casa di coscienza superiore, ispirandoti a cercare un significato. Una conversazione con qualcuno che ti capisce fornirà spunti di riflessione. Puoi aprirti ed essere onesto riguardo alle svolte sbagliate che hai fatto mentre il comunicatore Mercurio si allinea con il guaritore ferito Chirone nel tuo segno. Quando non ti senti obbligato a recitare un ruolo e fingere di essere perfetto, puoi rilassarti ed essere te stesso autentico. Sei umano, quindi di tanto in tanto commetterai degli errori. È irragionevole che qualcuno si aspetti diversamente. Ciò che conta di più è che tu abbia abbastanza integrità per ritenerti responsabile quando sbagli.

TORO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 24 NOVEMBRE 2022

Oroscopo del giorno Toro:

L'atmosfera è loquace e le conversazioni possono diventare profonde quando la luna incontra Mercurio e il tuo sovrano, Venere, nel filosofico Sagittario. Le tue parole non saranno solo teoriche. Con questa formazione nella tua casa dell'intimità, parlerai di cose che contano davvero. Una ferita emotiva irrisolta potrebbe impedirti di ricevere l'intimità che brami. Ignorare il tuo dolore non lo farà andare via. L'espressivo Mercurio si sincronizza con il guaritore ferito Chirone, invitandoti ad affrontare il problema. Sei atteso da tempo per ricevere una chiusura sul passato. È tempo di recuperare il tuo potere da un'esperienza dolorosa. Discutere di come ti senti può essere scoraggiante, ma può anche essere immensamente terapeutico. Rivolgiti a un consulente o a un amico fidato.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 24 NOVEMBRE 2022

Oroscopo del giorno Gemelli:

Avrai molto da dire al tuo interesse amoroso mentre la Luna Sagittario si fonde con l'affettuosa Venere e il chiacchierone Mercurio nella tua casa di collaborazione. Quella che inizia come una conversazione spensierata potrebbe diventare seria quando Mercurio si sincronizza con il guaritore ferito Chirone. Qualcuno (forse tu) potrebbe aver bisogno di chiedere perdono. In alternativa, potrebbe essere necessario discutere di insicurezze e paure che hanno un impatto sulla tua relazione. Portare le cose allo scoperto è l'unico modo per ottenere chiarezza e avere un'idea di come stanno le cose. Se single, discutere di un problema di relazione con un amico fidato potrebbe essere illuminante. Potrebbe fornire la chiusura di cui hai bisogno per lasciar andare una delusione passata.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 24 NOVEMBRE 2022

Oroscopo del giorno Cancro :

C'è un'atmosfera amichevole e accomodante tra te e i tuoi colleghi mentre la luna nel socievole Sagittario incontra l'affettuosa Venere e il chiacchierone Mercurio nella tua zona di lavoro. È facile lavorare insieme e portare a termine le cose quando l'energia è così ottimista. Questo potrebbe essere il momento perfetto per affrontare un problema problematico. Guadagnerai rispetto quando riconoscerai i tuoi errori e li correggerai. Con un allineamento Mercurio-Chirone di supporto in gioco, puoi correggere la rotta con facilità. Essere aperti sui tuoi passi falsi piuttosto che nasconderli sotto il tappeto mostra ai colleghi che sei responsabile e che farai del tuo meglio in tutto ciò che fai.