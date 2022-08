Oroscopo di oggi 26 agosto 2022 segno per segno – Affaritaliani.it

Oroscopo oggi venerdì 26 agosto 2022: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi venerdì 26 agosto 2022: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI VENERDì 26 AGOSTO 2022

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: la giornata inizia quando un'allegra Luna Leone mette in risalto la tua creatività e si armonizza con l'energia dell'Ariete. Hai una spinta nel tuo passo con queste buone vibrazioni che ti chiamano a uscire nella tua giornata! La luna balla con Nettuno questa mattina, accendendo la tua immaginazione e intuizione. Potresti essere propenso a concedere a qualcuno o qualcosa il beneficio del dubbio, ma assicurati di dare una seconda occhiata. Se ti senti incerto su una Bilancia, presta attenzione.

Amore/Amicizia: Con l'opposizione tra la Luna Leone nel tuo settore romantico e Vesta in Acquario nella tua casa di gruppi e amicizia, potresti sentirti esitante. Potrebbe esserci una paura dell'intimità o di un ulteriore impegno che cresce dentro di te. C'è una ragione per questi sentimenti. Non ignorarli.

Carriera/Finanza: oggi, Plutone attiva la tua decima casa di carriera, successo e successo, scontrandosi con la luna. Questo potrebbe metterti nel mirino di persone irritabili e lunatiche che hanno poco o nessun interesse a creare condizioni di parità. Cerca di evitare il loro bisogno di controllarti.

Crescita personale/Spiritualità: hai l'opportunità di utilizzare gli strumenti, i talenti e le abilità nella tua cassetta degli attrezzi per manifestare ciò che vuoi creare nel mese a venire. Hai tutto ciò di cui hai bisogno. Usalo.

TORO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 26 AGOSTO 2022

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: La Luna Leone illumina la tua quarta casa di casa e famiglia, scontrandosi con Plutone nella tua nona casa di espansione e avventura. Oggi potresti trovare le cose un po' tese sul fronte interno, con persone più sensibili ed egocentriche del solito. Alcuni potrebbero persino ricorrere a giochi di potere e manipolazioni per ottenere ciò che vogliono. Questo non significa che non lo vedrai attraverso. Non c'è bisogno di capitolare alle loro richieste. Stabilisci un confine con un Capricorno e rinforzalo quando necessario.

Amore/Amicizia: lo scontro tra la luna e Nettuno nella tua undicesima casa di amicizia aumenta la tua intuizione e compassione, rendendoti contemporaneamente più suscettibile all'inganno. Se ritieni che un caro amico non sia onesto con te, fidati di te stesso, non delle loro parole. Il tuo GPS interiore è incredibilmente preciso. Più lo usi, più diventa forte.

Carriera/Finanza: il sestile tra Pallade in Gemelli nel tuo settore monetario e la Luna del Leone crea una fusione del tuo intelletto e delle tue emozioni in modo positivo e potente. Questo transito richiama i migliori aspetti del femminile sulle tue finanze, comprese le capacità psichiche, la creatività e la fertilità. Sii aperto a questo potere e ti guiderà dall'interno.

Crescita personale/Spiritualità: se non ti serve più, lascia perdere. Fai spazio a qualcosa di nuovo.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI VENERDì 26 AGOSTO 2022

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: Oh-la-la! Questo è un giorno felice per te poiché la Luna Leone si armonizza con la tua energia Gemelli e fa sestile Pallade in Gemelli nella tua prima casa di te stesso. Fiducia, intuizione, conoscenza e saggezza fluiscono attraverso di te, dandoti l'opportunità di cambiare la vita di qualcuno in meglio se è abbastanza fortunato da incontrarti oggi. Questo non è il momento o il luogo per trattenersi, quindi dai il gas. Si va a tutta velocità! Un Acquario ti conosce abbastanza bene per salire a bordo o toglierti di mezzo.

Amore/Amicizia: Plutone mette in evidenza la tua ottava casa di intimità e risorse, scontrandosi con la luna e generando il tipo di energia che trovi incredibilmente spiacevole da affrontare. Se qualcuno cerca di controllarti o manipolarti in qualsiasi modo, fai un passo indietro, girati e cammina nella direzione opposta. Non verrà niente di buono dal tentativo di scendere a compromessi in queste circostanze, quindi non perdere tempo.

Carriera/Finanza: Nettuno attiva la tua decima casa di carriera, successo e risultato, scontrandosi con la luna. Questo rende difficile vedere le cose chiaramente o comprendere appieno cosa sta succedendo. Aspetta di prendere qualsiasi decisione importante finché non sarai in grado di vedere l'intero quadro.

Crescita personale/Spiritualità: un ostacolo può diventare un trampolino di lancio se ti avvicini in questo modo. Una deviazione può rivelare un percorso completamente nuovo se sei disposto a provare qualcosa di nuovo.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 26 AGOSTO 2022

Oroscopo del giorno Cancro :

Panoramica generale: La Luna del Leone in genere invoca audace fiducia, ma oggi lo scontro con Nettuno nella tua nona casa di espansione e avventura mette un freno a tutto questo. La tua immaginazione, creatività e intuizione sono rafforzate da questo transito, ma il tuo senso di sicurezza è minato e la tua capacità di vedere chiaramente è offuscata. Aspetta finché non ti senti forte e la tua lucidità ritorna prima di fare quel grande passo che stavi contemplando. Un altro giorno o due non farà male a niente. Un Toro può supportarti emotivamente mentre aspetti.

Amore/Amicizia: Plutone nella tua settima casa di partnership si scontra con la luna, facendo sì che tu, il tuo partner o entrambi siate più sensibili e lunatici del solito. Non lasciare che questo crei un cuneo tra di voi. Accendi la tua compassione e comprensione e lascia passare le nuvole temporalesche. Un po' di pioggia non ha mai fatto male a nessuno. Finché non c'è un fulmine, va tutto bene!

Carriera/Finanza: La Luna del Leone attiva il tuo settore del denaro e della prosperità, opponendosi a Vesta in Acquario nella tua casa delle risorse. Non stenderti ad asciugare quando cerchi di rendere felice qualcun altro. Questo ridurrà solo il tuo potere e la tua felicità. Stai in piedi e stai forte.

Crescita personale/spiritualità: prenditi una pausa finché non ti senti pronto per il rock di nuovo. Non c'è alcun vantaggio nello spingersi oltre il proprio limite.