Oroscopo di oggi 5 luglio 2022 segno per segno – Affaritaliani.it

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi martedì 5 luglio 2022: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 5 LUGLIO 2022

Panoramica generale: può essere difficile alzarsi e andare mentre la luna nella produttiva Vergine si oppone al nebbioso Nettuno. Fortunatamente, dopo che il magistrale Plutone è entrato in scena, avrai un controllo su ciò che sta accadendo. Le tue abilità possono impressionare una figura formidabile (probabilmente un Capricorno).

Amore/Amicizia: il passaggio di Mercurio al Cancro emotivo e alla tua famiglia e alla tua zona d'infanzia potrebbe farti tornare indietro nella memoria. Fino al 19 luglio, potresti essere ispirato a riconnetterti con amici perduti da tempo e parenti lontani. Se vuoi saperne di più su da dove vieni, questo potrebbe motivarti a ricercare il tuo albero genealogico o fare un test del DNA che riveli i tuoi antenati. Riconnettersi con il tuo passato può fornire informazioni che ti aiuteranno a prendere decisioni sul tuo futuro.

Carriera/Finanza: oggi, il tuo sovrano, Marte, entra in Toro, esperto di denaro, e nella tua casa dei beni. Fino al 20 agosto, questo ingresso darà energia alle tue finanze, aumentando la spesa e incoraggiando un approccio più aggressivo alla generazione di nuovi flussi di reddito. Tenere a freno i cordoni della borsa può aiutarti a mantenere il controllo su quello che a volte può sembrare un treno in fuga. Tuttavia, non sono tutte spese incuranti. Potresti avere un'abbondanza di spese legittime di cui devi occuparti.

Crescita personale/Spiritualità: mentre Venere viziata si scontra con l'invadente Marte, vuoi quello che vuoi e lo vuoi ieri. Sii consapevole di come parli alla persona che si frappone tra te e i tuoi desideri.

TORO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 5 LUGLIO 2022

Panoramica generale: avrai ogni sorta di idee fantastiche ma non realistiche poiché la pratica Luna della Vergine si oppone al fantasioso Nettuno. Invece di respingere questi schemi, lascia che ti ispirino. Un Gemelli apprezzerà il modo in cui funziona la tua mente e potrebbero semplicemente sostenerti.

Amore/Amicizia: l'ingresso di Mercurio nel Cancro sentimentale e nel regno che governa il modo in cui pensi e comunichi aumenta la tua compassione ed empatia. Fino al 19 luglio sarai un ascoltatore sensibile e premuroso, quindi non sorprenderti se le persone intorno a te (soprattutto fratelli e vicini di casa) cercheranno il tuo contributo e consigli sensati. Il tuo gioco di comunicazione sarà perfetto, quindi è un momento eccellente per progetti che coinvolgono la scrittura, l'apprendimento, l'insegnamento o il parlare in pubblico.

Carriera/Finanza: Con Marte intraprendente che si sposta nel tuo segno, il gioco è fatto. Fino al 20 agosto, la tua energia aumenterà, così come il tuo coraggio e la tua motivazione. Di conseguenza, sarai più assertivo del solito quando persegui i tuoi obiettivi. Poiché la tua fiducia è così alta, potresti non soffrire delle insicurezze che di solito ti impediscono di agire.

Crescita personale/spiritualità: potresti sentire il bisogno urgente di risolvere una questione importante mentre Mercurio e Marte si allineano. Potrebbe essere necessario che tu eserciti discrezione per assicurarti che le cose vadano per il verso giusto. Mantieni le tue attività sulla base della necessità di sapere.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 5 LUGLIO 2022

Panoramica generale: potresti essere confuso su dove stanno andando le cose poiché la luna nella perfezionista Vergine si oppone all'illusorio Nettuno. Quando Plutone entra in scena, potresti avere un'intensa intuizione che dovrebbe riportarti in carreggiata. Chiedi a un astuto Capricorno di ricontrollarti!

Amore/Amicizia: potresti sentirti frustrato quando qualcuno non ti riconosce o non risponde al flirt. Poiché Venere nel tuo segno si scontra con Marte, è difficile accettare un no come risposta, ma cerca di lasciar perdere.

Carriera/Finanza: avrai soldi in mente quando il tuo sovrano, Mercurio, entrerà in Cancro attento alla sicurezza e alla tua casa dei guadagni. Fino al 19 luglio, sarai impegnato a fare brainstorming su come generare denaro e raggiungere i tuoi obiettivi finanziari. Questo è il momento perfetto per negoziare un aumento o un affare importante. Le tue strategie di acquisto e vendita saranno azzeccate perché ti prenderai il tempo necessario per raccogliere le informazioni rilevanti e aggiornarti sui dettagli importanti.

Crescita personale/Spiritualità: adotterai un approccio più furtivo verso i tuoi obiettivi a lungo termine mentre Marte guidato è nel tuo regno dietro le quinte. Fino al 20 agosto, tutta l'azione si svolgerà a porte chiuse. Non c'è momento migliore per lavorare dietro le quinte. Otterrai di più se approfitti della segretezza fornita da questo ingresso. Potresti non ricevere sempre credito per quello che fai, ma non lasciare che questo generi risentimento.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 5 LUGLIO 2022

Panoramica generale: ci vorrà uno sforzo extra per organizzarsi mentre la luna nell'efficiente Vergine e il confuso Nettuno si scontrano tra loro sul tuo asse mentale. Fortunatamente, l'assistenza di una figura influente può aiutarti a rimetterti in carreggiata. Un Capricorno potrebbe essere un alleato prezioso.

Amore/Amicizia: potresti trovare difficile chiedere quello che vuoi da un amico o un partner mentre Venere e Marte si scontrano. Non puoi presumere che le altre persone sappiano cosa desideri. Usa le tue parole.

Carriera/Finanza: Oggi, Marte intraprendente si stabilisce nella casa della tua comunità. Fino al 20 agosto sarai motivato a socializzare con gli amici, collaborare con i colleghi e partecipare a gruppi che rispecchiano i tuoi interessi. Un sano senso di competizione ti spronerà a fare del tuo meglio. Tuttavia, cerca di evitare rivalità controverse. Rimani nella tua corsia e non confrontarti con gli altri.

Crescita personale/spiritualità: le tue capacità di intuizione e comunicazione saranno al punto quando Mercurio espressivo entrerà nel tuo segno. Fino al 19 luglio ti sarà più facile esprimerti e ti divertirai a parlare delle tue aspirazioni. La tua immensa curiosità per la vita potrebbe motivarti a essere coinvolto in molte attività diverse, rendendolo un momento impegnativo. Passare da un'attività all'altra è il modo in cui capisci cosa ti interessa davvero.