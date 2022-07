Oroscopo di oggi 27 luglio 2022 segno per segno – Affaritaliani.it

Oroscopo oggi mercoledì 27 luglio 2022: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi mercoledì 27 luglio 2022: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 27 LUGLIO 2022

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: hai sempre la possibilità di scegliere come rispondere alle pressioni. Mentre la luna si scontra con Eris scontenta e Plutone prepotente, puoi arrabbiarti per la tua situazione o chiedere assistenza. Una Bilancia imperturbabile potrebbe essere una manna dal cielo.

Amore/Amicizia: poiché l'espressivo Mercurio si allinea con il guaritore ferito Chirone nel tuo segno, potresti voler parlare di un problema nella tua vita amorosa. A volte, ci vuole un enorme coraggio per aprirsi. Parlare francamente di quello che sta succedendo può essere liberatorio. Non farti prendere dal gioco della colpa o della vergogna. Non puoi cambiare ciò che fanno gli altri, ma puoi controllare il tuo comportamento. Il cambiamento diventa possibile quando possiedi la tua parte e prometti di fare le cose in modo diverso in futuro.

Carriera/Finanza: Con Marte, Urano e il Nodo Nord nella tua casa dei guadagni, la corsa inizia per esplorare modi nuovi e insoliti per incassare. Quando persegui opportunità innovative, sei famoso per essere in testa al gruppo. Quindi, troverai senza dubbio un modo per trasformare qualcosa a tuo favore prima che qualcuno si renda conto che ci sono soldi da fare. Tieni gli occhi aperti per qualcosa fuori dall'ordinario.

Crescita personale/Spiritualità: più ti espandi e provi cose nuove, più ti senti vulnerabile ed esposto. I dolori crescenti sono normali quando provi qualcosa di nuovo. Tieni duro, montone. Hai questo!

TORO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 27 LUGLIO 2022

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: non puoi lasciare che gli altri controllino come pensi o senti. La pressione per conformarsi può essere enorme poiché la sensibile Luna Cancro si scontra con Eris risentita e Plutone prepotente. Sii il toro ostinato che sei e non lasciarti prendere in giro.

Amore/Amicizia: non è bene mantenere le emozioni preoccupanti imbottigliate dentro di sé. Con l'espressivo guaritore ferito Chirone in aspetto Mercurio, una conversazione con un parente o un membro della tua cerchia ristretta potrebbe mettere le cose in prospettiva. Per sentirti al sicuro nell'aprirti, dovrai rivolgerti a una persona di cui ti fidi, qualcuno che non giudica e manterrà i tuoi segreti. Potresti scoprire di non essere solo nella tua esperienza. Sembra così solo quando tieni le cose per te.

Carriera/Finanza: Con Saturno retrogrado nel tuo settore professionale, può sembrare come ricostruire un vecchio terreno. A volte, è necessario fare qualche passo indietro prima di poter portare avanti le cose. Non è uno sprint, ma un viaggio a lunga distanza. Chi va piano va sano e va lontano. Se ti senti bloccato, frena la voglia di provare qualcosa di nuovo e diverso. Invece, impegnati in ciò che è in corso e mantieni la rotta.

Crescita personale/Spiritualità: con Marte impaziente, Urano lungimirante e il Nodo Nord nel tuo segno, può sembrare che sia ora o mai più. Non lasciare che la paura di essere lasciato indietro richieda un'azione impulsiva. Appoggiati alla pazienza del tuo marchio.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 27 LUGLIO 2022

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: con il mondo in uno stato di divisione, non dovrebbe sorprendere che non tutti condivideranno i tuoi valori. I tuoi ideali potrebbero essere messi alla prova mentre l'emotiva Luna Cancro si scontra con la combattiva Eris e controlla Plutone. Sapere quando tenere la terra e quando piegarsi.

Amore/Amicizia: Giove espansivo nella tua casa di comunità offre maggiori opportunità di incontrare nuove persone. Maggiori possibilità di connessione possono far sì che la tua vulnerabilità venga attivata più spesso. Potresti preoccuparti di non essere all'altezza delle aspettative di qualcuno. Tuttavia, se non ti esponi, non scoprirai mai quali cose straordinarie potrebbero accadere. Non ti spezzerai se qualcuno non ti prende. Con così tante opzioni, troverai rapidamente le persone che ti fanno sentire come se appartenessi.

Carriera/Finanza: sei incoraggiato a parlare di tutti i problemi che sorgono quando Mercurio nella tua casa di comunicazione si sincronizza con il guaritore ferito Chirone. Portare le cose allo scoperto sarà un passo cruciale verso l'approvvigionamento di una soluzione. Fai del tuo meglio per evitare il gioco della vergogna e della colpa quando parli con i colleghi. Concentrarsi sui punti di forza di ogni individuo favorirà la cooperazione. Questo è ciò di cui avrai bisogno per affrontare relazioni complicate e incarichi problematici al fine di portare le cose sulla strada giusta.

Crescita personale/spiritualità: con Saturno intransigente nella tua zona di convinzioni, puoi essere dogmatico e inflessibile. È bene avere dei principi, ma non scriverli sulla pietra.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 27 LUGLIO 2022

Oroscopo del giorno Cancro :

Panoramica generale: potresti trovarti sotto pressione per compiacere una persona irragionevole mentre la luna nel tuo segno si scontra con la combattiva Eris e il controllo di Plutone. Sfortunatamente, un Ariete e un Capricorno non renderanno le cose facili. Affidati ai tuoi alleati per il supporto.

Amore/Amicizia: Con Marte, Urano e il Nodo Nord nel tuo settore sociale, c'è un senso di urgenza attorno alle tue connessioni. Di conseguenza, ti affretterai a stringere relazioni con le persone che desideri nel tuo campo. Incontrare persone insolite in circostanze strane sarà la norma. Alcune di queste persone possono essere super competitive, eccentriche e difficili da definire. Osservarli in azione può aiutarti a decidere se sarebbero un buon amico o un alleato.

Carriera/Finanza: se c'è una macchia sulla tua reputazione, cerca dei modi per riscattarti. Poiché il premuroso Mercurio si sincronizza con Chirone imperfetto nel tuo settore professionale, ammettere i tuoi errori può fare un'impressione positiva e cambiare il modo in cui sei visto, in particolare dai superiori. È un momento opportuno per cercare la guida di qualcuno che può aiutarti a ripulire il tuo atto. Tutti fanno degli errori. Ciò che conta di più è accettare la responsabilità, fare ammenda se necessario e andare avanti.

Crescita personale/spiritualità: i tuoi insegnamenti spirituali preferiti possono offrire incoraggiamento mentre la luna nel tuo segno si allinea con il mistico Nettuno nella tua zona di coscienza superiore. Appoggiati alle idee che forniscono uno scopo e ti aiutano a dare un senso alla tua vita.