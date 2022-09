Oroscopo di oggi 26 settembre 2022 segno per segno – Affaritaliani.it

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi lunedì 26 settembre 2022: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 26 SETTEMBRE 2022

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: mentre la luna attraversa la tua zona di partnership, dovrai capire come far funzionare una relazione. Potresti non sentirti all'altezza del compito poiché la luna si oppone all'insicura Chirone. Non preoccuparti. Sei più intraprendente di quanto pensi.

Amore/Amicizia: credi di poter fare qualsiasi cosa. Pertanto, a volte prendi impegni che non puoi gestire. Il sole in Bilancia e la tua zona di collaborazione si oppone all'entusiasmo di Giove nel tuo segno, ricordandoti di stabilire dei limiti nelle tue relazioni in modo che il tempo e le risorse di tutti siano rispettati. Altrimenti, qualcuno potrebbe aspettarsi da te più di quanto tu possa gestire, o viceversa. Sii realistico su ciò che puoi fare e sii consapevole delle tue aspettative verso gli altri.

Carriera/Finanza: non sei nient'altro che determinato a fare impressione. Per affermarti come attore importante nella tua comunità o nel tuo posto di lavoro, potresti dover accedere a una cricca influente. Diventi l'azienda che tieni, quindi perché non uscire nella cerchia dei vincitori? Quando un potente allineamento Venere-Plutone ti sprona, eserciterai la giusta quantità di fascino e pressione per farti strada a gomitate nella folla.

Crescita personale/spiritualità: Mercurio retrogrado e Venere si incontrano nella tua zona benessere, spingendoti a rivisitare una conversazione sulla salute o sulla bellezza. Forse hai bisogno di una risposta a una domanda che hai dimenticato di porre. Le risposte ti aspettano.

TORO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 26 SETTEMBRE 2022

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: potresti avere un crollo a metà giornata poiché la Luna della Bilancia nella tua zona di lavoro e benessere si oppone al drenaggio di Chirone. Calmati. Fortunatamente, riacquisterai le forze quando la luna farà scintillare un grande trigono con l'energico Marte e stabilizzando Saturno. Hai questo!

Amore/Amicizia: l'amore può cambiare la tua vita in modi che non ti saresti mai aspettato. Poiché Venere nella tua zona di vita amorosa si oppone al potente Plutone, fidati del potere trasformativo dell'amore e potresti sperimentare qualcosa che ti dia un'immagine di ciò che è possibile. Una fuga romantica, una relazione amorosa a distanza o una connessione da cuore a cuore con qualcuno di una cultura diversa potrebbero cambiare il modo in cui vedi una relazione. Sei pronto per andare all in?

Carriera/Finanza: tutti i segnali indicano che sei estremamente ottimista. Il Sole della Bilancia nella tua casa di lavoro si oppone alla speranza di Giove, suggerendo che il tuo entusiasmo potrebbe superare ciò che sei in grado di gestire. Verifica la tua disponibilità, energia e risorse prima di impegnarti in un'impresa importante. È una seccatura quando i tuoi limitati poteri mortali ti impediscono di compiere un'impresa straordinaria, ma anche i supereroi hanno i loro limiti.

Crescita personale/spiritualità: puoi rivisitare una conversazione su un hobby, un artigianato o un'attività ricreativa per una nuova ispirazione mentre Mercurio retrogrado si fonde con il tuo sovrano, Venere, nella tua casa di intrattenimento. La vita non può essere solo lavoro. Dedica del tempo a un'attività che ti piace.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 26 SETTEMBRE 2022

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: il futuro potrebbe sembrare un po' cupo poiché la Luna Bilancia si oppone alla frammentata Chirone, ma non perdere la fede. Avrai l'energia e la tenacia di cui hai bisogno per perseverare mentre la luna accende un grande trigono con il coraggioso Marte e il diligente Saturno.

Amore/Amicizia: non dovrai andare lontano per vivere l'amore al suo meglio. Un incontro con i propri cari a casa tua o una festa intima di due potrebbe riaffermare la tua fede nell'amore. Un potente allineamento Venere-Plutone apre le porte a un'esperienza potenzialmente in grado di trasformare la vita. Sei pronto, disponibile e in grado di far entrare l'amore nella tua casa e nel tuo cuore? Un'atmosfera calda e accogliente può essere un invito per le persone a connettersi con te più profondamente.

Carriera/Finanza: un progetto di gruppo potrebbe allungare i limiti della tua creatività mentre il Sole della Bilancia e Giove si scontrano. Non importa quello che fai, qualcuno vuole sempre di più. Esercita la pazienza quando hai a che fare con aspettative sovradimensionate e irrealistiche.

Crescita personale/spiritualità: non sentirti mai abbastanza. Poiché il Sole della Bilancia si oppone allo stravagante Giove nella tua zona comunitaria, potresti sentirti piccolo rispetto a qualcuno che fa tutto su larga scala. È fantastico se sei ispirato da loro e stupito da quello che fanno. Tuttavia, lascia che ti motivi a scoprire la tua grandezza piuttosto che istigare la necessità di competere. C'è spazio per più di una stella nel cielo.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 26 SETTEMBRE 2022

Oroscopo del giorno Cancro :

Panoramica generale: c'è sempre una giornata impegnativa in serbo quando la luna è in Vergine. Hai posti dove andare, persone con cui entrare in contatto e informazioni da raccogliere. Non lasciare che il tuo desiderio di fare una buona impressione ti faccia accidentalmente impegnare troppo. Calmati.

Amore/Amicizia: quando la devota Giunone si scontra con il prepotente Plutone nella tua casa di coppia, può sorgere tensione quando qualcuno non rispetta le regole. Più una persona si allontana dalla retta via, più l'altra parte cerca di controllarla. Anche gelosia, ossessione e possessività possono avere un ruolo. Attento, Cancro. Questo potrebbe diventare piuttosto brutto. Se sono presenti problemi validi che richiedono una risoluzione, attendere che le cose si raffreddino.

Carriera/Finanza: Mercurio si sposta retrogrado nella Vergine e nel regno che governa le idee e la comunicazione, invitandoti a rivedere i contratti e altri documenti importanti. Potresti scoprire alcune informazioni cruciali che in precedenza hai trascurato o non capivi. Rivedi le cose ora, ma aspetta che il retrogrado sia finito prima di firmare sulla linea tratteggiata.

Crescita personale/Spiritualità: è probabile che rivisiti i recenti piani domestici e familiari quando Mercurio retrogrado si fonde con il Sole della Bilancia nel tuo regno domestico. Una volta che avrai risolto i nodi nel tuo schema, sarai ansioso di continuare. Prima di procedere, parlane con familiari, coinquilini e chiunque altro possa offrire suggerimenti utili. Potrebbero indicare dettagli importanti che ti sei perso.