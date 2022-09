Oroscopo di oggi 29 settembre 2022 segno per segno – Affaritaliani.it

Oroscopo oggi giovedì 29 settembre 2022: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi giovedì 29 settembre 2022: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 29 SETTEMBRE 2022

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: oggi c'è molto traffico astrologico. Allaccia la cintura di sicurezza e usa il lampeggiatore quando giri. La Luna Scorpione si scontra con il tuo pianeta dominante, Marte, nelle prime ore del mattino, quindi potresti svegliarti sentendoti irritabile e fuori forma. Fortunatamente, con il trigono tra la luna e Nettuno nella tua dodicesima casa, puoi facilmente ripristinare la tua giornata con l'aiuto della meditazione o di un'altra pratica spirituale che ti piace. Se pianifichi la giornata prima di correre fuori dalla porta, è più probabile che affronti tutto nella tua lista di cose da fare. Un utile Bilancia è in attesa.

Amore/Amicizia: il sestile tra Mercurio in Vergine e la Luna Scorpione nel tuo settore dell'intimità può aiutarti a superare le sfide emotive che oggi porta. Una buona comunicazione è una panacea per molte cose e può aiutarti a superare le emozioni bloccate o instabili. Pensa prima di parlare e otterrai i risultati desiderati.

Carriera/Finanza: ignora l'energia impulsiva generata dall'opposizione tra Urano nel tuo settore monetario e la luna. Il sestile tra Plutone nella tua zona di carriera e la luna approfondisce la tua percezione e comprensione. Sfrutta questa energia e trasformala in una vittoria professionale.

Crescita personale/Spiritualità: un centesimo risparmiato è un centesimo guadagnato.

TORO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 29 SETTEMBRE 2022

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: questa è una giornata tranquilla, astrologicamente parlando. Fortunatamente, le influenze che fluiscono durante il giorno sono incredibilmente potenti. Le cose buone tendono ad arrivare in piccoli pacchetti! La Luna Scorpione si oppone ai tuoi pianeti natali del Toro, lavorando come una calamita per attirare in superficie le tue emozioni, passioni e intuizioni. Appoggiati a ciò che conta di più per te e scoprirai che le cose sono più facili da manifestare oggi, specialmente con il trigono tra l'ambizioso Marte e il pratico Saturno. Sei in movimento, nel migliore dei modi. Se vuoi invitare una Vergine insieme, potrebbero essere estremamente utili.

Amore/Amicizia: la tua settima casa di collaborazione è illuminata dall'emozionante Luna Scorpione. Il trigono tra la luna e Giunone in Pesci intenerisce il tuo cuore, invocando la tua empatia e sostegno per la tua amata. Il trigono tra la luna e Pallade migliora la tua comunicazione e autostima, aiutandoti a superare gli ostacoli che hai incontrato in precedenza.

Carriera/Finanza: Saturno orientato al business nell'inventivo Acquario attiva la tua decima casa di carriera e successo, trincendo Marte nel tuo settore monetario. Le idee per tutti i tipi di nuovi flussi di reddito e altre possibilità finanziarie fluiscono verso di te. Apri le braccia, prendile e tienile anche tu.

Crescita personale/Spiritualità: sei abile a superare qualsiasi sfida che l'Universo ti invia. Continua così: presto avrai le ali!

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 29 SETTEMBRE 2022

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: l'emozionante Luna Scorpione si scontra con Marte in Gemelli nella tua prima casa durante le prime ore del mattino. Se ti svegli lunatico, fuori forma e pronto a mordere la testa a qualcuno, questo transito è il colpevole. La luna nella tua sesta casa di salute e benessere può aiutarti a gestire questa energia. Puoi cambiare tutto se inizi la giornata con un buon allenamento o con qualcosa di corroborante e divertente. Non è necessario andare in palestra o correre una maratona. Alzati, muoviti, scuoti le cose e sudati. Anche ballare per casa in mutande farà il trucco. Tuttavia, non dire a un Capricorno come sei uscito dal tuo stato mentale: ti prenderanno in giro.

Amore/Amicizia: Venere, la dea della bellezza e dell'amore, entra in Bilancia questa mattina, governando con potenza e gloria e illuminando la tua quinta casa di amore, passione e romanticismo. Se inizi a sentirti una calamita per amore, affetto e attenzione, puoi ringraziare Venere. Nel frattempo, goditi e apprezza i riflettori che punta su di te.

Carriera/Finanza: Mercurio in Vergine fa sestile alla Luna Scorpione nel tuo settore di lavoro. Hai il dono della persuasione dalla tua parte. Usalo!

Crescita personale/Spiritualità: la contentezza è sottovalutata. Non trascurarlo.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 29 SETTEMBRE 2022

Oroscopo del giorno Cancro :

Panoramica generale: il trigono della Luna Scorpione a Nettuno in Pesci manda i tuoi sensi da ragno in un buon senso. La tua intuizione è il tuo superpotere oggi e la tua creatività gli fa compagnia. La luna si scontra con Marte questa mattina, quindi se ti senti nervoso e fuori di testa quando ti svegli per la prima volta, questo è probabilmente il colpevole. Il tuo umore passerà se ti concedi spazio per la meditazione o un momento tranquillo prima di immergerti nella giornata. Presta particolare attenzione ai tuoi bisogni e al tuo benessere. Se il tuo pozzo si secca, nessuno ha acqua. Un Toro potrebbe attraversare un momento difficile; fidati di loro per capirlo, e lo faranno.

Amore/Amicizia: L'intenso Plutone fa la sua parte nella tua settima casa di unione, sestiliando la Luna Scorpione nel tuo settore romantico. Le scintille volano e la passione si accende. Pianifica di conseguenza. Tieni le candele pronte in modo da poter creare l'atmosfera. Trova il tempo per l'amore e sarà tempo per te.

Carriera/Finanza: Saturno e Vesta in Acquario attivano risorse condivise nella tua carta, quadrando la Luna Scorpione. Aspettati uno scontro tra titani quando hai a che fare con un conto cointestato o una proprietà condivisa. Non farti prendere in giro. I tuoi diritti e sentimenti contano tanto quanto quelli di chiunque altro. Stai in piedi e stai forte.

Crescita personale/Spiritualità: puoi festeggiare se vinci la battaglia, ma non gongolare.