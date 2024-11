Oroscopo della settimana dal 18 novembre 2024 al 24 novembre 2024 – Affaritaliani.it

Oroscopo della settimana: le previsioni astrologiche della settimana di tutti i segni zodiacali

Le previsioni dell’Oroscopo settimanale: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare la settimana dal 18 novembre al 24 novembre col favore delle stelle

ARIETE OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 18 NOVEMBRE AL 24 NOVEMBRE 2024

Oroscopo della settimana Ariete : Un importante cambiamento planetario sta per verificarsi. Martedì, Plutone entrerà in Acquario nella tua zona di comunità, dove risiederà per i prossimi 19 anni. Aspettati alcuni cambiamenti nella tua vita sociale mentre fai nuove amicizie e liberi coloro che non sono più allineati con il tuo percorso. Attirerai persone molto percettive e concentrate, ma fai attenzione a coloro che sono manipolatori, riservati o disonesti: il lato negativo di questa influenza. Inoltre, essere coinvolti in uno sforzo collaborativo sarebbe motivante. Inoltre questa settimana, il sole che entra in Sagittario giovedì metterà in risalto i tuoi ideali durante le prossime quattro settimane e ti farà pensare al tuo futuro.

TORO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 18 NOVEMBRE AL 24 NOVEMBRE 2024

Oroscopo della settimana Toro : Un importante cambiamento nel cosmo sta per iniziare. Martedì, Plutone entrerà in Acquario nella tua zona pubblica, dove risiederà per i prossimi 19 anni. Plutone ti darà il potere di perseguire le tue aspirazioni eliminando le attività che ti fanno perdere tempo. Gli scontri con l'autorità possono essere il rovescio della medaglia. Cosa vuoi realizzare principalmente, Toro? Ricomincerai da zero con una nuova serie di obiettivi o svilupperai quelli su cui stai lavorando ora? Un sensitivo del percorso di vita può illuminare il prossimo capitolo del tuo viaggio. Inoltre questa settimana, il sole che entra in Sagittario giovedì potrebbe suscitare un'emozione che devi guarire o eliminare. Può anche risvegliare i tuoi doni psichici durante le prossime quattro settimane.

GEMELLI OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 18 NOVEMBRE AL 24 NOVEMBRE 2024