Oroscopo di oggi 29 giugno 2022 segno per segno – Affaritaliani.it

Oroscopo oggi mercoledì 29 giugno 2022: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi mercoledì 29 giugno 2022: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 29 GIUGNO 2022

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: La luna nuova in Cancro e il tuo regno domestico preme il pulsante di ripristino della tua casa e della tua vita familiare. Beneficerai di scavare in profondità e identificare i tuoi desideri personali e familiari più pressanti. Un Pesci potrebbe essere in grado di far luce su qualcosa che ti sfugge.

Amore/Amicizia: dire a qualcuno quanto tieni a te può essere reciprocamente vantaggioso poiché Venere contatta Giove nel tuo segno. Esprimere i tuoi sentimenti può essere gratificante, a patto che tu non abbia aspettative folli su come verranno accolte le tue parole. Con un cenno del sole nel sentimentale Cancro, le cose potrebbero diventare disordinate e potresti dire troppo. Invece di servire un intero pasto, offri affetto un cucchiaio alla volta.

Carriera/Finanza: La nuova luna sposta la tua carriera in secondo piano e rende la tua vita privata una priorità. Hai bisogno di un solido sistema di supporto emotivo per avere davvero successo sul lavoro. Fai tutto ciò che devi per coltivare la tua in modo che la tua vita professionale possa prosperare.

Crescita personale/spiritualità: oggi Nettuno inizia i suoi cinque mesi retrogradi nel tuo regno subconscio. Nettuno governa la creatività, il misticismo e l'illusione. Questo regno oscuro e misterioso è dove trova la sua casa. I tuoi sogni saranno super intensi nei mesi a venire e le pratiche spirituali e metafisiche saranno potenziate. Questo è un buon momento per approfondire le pratiche esistenti piuttosto che espandersi. La guarigione delle ferite emotive può avere un ruolo. Può essere utile lavorare con un terapeuta o una guida spirituale.

TORO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 29 GIUGNO 2022

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: La Luna Nuova in Cancro e il tuo regno mentale potrebbero ripristinare la tua visione della vita. Potrebbe ispirarti a interessarti maggiormente alle persone e alle attività nel tuo ambiente circostante. Un Pesci potrebbe spingerti a essere coinvolto in un'impresa della comunità.

Amore/Amicizia: il retrogrado di Nettuno attraverso il tuo social network inizia oggi. Nei prossimi cinque mesi, cercherai di coltivare connessioni più significative con gli amici. Potresti scoprire che alcune persone non sono chi credevi che fossero, spingendoti a rivalutare quelle relazioni. Questo è il momento perfetto per impegnarsi più a fondo in un gruppo che condivide i tuoi interessi spirituali o artistici. Le tue amicizie e altre associazioni daranno forma al tuo futuro, quindi scegli con saggezza.

Carriera/Finanza: il tuo sovrano, Venere, si connette con il Sole Cancro e il generoso Giove, che potrebbero ispirarti a offrire al tuo partner o a un amico un pasto costoso o un regalo di fantasia. Questa potrebbe essere la cosa giusta per sollevare il loro umore e far loro sapere quanto significano per te. Certo, puoi esprimere il tuo affetto senza spendere soldi. Se sei a corto di soldi, trova un modo gratuito per mostrare il tuo affetto.

Crescita personale/spiritualità: le persone potrebbero mettere in dubbio il tuo impegno per un obiettivo a lungo termine mentre Venere e Vesta si scontrano. Riceverai un adeguato ritorno sull'investimento di tempo e fatica? In caso contrario, considera di tagliare le cravatte.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 29 GIUGNO 2022

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: la sicurezza finanziaria ed emotiva sarà nella tua mente mentre la sensibile Luna del Cancro attraversa la tua casa dei beni. Per te, i due sono indissolubilmente intrecciati. Non tutti possono offrire stabilità. Alcuni individui (come un Ariete) potrebbero persino minarlo.

Amore/Amicizia: può essere difficile articolare ciò che ti aspetti da un partner poiché Mercurio nel tuo segno comunicativo si armonizza con Cerere nutriente e quadra Giunone impegnata. L'amore è una cosa bellissima. Tuttavia, per quanto ti riguarda, ci vuole più di un'emozione sincera per far funzionare una relazione. Hai bisogno di un partner che condivida le tue ambizioni e abbia le capacità per pagare i conti. Qualcuno che è finanziariamente irresponsabile potrebbe insistere sul fatto che sei irragionevole, ma non è certo una sorpresa.

Carriera/Finanza: porterai idee intriganti in uno sforzo collaborativo mentre il tuo sovrano, Mercurio, si sincronizza con l'espansivo Giove nella tua casa del lavoro di squadra. Questo è il tipo di visione d'insieme che può dare nuova vita a un compito in stallo. Questo è un ottimo momento per dare corpo ai dettagli di un progetto personale. Potresti trovare incoraggiante tracciare i passaggi di un piano a lungo termine. Ti ecciterai quando vedrai come i pezzi si incastrano.

Crescita personale/spiritualità: non ti dispiacerà spendere un po' di più per rinfrescare il tuo aspetto poiché il sole nel tuo settore finanziario contatta la bellezza Venere nel tuo segno. Mostrare la tua faccia migliore in avanti può aumentare la tua autostima.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 29 GIUGNO 2022

Oroscopo del giorno Cancro :

Panoramica generale: sentirai tutte le sensazioni mentre la luna viaggia attraverso il tuo segno. Tuttavia, non tutte le emozioni che proverai saranno le tue. Poiché sei incredibilmente sensibile alle altre persone, puoi raccogliere la loro energia. La tristezza potrebbe venire da un Ariete travagliato.

Amore/Amicizia: l'impulso di avere un cuore a cuore sui tuoi desideri familiari e relazionali sarà forte poiché Cerere nel tuo segno si sincronizza con Giunone impegnata. Tuttavia, un cenno di Mercurio nella tua sfuggente dodicesima casa suggerisce che potrebbe non essere così facile esprimere tutti i tuoi pensieri. Potresti essere riluttante a esprimerti per paura che tu e il tuo interesse amoroso non siate sulla stessa pagina. C'è solo un modo per capire come stanno le cose.

Carriera/Finanza: potresti dare al mondo un assaggio di un progetto o piano segreto mentre Mercurio contatta Giove espansivo nel tuo settore professionale. Misura la temperatura del tuo pubblico per aiutarti a determinare se questo è il momento o meno di svelare il tuo progetto. In questi giorni, stai facendo le cose in grande stile. Più grandi sono i tuoi piani, più dovrai prepararti prima di poter fare il passo successivo. Quello che impari oggi potrebbe aiutarti a perfezionare il tuo processo.

Crescita personale/Spiritualità: potresti dover aprirti e condividere i pensieri che normalmente tieni per te per dare a qualcuno l'incoraggiamento di cui ha bisogno. Con l'espressivo Mercurio nel tuo regno dietro le quinte che si riallinea con la premurosa Cerere nel tuo segno, un segreto potrebbe essere rivelato.