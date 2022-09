Oroscopo di oggi 6 settembre 2022 segno per segno – Affaritaliani.it

Oroscopo oggi martedì 6 settembre 2022: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi martedì 6 settembre 2022: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 6 SETTEMBRE 2022

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: il primo giorno di ritorno al lavoro dopo un lungo weekend di vacanza può essere difficile. Fortunatamente per te, la Luna Capricorno illumina il tuo settore professionale, aiutandoti a metterti al lavoro senza perdere un colpo. Il trigono mattutino della luna con Urano in Toro e il sestile con Nettuno in Pesci aumenta la tua ispirazione e intuizione. Questo potrebbe tornare utile quando si affrontano i problemi che si verificano oggi sulla scrivania. L'influenza fondata e esperta di affari della Luna Capricorno ti aiuta a trionfare sul lavoro. Ispirerai un Toro a prendere una pagina dal tuo libro.

Amore/Amicizia: Cerere mette in evidenza il tuo settore dell'amore e della passione, scontrandosi con la luna oggi. Questo può generare ansia o paura del rifiuto. Se la tua relazione ha bisogno di lavoro, usa queste emozioni come avvertimento per darti da fare. Se tutto va bene nella terra del romanticismo, fai un respiro profondo e scrollala di dosso.

Carriera/Finanza: la congiunzione tra la Luna Capricorno e Plutone nel tuo settore di carriera approfondisce la tua determinazione ad avere successo e raggiungere. Questo va bene, ma non calpestare nessun altro per arrivare dove vuoi andare. Potresti essere tentato, ma il karma ricambierà sempre il favore.

Crescita personale/spiritualità: il dolore ci costringe a fare i cambiamenti che sapevamo di dover fare molto prima che iniziasse il dolore. Cambia ora in modo da non dover affrontare il dolore in seguito.

TORO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 6 SETTEMBRE 2022

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: non puoi vivere con gli altri e non puoi vivere senza di loro mentre la luna è in Scorpione e nella tua casa di partnership. Fai attenzione a non rafforzare i modelli negativi su come tu e alcune persone vi relazionate. Forse è ora di cambiare.

Amore/Amicizia: ti sentirai come un passeggero su un treno in corsa se permetti a qualcun altro di comandare mentre la luna nell'emotivo Scorpione si scontra con lo sconsiderato Marte e l'estremista Giove. Se non difendi te stesso, potresti finire in un posto in cui non vorresti essere. Perché lasciare che qualcun altro detti il ​​corso di una relazione? È tempo di fidarti di te stesso e di far valere i tuoi interessi, non importa quanto pazzi possano essere.

Carriera/Finanza: l'ottimismo finanziario potrebbe indurre a una grande pazzia mentre l'impulsivo Marte nella tua casa delle risorse si sincronizza con il promettente Giove. Ti meriti di goderti i frutti del tuo lavoro, ma non spendere soldi che devi ancora guadagnare. Concediti una piccola indulgenza mentre aspetti che la tua nave arrivi. Un sogno, un'intuizione o una sincronicità possono indicare quale dovrebbe essere la tua prossima mossa finanziaria. Soppesalo rispetto ai fatti e alle cifre e agisci di conseguenza.

Crescita personale/Spiritualità: prendersi cura di una persona cara potrebbe richiedere uno sforzo maggiore di quello che vorresti come Cerere, la badante dei quadrati lunari. In alternativa, potresti sentirti trascurato. Sii gentile con te stesso e gli altri.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 6 SETTEMBRE 2022

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: la luna del Capricorno terrosa, radicata e molto pratica ti aiuta a iniziare bene il primo giorno dopo il lungo weekend di vacanza. Il suo trigono mattutino con l'inventivo Urano in Toro e un sestile con il sensibile Nettuno in Pesci migliorano la tua intuizione e inventiva. Fai buon uso di questi superpoteri. Se ti fidi del tuo istinto e lasci guidare il tuo cuore, ti ritroverai con ampie opportunità di aiutare gli altri e fare la differenza nel mondo di oggi. Unisci le forze con un Ariete e sarai inarrestabile.

Amore/Amicizia: la congiunzione tra la Luna Capricorno e Plutone nella tua ottava casa di intimità sottolinea il tuo bisogno e il desiderio di sicurezza. Questo è un transito intenso che può farti concentrare troppo sulla tua relazione. Fai un respiro profondo e un passo indietro. Dai alla tua amata un po' di respiro. Soffocare l'amore non è mai una buona cosa.

Carriera/Finanza: Nettuno in Pesci attiva la tua decima casa della carriera, sestiliando la Luna del Capricorno. La tua creatività e immaginazione sono epiche oggi. Sei in grado di incanalare la tua ispirazione negli affari pratici, manifestando facilmente obiettivi e portando avanti i tuoi progetti. Fidati del tuo istinto. Sono fuori scala in termini di precisione.

Crescita personale/Spiritualità: mantenere il proprio potere personale ti consente di mettere da parte la tua abitudine di indovinare te stesso. Questo può essere un enorme sollievo!

CANCRO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 6 SETTEMBRE 2022

Oroscopo del giorno Cancro :

Panoramica generale: la terrosa Luna del Capricorno ti aiuta a radicarti e centrarti oggi mentre entri nel primo giorno lavorativo dopo un lungo weekend di vacanza. La luna trina inventa Urano in Toro e compassionevole Nettuno in Pesci, riempiendoti di ispirazione e sottolineando la tua acuta intuizione. Nettuno nella tua nona casa della mente superiore ti incoraggia ad allontanarti dall'ordinario e nello straordinario in qualunque modo ti sembri giusto. La casa della mente superiore ti invita ad espandere i tuoi orizzonti. Se sei incerto su come farlo, eseguilo da un Acquario. Ti offriranno una miriade di possibilità.

Amore/Amicizia: La Luna del Capricorno si unisce a Plutone nella tua settima casa di collaborazione, creando intensità emotiva tra te e la persona amata. Puoi usarlo in modo positivo per approfondire la tua connessione con la persona amata, oppure puoi usarlo in modo negativo per controllarlo e manipolarlo. Uno migliorerà la tua relazione e l'altro la danneggerà, quindi scegli saggiamente.

Carriera/Finanza: Cerere attiva la tua seconda casa di denaro, scontrandosi con la Luna del Capricorno. Ciò sottolinea uno scisma tra il soddisfare i propri bisogni personali e il soddisfare i bisogni dei propri cari. Se tendi a inclinarti di più in una direzione rispetto all'altra, scegli la strada meno battuta e guarda dove porta.

Crescita personale/Spiritualità: è importante celebrare le piccole vittorie nella vita. Riconoscili in modo da rimanere ispirato e continuare ad andare avanti.