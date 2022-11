Oroscopo di oggi 28 novembre 2022 segno per segno – Affaritaliani.it

Oroscopo oggi lunedì 28 novembre 2022: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

ARIETE OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 28 NOVEMBRE 2022

Oroscopo del giorno Ariete:

Farai passi da gigante per convincere le persone a prenderti sul serio mentre Marte retrogrado nel tuo settore della comunicazione si sincronizza con l'autorevole Saturno. Se c'è qualcosa di importante che devi comunicare, sii coraggioso e usa la tua voce. Questo è il giorno perfetto per collaborare a un progetto. I tuoi sforzi possono avere un impatto quando fai squadra con persone che condividono le tue ambizioni e la tua etica del lavoro. Mentre Venere si scontra con l'imprevedibile Urano, potresti rimanere scioccato dal costo di un appuntamento, di un piano di viaggio o di una ricerca educativa. Se sei davvero appassionato, dovresti trovare un modo per finanziare le tue attività. Se non puoi andare fino in fondo, probabilmente è meglio non farlo affatto. A volte non è saggio scendere a compromessi.

TORO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 28 NOVEMBRE 2022

Oroscopo del giorno Toro:

L'allineamento di Marte retrogrado con l'autorevole Saturno rende questo uno dei giorni più potenti dell'anno per la carriera e la finanza. Puoi raggiungere un traguardo o portare a compimento un progetto importante tornando sui tuoi passi e correggendo i tuoi errori. È il momento perfetto per piantare semi che promuoveranno la sicurezza a lungo termine. Tuttavia, i tuoi sforzi potrebbero richiedere del tempo per maturare e dare frutti. Un allineamento Venere-Urano può ispirarti a ravvivare la tua vita sessuale. Non puoi essere titubante se hai intenzione di provare qualcosa di nuovo. Discutetene con il vostro partner e siate aperti su dove si trovano i vostri confini. Se ogni persona sa cosa è consentito e cosa no, ti divertirai a esplorare lo spazio intermedio. subdole se non ottieni ciò che cerchi. La disperazione non è un bell'aspetto.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 28 NOVEMBRE 2022

Oroscopo del giorno Gemelli:

Ti sentirai piuttosto ambizioso mentre Marte retrogrado nel tuo segno si sincronizza con il laborioso Saturno, motivandoti ad intraprendere un progetto formidabile. Avrai bisogno di fare le cose da manuale con Saturno nel regno delle regole e delle leggi. Impara a giocare con il sistema e alla fine puoi creare le tue regole. Una recente incursione in questo regno probabilmente ti ha insegnato una cosa o due. Mettere in pratica ciò che hai imparato può aiutarti a fare una svolta. È uno dei giorni più potenti dell'anno per impressionare il mondo con le tue conoscenze e portare le tue attività al livello successivo. Sono favoriti i progetti che riguardano l'istruzione, l'editoria, il marketing, la legge e gli affari internazionali.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 28 NOVEMBRE 2022

Oroscopo del giorno Cancro :

L'ostinata determinazione può aiutarti a fare progressi con una questione finanziaria mentre Marte retrogrado nel tuo regno dietro le quinte si sincronizza con il diligente Saturno nella tua zona di risorse condivise. Otterrai di più lavorando in silenzio dietro le quinte piuttosto che attirando l'attenzione sulle tue attività. Sei già stato su questa strada e hai imparato una o due cose dalle recenti battute d'arresto. La conoscenza che hai acquisito può aiutarti a stabilizzare le questioni che riguardano prestiti, debiti, alimenti o fondi condivisi. La strada per il futuro che desideri non è sempre semplice. Incontrerai colpi di scena inaspettati mentre Venere e l'irregolare Urano si allineano.