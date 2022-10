Oroscopo di oggi 6 ottobre 2022 segno per segno – Affaritaliani.it

Oroscopo oggi giovedì 6 ottobre 2022: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi giovedì 6 ottobre 2022: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 6 OTTOBRE 2022

Oroscopo del giorno Ariete:

Entrerai nella zona quando lavorerai su attività che implicano un'intensa ricerca e pianificazione come Mercurio curioso e sondare la sincronizzazione di Plutone nei tuoi settori di lavoro. Con Plutone fermo, la sua energia è particolarmente forte, il che ti aiuta a fare una forte impressione sui poteri che sono. La tua conoscenza e la brillante padronanza dei tuoi compiti possono essere incredibilmente rassicuranti. Le conversazioni con i tuoi colleghi possono essere fruttuose, a patto che tu non sia eccessivamente curioso. Sii consapevole dei limiti mentre cerchi di scoprire ciò che devi sapere. Potrebbe esserci qualcosa di importante che devi sapere su una figura autoritaria.

TORO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 6 OTTOBRE 2022

Oroscopo del giorno Toro:

Sarai diligente nella tua ricerca di informazioni mentre il curioso Mercurio e il sondatore Plutone si allineano. Questo è un momento eccellente per scrivere, ricercare e indagare. Se sei coinvolto nell'istruzione, sarai uno studente o un insegnante dedicato. La tua sete di conoscenza ti manterrà concentrato sulle tue attività finché non otterrai il risultato desiderato. Con Mercurio che influenza la tua vita amorosa, probabilmente avrai domande su un partner o una persona di interesse. Un piccolo mistero può essere seducente. Tuttavia, se qualcuno si spinge troppo oltre, potresti chiederti se ha qualcosa da nascondere. Un tuffo profondo nei loro profili sui social media può essere rivelatore.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 6 OTTOBRE 2022

Oroscopo del giorno Gemelli:

Mentre il tuo sovrano, il curioso Mercurio, si allinea con il sondatore Plutone, sarai determinato ad andare a fondo di una questione che coinvolge denaro, beni o risorse. Potrebbe essere correlato alla tua casa, famiglia o risorse condivise. C'è molto di più in corso di quanto sembri. Scavare in profondità nella questione può rivelare le risposte che cerchi. È il giorno perfetto per ottenere preventivi su un progetto di riparazione o ristrutturazione di una casa. Anche la ricerca di un mutuo o di altri finanziamenti potrebbe essere inclusa nei tuoi piani. Quando hai a che fare con i soldi, è fondamentale coprire tutte le tue basi.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 6 OTTOBRE 2022

Oroscopo del giorno Cancro :

Una discussione approfondita può aiutarti a capire cosa sta succedendo nella tua vita amorosa. Avrai voglia di andare a fondo delle cose mentre il curioso Mercurio nella tua casa di comunicazione si sincronizza con il sondatore Plutone nella tua zona di partnership. Se hai bisogno di rivedere una relazione, prova ad affrontare problemi difficili e a porre domande che di solito eviti. In alcuni casi, potresti aver bisogno dell'aiuto di un terapeuta o di un mediatore per affrontare le parti più impegnative di questo processo. Non puoi mai avere troppe informazioni. Se stai conoscendo qualcuno di nuovo, una conversazione con loro potrebbe rispondere a una domanda scottante e dirti cosa devi sapere.