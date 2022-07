Oroscopo della settimana dal 25 luglio al 31 luglio 2022 - Affaritaliani.it

Oroscopo della settimana: le previsioni astrologiche della settimana di tutti i segni zodiacali

Le previsioni dell’Oroscopo settimanale: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare la settimana dal 25 luglio al 31 luglio col favore delle stelle

ARIETE OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 25 LUGLIO AL 31 LUGLIO 2022

Oroscopo della settimana Ariete : Le afflizioni per Mercurio nel tuo regno romantico durante la settimana possono innescare una conversazione impegnativa con la tua dolce metà o potenziale amante. In alternativa, il tuo atteggiamento nei confronti delle relazioni potrebbe mettere in discussione il romanticismo. Fortunatamente, la Luna Nuova in Leone di giovedì porterà un nuovo inizio alla tua quinta casa amante del divertimento durante le prossime due settimane, il che può migliorare la tua vita amorosa. La Luna Nuova può anche ispirare un progetto creativo. Questo fine settimana, una connessione Sole-Giove provoca un'esplosione di ottimismo su una relazione. Sfortunatamente, dovrai superare una deprimente opposizione Mercurio-Saturno per provare la gioia.

TORO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 25 LUGLIO AL 31 LUGLIO 2022

Oroscopo della settimana Toro : Le afflizioni a Mercurio durante la settimana possono innescare alcuni pensieri strani o problemi di comunicazione, specialmente in relazione alla tua vita familiare. Controlla se un modello familiare sta influenzando il tuo atteggiamento o la tua capacità di esprimerti. Al rialzo, la Luna Nuova in Leone di giovedì porterà un nuovo inizio nel tuo regno domestico durante le prossime due settimane. Questo potrebbe essere un buon momento per una riunione di famiglia o per rinnovare il tuo arredamento. Questo fine settimana, una connessione Sole-Giove ti farà pensare al futuro, soprattutto quando si tratta della tua vita personale. Tuttavia, l'opposizione di Mercurio al noioso Saturno può iniettare una dose di dubbio nella settimana.

GEMELLI OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 25 LUGLIO AL 31 LUGLIO 2022