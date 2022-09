Oroscopo della settimana dal 19 al 23 settembre 2022 - Affaritaliani.it

Oroscopo della settimana: le previsioni astrologiche della settimana di tutti i segni zodiacali

Le previsioni dell’Oroscopo settimanale: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare la settimana dal 19 settembre al 23 settembre col favore delle stelle

ARIETE OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 19 SETTEMBRE AL 23 SETTEMBRE 2022

Oroscopo della settimana Ariete : Buon equinozio d'autunno, Ariete! Oltre al cambio di stagione, giovedì il sole transita in Bilancia, il che illuminerà le questioni di partnership. Inoltre, domenica, la Luna Nuova in Bilancia si oppone a Giove, il che potrebbe risvegliare il desiderio di portare una relazione al livello successivo o ampliare la tua comprensione di cosa può essere una partnership. Tieni sotto controllo le tue aspettative. Quando si tratta di amore, questo fine settimana avrai bisogno di una dose di realtà poiché Venere si oppone all'inafferrabile Nettuno! In altre notizie cosmiche, Mercurio retrogrado entra in Vergine venerdì (fino al 9 ottobre), il che ti farà pensare alla salute, al lavoro o alle attività di volontariato.

TORO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 19 SETTEMBRE AL 23 SETTEMBRE 2022

Oroscopo della settimana Toro : Buon equinozio d'autunno, Toro! Oltre al cambio di stagione, il transito del sole in Bilancia il giovedì sottolinea la pratica della cura di sé e il miglioramento della vita quotidiana. Inoltre, la Luna Nuova in Bilancia si oppone a Giove domenica, il che susciterà il tuo entusiasmo per un progetto di lavoro o un programma di benessere durante queste prossime due settimane. Trovare un equilibrio tra lavoro e vita privata sarà la tua sfida. Per quanto riguarda l'amore, le parole avranno un ruolo nella storia d'amore dopo che Mercurio retrogrado entrerà in Vergine venerdì. Forse incontrerai un ammiratore online o tramite una presentazione, ma stare insieme potrebbe essere difficile fino a quando Mercurio non tornerà direttamente il 23 settembre. Principalmente si tratta di comunicare con il cuore.

GEMELLI OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 19 SETTEMBRE AL 23 SETTEMBRE 2022

Oroscopo della settimana Gemelli : Buon equinozio d'autunno, Gemelli! Insieme al cambiamento delle stagioni, il transito del sole in Bilancia giovedì significa che sperimenterai un'infusione di energia del cuore che invocherà il tuo romantico o artista interiore. Inoltre, domenica la Luna Nuova in Bilancia si oppone a Giove, il che lancerà un nuovo capitolo nella tua vita creativa o amorosa. È tempo di dare sfogo alla tua passione! In altre notizie cosmiche, Mercurio retrogrado entra in Vergine venerdì (fino al 9 ottobre), riportando alla mente la tua vita familiare. Stai attento ai modelli familiari di pensiero o di comunicazione che ti influenzano ora. Questo è anche il momento ideale per ricercare i tuoi antenati.

CANCRO OROSCOPO SETTIMANA DAL 19 SETTEMBRE AL 23 SETTEMBRE 2022