Oroscopo di oggi 29 luglio 2022 segno per segno – Affaritaliani.it

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi venerdì 29 luglio 2022: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI VENERDì 29 LUGLIO 2022

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: perseguire i propri desideri pur essendo consapevoli dei bisogni degli altri è un delicato atto di equilibrio. Potrebbe volerci un po' di tempo per capire il modo migliore per ottenere ciò che desideri. Tu e un Toro potreste chiudere le corna l'uno con l'altro. Trova un modo per scendere a compromessi.

Amore/Amicizia: non puoi imporre la tua agenda al tuo partner o ai tuoi figli e farli andare avanti con i tuoi piani. Tuttavia, puoi ancora provare mentre la luna nel volontario Leone si scontra con l'aggressivo Marte. Quando sei determinato a fare le cose a modo tuo, puoi interpretare male i desideri degli altri. Potrebbero essere necessari degli ammende, quindi preparati ad ammettere di aver sbagliato.

Carriera/Finanza: potresti non avere le informazioni necessarie per agire in base a una preoccupazione finanziaria poiché il commerciante di ruote Mercurio si scontra con i nodi della luna. Puoi cogliere l'occasione e agire in base a ciò che sai, oppure puoi provare a connetterti con qualcuno che può riempire gli spazi vuoti. Un amico potrebbe essere in grado di aiutarti, soprattutto se ha una traccia interna su ciò con cui hai a che fare. Effettua alcune chiamate prima di fare il passaggio successivo.

Crescita personale/Spiritualità: sarai veloce ad agire in base ai tuoi valori poiché il tuo sovrano, Marte, si sincronizza con Chirone ferito nel tuo segno. Forse è questo il tuo modo di compensare un fallimento passato? Imparare dai propri errori e giurare di fare meglio è una buona cosa.

TORO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 29 LUGLIO 2022

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: con un accumulo planetario nel tuo regno domestico, sei concentrato sul miglioramento della tua vita privata. Questo serve come base per tutto ciò che fai, quindi non puoi permetterti di trascurarlo. I Leo sono sempre un'ottima risorsa se vuoi una guida quando hai a che fare con le faccende domestiche.

Amore/Amicizia: Con il sole e la luna nel tuo regno domestico, l'armonia in casa è la priorità numero uno. Tuttavia, mantenere la pace non sarà facile poiché la luna si scontra con il volontario Marte nel tuo segno. Di chi è la colpa per aver agitato le cose? Guardati allo specchio. Se vivi con gli altri, non puoi avere tutto a modo tuo. Con la luna che attiva il disgregatore Urano, anche i tori solitari possono trovarsi disturbati. Considera di uscire, se è un'opzione.

Carriera/Finanza: la comunicazione potrebbe raggiungere il minimo storico poiché Mercurio espressivo si scontra con i nodi della luna. La tua prospettiva è più soggettiva del solito. Di conseguenza, può essere difficile cogliere i punti di vista degli altri. Allo stesso modo, potrebbero essere confusi da te e non arrivare da dove vieni. Questo non è il momento per conversazioni complesse. Mantieni la semplicità mentre condividi i tuoi pensieri e le tue idee. Qualsiasi compito scritto che inizi oggi potrebbe richiedere una revisione.

Crescita personale/Spiritualità: sarai motivato a superare le tue carenze e insicurezze mentre il guerriero Marte nel tuo segno si sincronizza con il guaritore ferito Chirone. Perché non cogliere l'attimo e fare qualcosa che hai avuto paura di fare?

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI VENERDì 29 LUGLIO 2022

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: ci sono così tante idee da esplorare e piani da sviluppare che difficilmente saprai da dove cominciare. Mentre la luna nel tuo regno mentale si scontra con Marte e Urano, vorrai che le cose accadano immediatamente. Rallenta e fai le cose passo dopo passo.

Amore/Amicizia: se hai fatto qualcosa per ferire o offendere un amico, sii pronto a fare ammenda. Avrai bisogno di cogliere l'attimo mentre l'impulsivo Marte si allinea con il guaritore ferito Chirone nel tuo settore sociale. Potresti perdere la calma se aspetti troppo a lungo, quindi non esitare a contattarci. In una nota diversa, la solitudine potrebbe suscitare un improvviso bisogno di fare amicizia. Non lasciare che la timidezza o l'insicurezza ti impediscano di creare connessioni.

Carriera/Finanza: potresti avere difficoltà a organizzare i tuoi pensieri ed esprimerti mentre il tuo sovrano, Mercurio, nel tuo settore delle comunicazioni si scontra con i nodi della luna. Fermati e prenditi un momento per riflettere prima di rispondere ai messaggi e discutere di questioni importanti. Uno sguardo più attento potrebbe rivelare che le tue informazioni non sono aggiornate. Potrebbe essere necessario avventurarsi oltre la solita cerchia di contatti per ottenere ciò di cui hai bisogno. Contattare le persone giuste potrebbe essere difficile. Essere pazientare.

Crescita personale/spiritualità: potresti dover ammettere che non sai ciò che non sai. Invece di sentirti frustrato, lascia che ti motivi ad espandere le tue conoscenze. C'è sempre altro da imparare.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 29 LUGLIO 2022

Oroscopo del giorno Cancro :

Panoramica generale: i tuoi desideri non possono essere esauditi abbastanza rapidamente poiché la Luna Leone si scontra con l'impaziente Marte e il volatile Urano. Tutti i segni indicano che è necessario rallentare e riflettere. Quando hai a che fare con un Toro, sappi che si prenderanno il loro tempo dolce.

Amore/Amicizia: ascolta un amico che ti chiede di ripulire la tua immagine. Dovrai cogliere l'attimo mentre il motivatore Marte si sincronizza con il guaritore ferito Chirone nel regno della reputazione e dello status. Se esiti, la tua finestra di opportunità potrebbe chiudersi. Aggira qualsiasi fastidio che provi quando qualcuno ti dice che devi cambiare. Quando viene da un amico, sai che si prendono cura dei tuoi migliori interessi. È un suggerimento di cui ti puoi fidare.

Carriera/Finanza: una questione che coinvolge denaro o beni può essere irta di complicazioni poiché il commerciante di ruote Mercurio nella tua casa di beni si scontra con i nodi della luna. Potresti scoprire che le informazioni in tuo possesso sono obsolete o comunque carenti. Ottenere ciò di cui hai bisogno potrebbe richiedere di entrare in contatto con qualcuno che ha un interesse acquisito nel risolvere il tuo problema. Sfortunatamente, se riesci a rintracciarli, potrebbero non essere molto utili oggi. Essere pazientare.

Crescita personale/spiritualità: vale la pena contemplare la tua dedizione a un particolare percorso spirituale, insegnante o guida. Non c'è niente di casuale nella tua devozione. Se hai intenzione di riporre la tua fede in qualcosa, devi sapere perché.