Oroscopo di oggi 30 giugno 2022 segno per segno – Affaritaliani.it

Oroscopo oggi giovedì 30 giugno 2022: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi giovedì 30 giugno 2022: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 30 GIUGNO 2022

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: mentre la luna attraversa il cancro protettivo, potresti scoprire che accende il tuo desiderio di prestare maggiore attenzione ai tuoi cari. Ricorda solo che non puoi riempire una tazza da una brocca vuota. Poiché i quadrati di luna feriscono Chirone nel tuo segno, è importante che anche tu pratichi la cura di te stesso.

Amore/Amicizia: acquisirai un senso dei tuoi desideri più intimi, così come quelli del tuo partner e della tua famiglia, mentre Cerere materno e la devota Giunone si allineano. Una volta compreso di cosa hanno bisogno, ti impegnerai a fornire le cure necessarie. Se sei da solo, ciò potrebbe comportare la creazione di legami più forti con genitori, fratelli o altri membri della cerchia prescelta. Chi si impegna per la tua felicità e può offrirti le cure di cui hai bisogno? E chi nella tua cerchia potrebbe usare alcune tue capacità?

Carriera/Finanza: ti divertirai a discutere di nuove idee ed esplorare possibilità eccitanti mentre il curioso Mercurio nel tuo regno mentale contatta l'espansivo Giove nel tuo segno. Le conversazioni con persone esperte possono darti molto su cui masticare. Sei destinato a imparare qualcosa che vorresti esplorare ulteriormente. Questo è il giorno perfetto per attività che coinvolgono la scrittura, l'apprendimento, la pubblicazione, il marketing e la condivisione di idee. Avrai un sacco di bocconcini interessanti da aggiungere alla conversazione.

Crescita personale/Spiritualità: avrai un'abbondanza di ispirazione creativa mentre Venere e il fantasioso Nettuno si allineano. Rinfrescare il tuo look o dare un tocco di luce all'arredamento della tua casa può essere una caratteristica dei tuoi piani. Cerca dei modi per invitare la bellezza nel tuo mondo.

TORO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 30 GIUGNO 2022

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: se non riconosci la tua frustrazione e rabbia, potresti creare problemi poiché la Luna Cancro emotiva si scontra con Marte, Eris e Plutone. Hai cose importanti da fare. Non lasciare che le emozioni disordinate ti facciano inciampare e non lasciare che un Ariete o un Capricorno ti facciano arrabbiare.

Amore/Amicizia: quando il comunicatore Mercurio si sincronizza con il Nodo Nord nel tuo segno, inizierai a sentirti più a tuo agio nell'aprirti e nel parlare di te stesso. È molto più facile affidarsi agli altri e lasciare che salgano sul palco. Tuttavia, se lo fai, nessuno ti conosce davvero per quello che sei. Conoscerti è amarti, quindi perché non cogliere l'occasione e far entrare qualcuno?

Carriera/Finanza: i tuoi poteri mentali potrebbero essere più azzeccati che mai, poiché la percettiva Pallade nel tuo segno si sincronizza con il magistrale Plutone. Rimanere in tuo potere e mettere a frutto la tua intelligenza può essere esaltante. È il giorno perfetto per iniziare progetti che richiedono ricerche o indagini approfondite. La tua acuta capacità di analizzare i modelli ti darà un vantaggio. Troverai gratificante condividere ciò che conosci attraverso il tutoraggio, l'insegnamento o la pubblicazione. Le tue parole possono avere un enorme impatto sul tuo pubblico.

Crescita personale/Spiritualità: le tue mani potrebbero essere legate quando si tratta di una certa questione, ma troverai un modo creativo per manipolare la situazione da dietro le quinte. Eserciterai la tua influenza mentre i contatti del Sole Cancro guidavano Marte nel tuo regno dietro le quinte.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 30 GIUGNO 2022

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: quando la Luna Cancro si scontra con Marte, Eris e Plutone, potresti presto scoprire che non tutti condividono i tuoi stessi valori. Se questo è uno shock, potrebbe essere perché trovi difficile accettare qualcun altro (un Ariete, forse) così com'è.

Amore/Amicizia: troverai un modo creativo per motivare un amico mentre il sole nei contatti premurosi del cancro guidava Marte nella tua casa della comunità. L'approccio diretto potrebbe essere troppo aggressivo. Se vuoi incoraggiare qualcuno e spingerlo all'azione, dovrai ballare attorno al problema finché non prenderà piede. Lo stesso vale quando hai a che fare con un gruppo. Tirarli fuori da una carreggiata richiederà strategia e tatto.

Carriera/Finanza: è intelligente tenere sotto controllo i tuoi piani poiché Pallade strategica nel tuo regno dietro le quinte si allinea con il comando di Plutone. Se lavori a porte chiuse, può aiutarti a lanciare il tuo piano generale. La solitudine è la cosa migliore se vuoi capire come si incastrano tutti i pezzi. Se hai bisogno di assistenza, rivolgiti a una figura influente nella tua cerchia. Possono aiutarti ad accedere a finanziamenti o altre risorse. Detto questo, è possibile che vorranno mantenere riservato il loro coinvolgimento. La discrezione è fondamentale.

Crescita personale/Spiritualità: un tuffo profondo nella tua psiche può essere illuminante poiché il perspicace Mercurio nel tuo segno si sincronizza con il Nodo Nord. Una conversazione con un terapeuta, una guida spirituale o un amico fidato può aiutarti a sbloccare informazioni illuminanti.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 30 GIUGNO 2022

Oroscopo del giorno Cancro :

Panoramica generale: potresti essere facilmente attivato quando la luna nel tuo segno si scontra con Marte, Eris e Plutone. Dovrai indossare una pelle spessa per affrontare la giornata. Se non vuoi farti male, è meglio evitare le persone che si guastano per una lotta, in particolare un Ariete e un Capricorno.

Amore/Amicizia: la tua intuizione su amici e amanti sarà perfetta in quanto Pallade percettiva e Plutone penetrante si sincronizzeranno nelle tue zone interpersonali. Non devi essere un sensitivo per capire qualcuno. Osservare il comportamento normale di qualcuno può dirti tutto ciò che devi sapere su cosa farà dopo. Avrai un'influenza incredibile sugli altri. Puoi essere convincente quando cerchi di convincere qualcuno a fare quello che vuoi. Non abusare dei tuoi poteri.

Carriera/Finanza: Con il sole nel tuo segno che contatta Marte guidato nel tuo settore professionale, avrai l'energia e la motivazione di cui hai bisogno per intraprendere un'azione audace. Tuttavia, non è intelligente suscitare concorrenza o suscitare opposizione da parte di colleghi o superiori. Fai invece la tua mossa in modo indiretto. Esplora tutti i modi creativi in ​​cui puoi avere un impatto senza attirare l'attenzione e causare un grande trambusto.

Crescita personale/Spiritualità: una conversazione privata con un amico potrebbe essere illuminante mentre il curioso Mercurio contatta il Nodo Nord nel tuo settore sociale. Quello che impari può aiutarti a capire che rafforzare i legami è una buona idea. Fai uno sforzo in più per connetterti.