Oroscopo di oggi 7 luglio 2022 segno per segno – Affaritaliani.it

Oroscopo oggi giovedì 7 luglio 2022: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi giovedì 7 luglio 2022: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 7 LUGLIO 2022

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: il primo quarto di luna nella Bilancia in compagnia mette in evidenza l'importanza di andare d'accordo con gli altri. In particolare, quando hai a che fare con il tuo partner e la tua famiglia, dovrai trovare dove i tuoi desideri si intersecano con i loro bisogni. Ascolta una Bilancia mentre continui a onorare te stesso.

Amore/Amicizia: Discutere di passi falsi romantici può essere catartico poiché Venere nell'espressivo Gemelli contatta il guaritore ferito Chirone nel tuo segno. Sii pulito con il tuo interesse amoroso e chiedi perdono se necessario. Una conversazione con un amico fidato può aiutarti a venire a patti con una relazione che non ha funzionato come immaginavi. La situazione potrebbe perdere parte della sua potenza una volta che parli di come ti senti. Potresti scoprire che i tuoi problemi non sono così unici o terribili come pensi.

Carriera/Finanza: potresti avere fretta di agire su una punta calda mentre il commerciante di ruote Mercurio si scontra con l'innovatore Urano nella tua casa dei guadagni. Non sei uno che si lascia sfuggire un'opportunità promettente o un buon affare. Sai cosa stai facendo? Se non lo fai, potresti perdere qualcosa. Anche la persona più esperta può commettere un errore con così tanta volatilità nell'aria. Stai attento.

Crescita personale/Spiritualità: il tuo ottimismo è esagerato poiché la Luna Bilancia si oppone all'entusiasmo di Giove nel tuo segno. Se lo bilanciate con il buon senso, avrete una ricetta per la felicità e il successo.

TORO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 7 LUGLIO 2022

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: il primo quarto di luna nella tua zona di produttività segnala che avrai bisogno di più informazioni prima di poter portare a termine un progetto. Dovrai frenare mentre effettui alcune chiamate e ottieni i dati di cui hai bisogno. Chiedi a un Cancro ben connesso.

Amore/Amicizia: Non si può dire cosa dirai mentre il loquace Mercurio è in contrasto con Urano nel tuo segno. Tutti i segnali indicano che lascerai sventolare la tua bandiera strana. Potresti fare una rivelazione sorprendente come un modo per testare i livelli di tolleranza di qualcuno. Ti accettano come sei? O gli piaci solo quando ti comporti al meglio? In questi giorni, sei un po' anticonformista. Solo gli anticonformisti possono relazionarsi.

Carriera/Finanza: tendi a preoccuparti della sicurezza finanziaria, ma a volte le tue paure sono infondate. Poiché l'attrattore Venere nella tua casa dei guadagni si sincronizza con l'insicura Chirone, avere i tuoi bisogni monetari soddisfatti può effettivamente innescare preoccupazioni su come andrai quando la tua situazione non è così comoda. Il modo migliore per scongiurare la potenziale povertà è mettere da parte parte del tuo denaro. Anche il più piccolo contributo ai tuoi risparmi si somma nel tempo. Perché non prenderne l'abitudine?

Crescita personale/spiritualità: l'ottimismo cieco potrebbe farti finire in acqua calda mentre la Luna della Bilancia si oppone al promettente Giove. Prima di essere coinvolto in un'impresa enorme, ricontrolla di avere il tempo e le risorse per portare a termine.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 7 LUGLIO 2022

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: un appuntamento, un evento sociale o un hobby possono mettere a dura prova il tuo budget durante il primo quarto di luna. Se spendere soldi renderà più difficile per te far fronte alle tue responsabilità finanziarie, esplora alternative convenienti. Un Cancro può offrire suggerimenti.

Amore/Amicizia: non dormire sull'importanza dell'amicizia. Potresti trovare edificante esprimere sincero affetto mentre Venere nel tuo segno si allinea con il guaritore ferito Chirone nella tua casa di comunità. Se qualcuno sta attraversando un momento difficile, fai in modo che la tua missione sia raggiungerla. Un messaggio premuroso o una chiamata saranno i benvenuti. Meglio ancora, perché non organizzare un incontro di persona? La tua preoccupazione e la tua cura significheranno molto e potresti fare una differenza più grande di quanto pensi.

Carriera/Finanza: notizie inaspettate su una questione che coinvolge denaro, beni o altre risorse potrebbero metterti in pericolo poiché il metodico Mercurio nella tua casa delle risorse si scontra con il volatile Urano. Potrebbe essere necessario attendere che la polvere si depositi per chiarire tutti i fatti e le cifre. Può essere difficile gestire le finanze in questo momento, quindi se hai una transazione importante all'ordine del giorno, considera di rimandarla per un giorno o due.

Crescita personale/spiritualità: ci sono così tante ore al giorno e così tanti dollari in banca, il che può rendere difficile fare tutte le cose divertenti che vuoi fare. Poiché la Luna della Bilancia si oppone allo stravagante Giove, dovrai restringere le opzioni.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 7 LUGLIO 2022

Oroscopo del giorno Cancro :

Panoramica generale: la luna della Bilancia illumina la tua casa e il settore familiare e il suo scontro mattutino con il volatile Urano potrebbe far iniziare la giornata in modo difficile. Emozioni intense potrebbero prendere il sopravvento, creando tensione. Di conseguenza, potresti sentirti come se stessi camminando sui gusci d'uovo. Fortunatamente, il tuo disagio comincerà a svanire con l'inizio della giornata. Se ci sono cose in casa di cui vuoi occuparti, il trigono tra il pratico Saturno in Acquario e la luna ti aiuterà a farlo. Raggiungi uno Scorpione e guarda come se la cava. Non devi aggiustare niente. Tieni solo spazio per loro e capiranno le cose.

Amore/Amicizia: Plutone in Capricorno mette in evidenza la tua settima casa di collaborazione e impegno. Quadra la Luna della Bilancia, generando intense emozioni e lotte di potere. Se la persona amata è più interessata ad avere ragione che ad essere felice, non puoi cambiarlo. Rifiutati di ballare su quella melodia e rivisita la situazione dopo che sono tornati in sé.

Carriera/Finanza: Saturno in Acquario attiva la tua ottava casa di risorse condivise, trinando la Luna della Bilancia nella tua quarta casa ed evidenziando l'importanza della sicurezza nella tua vita. Questo transito benefico può indirizzarti verso il tuo massimo bene. Scopri cosa conta per te. Una volta trovate le persone giuste con cui collaborare, sei subito pronto!

Crescita personale/Spiritualità: sei incredibilmente leale, assicurati solo che sia giustificato